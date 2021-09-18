Мариуполь - Шахтер 0:5. Все стабильно

Дважды в год тренер "Мариуполя", будь то Маркевич, Бабич или Севидов, вынужден заглядывать в список молодежной команды, дабы подыскать футболистов, которых не стыдно выпустить на матчи УПЛ. Причина - донецкий "Шахтер" и его молодые воспитанники, которых в составе "приазовцев" всегда в достатке. Им, напомним, играть против родного клуба запрещено. Сегодня, к примеру, Маркевич-младший потерял 15 футболистов основной обоймы и травмированного Чоботенко на сдачу. Зато мы смогли выучить новые фамилии - Царюк, Недес, Козишкурт, Махиня. Кто знает, где эти футболисты будут через несколько лет.

Донецкий "Шахтер", получивший по носу в ЛЧ от "Шерифа", нуждался в положительных эмоциях. Могло ли это случиться сегодня? С одной стороны, однозначно. С другой, все мы понимаем уровень сопротивления, а потому никакой реабилитации быть не могло. Скорее, разминка перед встречей с "Динамо". Первой встречей, в которой будет разыгран Суперкубок. За несколько дней до неё, де Дзерби предоставил отдых основе, выпустив с первых минут молодежь - Мудрика, Бондаренка, Сикана, Коноплю и Корниенко.

При всем уважении к игрокам хозяев, главный вопрос нашего матча заключался в том, когда именно "Шахтер" забьет свой первый гол. "Приазовцы" продержались 18 минут, после чего пропустили быструю двоечку, похоронившую и без того призрачные надежды на очки. Сначала Даниил Сикан, получивший в штрафной пас от Патрика, здорово разобрался в ситуации и нанес удар в верхний угол - 0:1. Спустя полторы минуты "горняки" выбежали правым флангом, Конопля мощно прострелил, Мудрик замкнул в пустой угол. Это второй. Символично, что Даниил и Михаил забили свои первые голы в футболке "оранжево-черных".

Получив, после двух голов, сертификат на игру в свое удовольствие, "Шахтер" начал немного куражиться. Местами получалось красиво. Бондаренко здорово действовал из глубины, Конопля разрывал правый фланг, Патрик несколько раз искал идеальную позицию для удара. Не залетало. Особенно сильно не повезло Сикану, который, после классной передачи от Витао, обошел Кудрика, но не попал в пустой угол. У "Мариуполя" тоже был свой момент. Махиня, набравшись смелости, пошел один на всех, прокинул между ног Витао, но не сумел пробить. Степаненко помешал.

Во втором тайме команды традиционно "махнулись" воротами, и это было единственным заметным изменением. Игроки "Шахтера" продолжали жить, соперник - выживать. Очень быстро пришел третий гол, когда после навеса Конопли точно пробил Тете. Сикан, который закрывал обзор вратарю, мог находиться в офсайде, но повтор расставил все на свои места - гол засчитали верно. Де Дзерби расслабился и пустил в бой свежую порцию футболистов - Бондарь впервые вышел после травмы, Судаков вернулся из небытия, Антонио просто пустили за компанию. "Шахтер" продолжал нагнетать, что принесло свои плоды в виде двух забитых. Голы пришли с разных флангов, но от одной персоны. Судаков сначала превратил в забитый мяч прострел Корниенко, а после не испортил передачу Конопли. Ефим, к слову, сделал сегодня хет-трик из ассистов. На 89-й минуте "Мариуполь" для приличия впервые ударил в сторону ворот Пятова - Козицкий целил в дальний, но не попал в створ.

Итогов подводить смысла нет. "Шахтер" неплохо покуражился, но этот результат мало что дает, кроме поднятия самооценки и некоторых индивидуальных достижений. Все будет мериться по матчу с "Динамо", который состоится во вторник. Молодежь "Мариуполя"? Сегодня был не их день.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Денис Сердюк (Полтава), Денис Романов (Днепр)

ФК Мариуполь - Шахтер 0:5

Голы: Даниил Сикан 18, Михаил Мудрик 20, Тете 53, Георгий Судаков 77, Георгий Судаков 80

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Станислав Микицей, Владислав Клименко (Даниил Савин 46), Родион Плакса, Паоло Недес, Олег Козишкурт (Олег Степаненко 60), Никита Махиня, Никита Козицкий, Иван Кошкош, Илья Царюк (Богдан Поталов 46), Никита Петерман (Олег Филонов 66)

Шахтер: Андрей Пятов, Витао, Марлон (Валерий Бондарь 58), Тарас Степаненко (Маркос Антонио 58), Тете, Артём Бондаренко, Михаил Мудрик (Манор Соломон 63), Алан Патрик (Георгий Судаков 58), Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Даниил Сикан

Предупреждение: Станислав Микицей 90+1