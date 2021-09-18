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Мариуполь - Шахтер 0:5. Все стабильно

Премьер-лига
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(1 голосов)

Сегодня "горняки" забили пять

Мариуполь - Шахтер 0:5. Все стабильно

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Дважды в год тренер "Мариуполя", будь то Маркевич, Бабич или Севидов, вынужден заглядывать в список молодежной команды, дабы подыскать футболистов, которых не стыдно выпустить на матчи УПЛ. Причина - донецкий "Шахтер" и его молодые воспитанники, которых в составе "приазовцев" всегда в достатке. Им, напомним, играть против родного клуба запрещено. Сегодня, к примеру, Маркевич-младший потерял 15 футболистов основной обоймы и травмированного Чоботенко на сдачу. Зато мы смогли выучить новые фамилии - Царюк, Недес, Козишкурт, Махиня. Кто знает, где эти футболисты будут через несколько лет.

Донецкий "Шахтер", получивший по носу в ЛЧ от "Шерифа", нуждался в положительных эмоциях. Могло ли это случиться сегодня? С одной стороны, однозначно. С другой, все мы понимаем уровень сопротивления, а потому никакой реабилитации быть не могло. Скорее, разминка перед встречей с "Динамо". Первой встречей, в которой будет разыгран Суперкубок. За несколько дней до неё, де Дзерби предоставил отдых основе, выпустив с первых минут молодежь - Мудрика, Бондаренка, Сикана, Коноплю и Корниенко.

При всем уважении к игрокам хозяев, главный вопрос нашего матча заключался в том, когда именно "Шахтер" забьет свой первый гол. "Приазовцы" продержались 18 минут, после чего пропустили быструю двоечку, похоронившую и без того призрачные надежды на очки. Сначала Даниил Сикан, получивший в штрафной пас от Патрика, здорово разобрался в ситуации и нанес удар в верхний угол - 0:1. Спустя полторы минуты "горняки" выбежали правым флангом, Конопля мощно прострелил, Мудрик замкнул в пустой угол. Это второй. Символично, что Даниил и Михаил забили свои первые голы в футболке "оранжево-черных".

Получив, после двух голов, сертификат на игру в свое удовольствие, "Шахтер" начал немного куражиться. Местами получалось красиво. Бондаренко здорово действовал из глубины, Конопля разрывал правый фланг, Патрик несколько раз искал идеальную позицию для удара. Не залетало. Особенно сильно не повезло Сикану, который, после классной передачи от Витао, обошел Кудрика, но не попал в пустой угол. У "Мариуполя" тоже был свой момент. Махиня, набравшись смелости, пошел один на всех, прокинул между ног Витао, но не сумел пробить. Степаненко помешал.

Во втором тайме команды традиционно "махнулись" воротами, и это было единственным заметным изменением. Игроки "Шахтера" продолжали жить, соперник - выживать. Очень быстро пришел третий гол, когда после навеса Конопли точно пробил Тете. Сикан, который закрывал обзор вратарю, мог находиться в офсайде, но повтор расставил все на свои места - гол засчитали верно. Де Дзерби расслабился и пустил в бой свежую порцию футболистов - Бондарь впервые вышел после травмы, Судаков вернулся из небытия, Антонио просто пустили за компанию. "Шахтер" продолжал нагнетать, что принесло свои плоды в виде двух забитых. Голы пришли с разных флангов, но от одной персоны. Судаков сначала превратил в забитый мяч прострел Корниенко, а после не испортил передачу Конопли. Ефим, к слову, сделал сегодня хет-трик из ассистов. На 89-й минуте "Мариуполь" для приличия впервые ударил в сторону ворот Пятова - Козицкий целил в дальний, но не попал в створ.

Итогов подводить смысла нет. "Шахтер" неплохо покуражился, но этот результат мало что дает, кроме поднятия самооценки и некоторых индивидуальных достижений. Все будет мериться по матчу с "Динамо", который состоится во вторник. Молодежь "Мариуполя"? Сегодня был не их день.

