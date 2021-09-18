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Ингулец - Колос 0:2. Дождь, незабитый пенальти, ошибка арбитра и конец плохой серии

Премьер-лига
(1 голосов)
Ингулец - Колос 0:2. Дождь, незабитый пенальти, ошибка арбитра и конец плохой серии

фото - УПЛ

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига. 8-й тур
18 сентября. Кропивницкий. Стадион «Зирка»
«Ингулец» - «Колос» 0:2
Голы: Черноморец 26, Чурко 90+6
На 6-й минуте Петров не забил пенальти (вратарь)
«Ингулец»: Гальчук - Асмелаш, Салем, Ковалев, Опанасенко (Мельничук 82) - Запорожець, Бартулович (Коробенко 74) - Полегенько, Коваленко (Гопей 65), Шарай - Ситало (Плохотнюк 74)
Тренер: Сергей Лавриненко
«Колос»: Фесюн - Петров, Гавриш, Черноморец - Ильин, Богданов (Задоя 68), Милько (Нуриев 90 + 3), Золотов (Ром 90 + 3) - Чурко, Лысенко (Ситчинава 72), Ренан (Д.Костышин 72 )
И.о тренера: Сергей Кузнецов
Арбитр: Виталий Романов
Предупреждение: Опанасенко 39, Коробенко 90 - Лысенко 44, Богданов 45 + 1, Золотов 72

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Колос (Ковалевка)
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