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Львов - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Львов" - "Металлист 1925", украинская Премьер-лига, 19 сентября 2021

Львов - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Мария Шейк

UA-Футбол
Новина українською

Восьмой тур УПЛ подарит нам встречу двух команд, которые уже давненько не радовали зрителей своими победами. "Металлист 1925" выдал неплохой старт, но очень быстро их запал иссяк, после чего началась ужасная серия - четыре поражения в четырех матчах. Кривенцов пытается ставить интересный футбол, но ограниченные ресурсы загоняют его в рамки.

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У "Львова" дела еще хуже - они в этом сезоне не побеждали в принципе. На счету "сине-золотых" сейчас два очка, серия поражений и смена тренера, которая не дала результат. Дебют Олега Дулуба был испорчен и сейчас специалист попытается исправиться за поединок прошлого тура.

Смотрите матч восьмого тура УПЛ в воскресенье, 19-го сентября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Львов" - "Металлист 1925" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Львов" - "Металлист 1925" на UA-Футбол >>

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В статье: ФК Львов Металлист 1925 (Харьков)
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