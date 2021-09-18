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Днепр-1 - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
У ровенчан сейчас внушительная победная серия
фото - Олександр Приходько
В последних трех матчах коллектив Юрия Вирта добыл девять очков, поочередно обыграв "Минай", "Десну" и "Львов". Но в эту субботу их будет ждать еще более сложное испытание - "Днепр-1", проигравший неделю назад "Шахтера". Уверены, что это только серьезнее мотивировало команду Йовичевича перед восьмым туром.
Vbet-лига. 8-й тур
18 сентября. Днепр. "Днепр-Арена"
"Днепр-1" 17:00 "Верес"
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