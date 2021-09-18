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ВИДЕО, как Сикан и Мудрик забили дебютные голы в УПЛ за Шахтер

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игроки показали свой уровень

ВИДЕО, как Сикан и Мудрик забили дебютные голы в УПЛ за Шахтер

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан и вингер Михаил Мудрик забили дебютные голы в УПЛ за донецкий клуб.

Это достижение покорилось игрокам на 18-й и 20-й минутах матча с "Мариуполем". При этом Мудрику ассистировал Ефим Конопля, а Сикану - Алан Патрик.

Напомним, ранее молодой Даниил Сикан играл за "Мариуполь" и забил 4 гола в УПЛ.

Видео гола Мудрика:

Видео гола Сикана:

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Михаил Мудрик
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Комментарии (4)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
18.09.2021 в 17:57
А Марику считается?
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0
0
Архат (Киев)
18.09.2021 в 17:47
Игроки показали свой уровень
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+1
0
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Даунбацкий обизянник (Киев)
18.09.2021 в 17:48
Показали. С Шерифом
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0
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Даунбацкий обизянник (Киев)
18.09.2021 в 17:40
Ахаха, Витао возит даже молодежка арендуполя))))
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+1
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