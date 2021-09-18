Днепр-1 - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

В последних трех матчах коллектив Юрия Вирта добыл девять очков, поочередно обыграв "Минай", "Десну" и "Львов". Но в эту субботу их будет ждать еще более сложное испытание - "Днепр-1", проигравший неделю назад "Шахтера". Уверены, что это только серьезнее мотивировало команду Йовичевича перед восьмым туром.

Vbet-лига. 8-й тур

18 сентября. Днепр. "Днепр-Арена"

"Днепр-1" 17:00 "Верес"