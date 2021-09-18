Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.09.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько
"Заря" неудачно стартовала в Лиге конференций, но жизнь на этом не прекращается. Луганчанам нужно отвоевывать те позиции, которые были утрачены в начале сезона в УПЛ. "Черноморец" – удобный для этого соперник.
Одесситы не безнадежны, но если "Заря" стремится быть среди лидеров турнира, то обязана побеждать таких соперников. Матч состоится в воскресенье, 19-го сентября 2021-го года, в 19:30.
Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> Прямая видеотрансляция – телеканал УНИАН. Также матч можно будет посмотреть в YouTube на официальной странице ресурса FootballHab. Плейер трансляции также будет доступен на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Мариуполь - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 сентября 2021
- Динамо - Александрия. Анонс и прогноз матча чемпионата Украины на 18.09.2021
- Петраков игнорирует Малиновского, Металлист впервые оступается. Главные новости за 17 сентября
- Де Дзерби: В первом тайме мы неплохо сыграли и не должны были многое менять
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО
Новости по теме
- 12:48 Украинские Монзуль на матче Ворсклы и Шахтёр без VAR. Судейские назначения на 8-й тур УПЛ
- 10:50 Украинские Шахтер едва не наступил на те же грабли, Колос растерялся. Эксперты о 7-м туре УПЛ
- 20:39 Украинские Известна дата и время украинского классико. УПЛ утвердила расписание 10 тура чемпионата