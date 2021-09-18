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Заря - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.09.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" неудачно стартовала в Лиге конференций, но жизнь на этом не прекращается. Луганчанам нужно отвоевывать те позиции, которые были утрачены в начале сезона в УПЛ. "Черноморец" – удобный для этого соперник.

Одесситы не безнадежны, но если "Заря" стремится быть среди лидеров турнира, то обязана побеждать таких соперников. Матч состоится в воскресенье, 19-го сентября 2021-го года, в 19:30.

Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> Прямая видеотрансляция – телеканал УНИАН. Также матч можно будет посмотреть в YouTube на официальной странице ресурса FootballHab. Плейер трансляции также будет доступен на нашем сайте.

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса)
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