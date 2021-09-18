  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бущан: За выход в ЛЧ в прошлом году были премиальные больше, чем за Евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан: За выход в ЛЧ в прошлом году были премиальные больше, чем за Евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Суркис более щедрый, чем Павелко

Бущан: За выход в ЛЧ в прошлом году были премиальные больше, чем за Евро

Фото: sport.24tv.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан поделился информацией о премиальных сборной Украины на Евро-2020:

“ – Я не делил и к этому не относился. Меня не обидели. Я доволен.

– А за что были больше премиальные, чем на чемпионате Европы?

– За выход в Лигу чемпионов в прошлом году.

С деньгами я дружу. Разные траты проходили. Но сейчас у меня ребенок, семья – не знаю, сколько мне еще предназначено играть. Должен за этот период заработать так, чтобы потом не бегать с угла в угол и не думать, где взять деньги.

Не так, чтобы на безбедную старость, но чтобы я был обеспеченным человеком, и моя семья была в хороших условиях. Это квартира, комфортная машина, обучение детей. Мне много не надо, главное – чтобы хватало.

У меня есть цифра, сколько я хочу, чтобы в банке лежало (по завершении карьеры – прим.), но я ее озвучивать не буду", - сказал Бущан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Лига чемпионов Георгий Бущан Динамо (Киев) Евро-2020
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dabo67
18.09.2021 в 13:49
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
18.09.2021 в 12:59
...только удачи!...
Ответить
+1
-1
emart57 (Киев)
18.09.2021 в 12:49
Все разумно и толково!:Удачи.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...