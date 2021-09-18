Владимир Шаран: о немецкой машине, городе в Башкортостане и карпе по-болгарски

Несмотря на суперзанятость в связи с личным праздником, юбиляр все же нашел время для интервью UA-Футбол.

- Какой из Дней рождения был самым запоминающимся?

- Вспоминаю три таких дня. Сегодня утром как раз об этом думал. Первый из них был в период, когда я работал тренером в "Кривбассе". В сезоне-2004/05 мы выиграли 2:0 в Киеве у "Арсенала", после чего отмечали мой день рождения и победу в столичном ресторане "Дежа вю" со всем клубным штабом - президентом Сергеем Полищуком, Александром Косевичем, Александром Писковцом, Геннадием Литовченко. Было очень классно! Второй памятный День рождения волею судьбы снова пришелся на выездной матч с киевским "Арсеналом". Было это на мое сорокалетие, в сезоне-2011/12, когда я тренировал "Александрию". В той игре наш вратарь Юрий Панькив парировал пенальти и нашей команде удалось сыграть вничью, 0:0. Тот результат стал сенсацией тура, так как "Александрия" только вошла в элиту. Помню, после матча президент клуба Николай Лавренко поздравил меня с юбилеем в гостинице "Русь". Очень радостно было в тот день на душе! Ну а третий День рождения из категории самых запоминающихся был в сезоне-2015/16, когда "Александрия" обыграла дома львовские "Карпаты" с крупным счетом 4:1. Это мне запомнилось на всю жизнь. Очень важная для меня в тот день была эта победа! Дело в том, что тогда ходили cлухи, что меня могут убрать с поста главного тренера ввиду отсутствия результата. Мы ведь в том сезоне в очередной раз вошли в Премьер-лигу и заняли в итоге шестое место, получив ввиду отказа днепропетровского "Днепра" право сыграть в еврокубком турнире. Все перечисленные матчи запоминаются на всю жизнь.

- Помимо этих матчей подопечные ко дню рождения в виде подарка победы часто преподносили?

- Не всегда бывало, чтобы по календарю матчи приходились именно на 18 сентября. Даже не припомню, чтобы были какие-то неудачные результаты за день "до" или "после" моего Дня рождения. Единственное, что помнится в связи с этим, так это матч Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом" в сезоне-2019/20. Мой День рождения был как раз накануне нашей игры с этим клубом на выезде. Кстати, это был первый матч "Александрии" в групповом раунде турнира. Мы прилетели в Германию и в тот же вечер во время ужина по-скромному отметили мой личный праздник. А на следующий день в поединке с "Вольфсбургом" мои подопечные выглядели очень достойно, хотя и уступили 1:3. Сыграй мы хотя бы вничью – и это было бы нечто!

- Вы как-то рассказывали о репертуаре песен в честь именинников в бытность вашу главным тренером "Александрии". Какая адресовалась вам?

- Разные песни были. И наша всеми любимая украинская "Червона рута", и известная каждому из нас с детства песня мультяшного героя крокодила Гены со словами "К сожаленью, день рожденья только раз в году…", а также еще одна на русском языке - "Команда молодости нашей".

- Какой подарок был для вас самым ценным?

