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ВИДЕО, как Сикан и Мудрик забили дебютные голы в УПЛ за Шахтер
Игроки показали свой уровень
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан и вингер Михаил Мудрик забили дебютные голы в УПЛ за донецкий клуб.
Это достижение покорилось игрокам на 18-й и 20-й минутах матча с "Мариуполем". При этом Мудрику ассистировал Ефим Конопля, а Сикану - Алан Патрик.
Напомним, ранее молодой Даниил Сикан играл за "Мариуполь" и забил 4 гола в УПЛ.
Видео гола Мудрика:
Видео гола Сикана:
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Комментарии (4)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
18.09.2021 в 17:57
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Архат (Киев)
18.09.2021 в 17:47
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Даунбацкий обизянник (Киев)
18.09.2021 в 17:48
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Даунбацкий обизянник (Киев)
18.09.2021 в 17:40
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