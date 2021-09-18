Заря - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Заря" неудачно стартовала в Лиге конференций, но жизнь на этом не прекращается. Луганчанам нужно отвоевывать те позиции, которые были утрачены в начале сезона в УПЛ. "Черноморец" – удобный для этого соперник.

Одесситы не безнадежны, но если "Заря" стремится быть среди лидеров турнира, то обязана побеждать таких соперников. Матч состоится в воскресенье, 19-го сентября 2021-го года, в 19:30.

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