- Все ценные – и семейные, и коллективные. Каждый раз подопечные чем-то радовали. Даже не знаю, откуда они брали информацию о моих вкусах и предпочтениях, но всегда угадывали, что именно мне было необходимо. Мне было очень приятно, и многим пользуюсь до сих пор. Помнится, как на сорокалетие Николай Лавренко подарил мне компьютер. С тех пор прошло уже десять лет, и мы все это время его использовали. Ведь во время работы много тренировочных занятий мы при помощи специальной программы показывали футболистам на экране. Ребята мне тоже подобные полезные вещи дарили – то планшет, то ноутбук. А когда узнали, что я пристрастился к рыбной ловле, то стали дарить соответствующие принадлежности. В подарок от них как-то получил классные удочки. Когда приезжаю на рыбалку и снимаю с них чехол, то каждый раз вспоминаю, чьим это был подарок. И если коллеги по увлечению меня спрашивают "Откуда у тебя такая навороченная удочка?", отвечаю: "Это мне мои футболисты подарили". Сейчас вот сижу и общаюсь с вами в наручных часах "Apple Watch". А два года назад коллектив "Александрии" тоже подарил мне солидные часы. Каждый раз, когда мне тот или другой подарок попадает на глаза, я вспоминаю о том, когда и как это было. Для меня уважение со стороны коллектива дорогого стоит. Поверьте, такое не забывается, это очень приятно. Процентов 80 ребят которые со мной работали, действительно относятся ко мне искренне и открыто. Для них я многое сделал, и президенты "Александрии" Николай Лавренко и Сергей Кузьменко прекрасно знают, что всегда за подопечных, помощников по тренерскому штабу и весь персонал я переживал. Но, к большому сожалению, когда я увидел ситуацию, которая сложилась сейчас, то убедился: не все из моих ассистентов ответили взаимной благодарностью.

- Кто из коллег по тренерскому цеху поздравил вас в числе первых?

Иван Балан, Николай Павлов, Петр Кушлык и многие другие коллеги. Уже в семь утра прочитал смс-сообщение от нынешнего наставника "Александрии" Юрия Гуры, которого в августе я также поздравлял с его Днем рождения. Я поблагодарил его за поздравление и пожелал успеха в матче против киевского "Динамо". Поздравили меня Сергей Кузьменко, бывший администратор александрийской команды Александр Дробот и многие другие работники клуба. Звонки и сообщения получил из разных городов – в частности, городской голова Галича и мой коллега Олег Кантор. Вот говорю с вами, а другой телефон буквально разрывается от звонков.

- Как-то ваш коллега и бывший наставник Мирон Маркевич получил в подарок на день рождения от Александра Ярославского автомобиль "Меrsedes". Как бы вы отреагировали, если бы вам какой-нибудь столь же щедрый работодатель преподнес в день рождения "Volkswagen Sharan"?

- Ух ты! Это было бы здорово. Но для этого нужно, наверное, работать в Германии и чтобы был какой-то юбилей – 55 или 60 лет (смеется). А что касается этой модели, то в бытность мою игроком "Днепра" возглавивший команду немец Бернд Штанге мне сказал: "У тебя такая фамилия, как немецкая машина. Неужто в Германии имеешь родственников?". Я ответил ему в такой же форме: "Ну, конечно же, есть! В честь нашей фамилии назвали такую машину – "Volkswagen Sharan". Штанге – человек с чувством юмора, и мы с ним тогда посмеялись.

- А если серьезно: не думали ли ввиду сходста с фамилией купить себе эту машину?

- Понимаете ли, "Volkswagen Sharan" - это ведь фургон…

- Такие вам не очень подходят?

- Мне нравится марка "Меrsedes".

- Вы в курсе, что в далеком Башкортостане есть город Шаран?

(Удивленно). Да-а-а? Нет, за этот город я не знал. Кстати, мне только что звонил организовывающий тренировочные сборы мой болгарский друг, который когда-то сказал, что на их языке слово "шаран" означает "карп" (улыбается). А я как раз люблю вытягивать эту рыбу из водоемов Кировоградщины. Недавно, кстати, ездил на рыбалку.

- Какую цель ставит перед собой Владимир Шаран-тренер во вторые полстолетия своей жизни?

Конечно же, хочется работать в команде, которая ставила бы перед собой серьезные цели. Это не обязательно должно быть попадание в еврокубки, но этот проект должен быть конкретным и амбициозным. Понятное дело, каждый тренер о таком мечтает – и я не исключение. Мне хотелось бы снова испытать те эмоции, которые были при попадании в Лигу Европы и во время участия в этом розыгрыше. Был бы рад решать такие задачи, работая с хорошим и целеустремленным президентом и в хорошей команде.