ВИДЕО, как Сикан и Мудрик забили дебютные голы в УПЛ за Шахтер

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан и вингер Михаил Мудрик забили дебютные голы в УПЛ за донецкий клуб.

Это достижение покорилось игрокам на 18-й и 20-й минутах матча с "Мариуполем". При этом Мудрику ассистировал Ефим Конопля, а Сикану - Алан Патрик.

Напомним, ранее молодой Даниил Сикан играл за "Мариуполь" и забил 4 гола в УПЛ.

Видео гола Мудрика:

Видео гола Сикана: