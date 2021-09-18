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Бущан: За выход в ЛЧ в прошлом году были премиальные больше, чем за Евро
Суркис более щедрый, чем Павелко
Фото: sport.24tv.ua / Автор: неизвестен
Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан поделился информацией о премиальных сборной Украины на Евро-2020:
“ – Я не делил и к этому не относился. Меня не обидели. Я доволен.
– А за что были больше премиальные, чем на чемпионате Европы?
– За выход в Лигу чемпионов в прошлом году.
С деньгами я дружу. Разные траты проходили. Но сейчас у меня ребенок, семья – не знаю, сколько мне еще предназначено играть. Должен за этот период заработать так, чтобы потом не бегать с угла в угол и не думать, где взять деньги.
Не так, чтобы на безбедную старость, но чтобы я был обеспеченным человеком, и моя семья была в хороших условиях. Это квартира, комфортная машина, обучение детей. Мне много не надо, главное – чтобы хватало.
У меня есть цифра, сколько я хочу, чтобы в банке лежало (по завершении карьеры – прим.), но я ее озвучивать не буду", - сказал Бущан.
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