Ковалевка. Стадион "Колос"
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Денис Сердюк (Полтава), Денис Романов (Днепр)
ФК Мариуполь - Шахтер 0:5
Голы: Даниил Сикан 18, Михаил Мудрик 20, Тете 53, Георгий Судаков 77, Георгий Судаков 80
ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Станислав Микицей, Владислав Клименко (Даниил Савин 46), Родион Плакса, Паоло Недес, Олег Козишкурт (Олег Степаненко 60), Никита Махиня, Никита Козицкий, Иван Кошкош, Илья Царюк (Богдан Поталов 46), Никита Петерман (Олег Филонов 66)
Шахтер: Андрей Пятов, Витао, Марлон (Валерий Бондарь 58), Тарас Степаненко (Маркос Антонио 58), Тете, Артём Бондаренко, Михаил Мудрик (Манор Соломон 63), Алан Патрик (Георгий Судаков 58), Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Даниил Сикан
Предупреждение: Станислав Микицей 90+1

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Комментарии (61)
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Геродот (Винница)
18.09.2021 в 19:39
С таким составом у Мариуполя был понятен исход матча. Уже на 20-й минуте при счете 0:2 игру можно было заканчивать. Интерес представляло только два момента: сколько Шахтер еще забьет и какую игру продемонстрируют именно молодые украинцы. Забили еще три, могли и больше, потому как игра весь матч шла в одни ворота. Украинский молодняк тоже не подкачал. И Сикан забил, и Мудрик, и Судаков (два). Это хорошо. Только сегодня на поле был не тот соперник, на котором проверяется боеспособность игроков. Игру можно было бы назвать - "Избиение младенцев". Но даже в такой игре были видны недостатки молодых игроков Шахтера, особенно Мудрика и Конопли. У Мудрика масса неточных передач, потеря мяча в простых ситуациях, подачи угловых на другой конец поля или сразу за ворота, потому его и заменили в перерыве. Похоже у него ноги работают быстрее, чем мозги. Пока не видно таланта, о котором говорил Де Дзерби, Конопля очень старается, но опять те же ошибки, что и в игре с Днепрм-1 - много прострелов в штрафной в ноги соперников или за ворота. Ну подыми ты голову, глянь , где партнеры, в тогда пасуй. А так немало перспективных атак запорол. В общем, задатки у молодняка Шахтера есть, но работы у ДЕ Дзерби с ними еще непочатый край. И еще. Согласен с теми болелами, кто пишет о необходимости жестко ограничить количество арендованных из одной команды до 2-3-х игроков. Нет денег на своих, зачем тогда такая команда. Или разрешить всем арендованным играть. Иначе мы и дальше будем продолжать читать обвинения Мариуполю, наверное оскорбительные для команды, в постоянном сливе игры Шахтеру как благодарность за арендованных игроков.
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0
0
Соколов (Никополь)
18.09.2021 в 19:39
Надеюсь вас Интер трахнет с таким же счётом
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0
-1
тутти-10 (Сумська область)
18.09.2021 в 19:26
Коли небуть хоч один із глорів ШД і ММ тут відпишеться, що йому соромно за цей цирк??? Чи це одні і ті самі люди? Та навіть якщо і так, вам не самим не гидко?
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+2
0
football_soccer (Украина)
18.09.2021 в 19:25
ну вот, вам же эксперты с футболов говорили, что де Дзерби просто нужно время. И вот смотрите, прошло всего 3 дня и уже разгром, уже 5:0 . Это заявка на звание лучшего тренера УПЛ . Дайте признание гению!!
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+1
-1
avatar
walcom (Киев)
18.09.2021 в 19:24
вот это яйца, так яйца.
Ответить
+2
-1
Fishing 555 (Rivne)
18.09.2021 в 19:20
О Джережабель взлетів!
Ответить
+2
-1
RedBlack (Rivne)
18.09.2021 в 19:19
Легендарне Донецьке дербі)
Ответить
+4
-2
ulych (Запоріжжя)
18.09.2021 в 19:16
Цк просто супер! Одне питанячко - чому не 37-0, А може треба буде забиті-пропущені рахувати? Н'є парядак! нада біла больше...
Ответить
+6
-3
krakow (Херсон)
18.09.2021 в 19:14
А,"завтра", горнякам забьют пять. Евробаланс.
Ответить
+2
-5
DesnaUA (Чернигов)
18.09.2021 в 19:20
Тикитак)))
Ответить
+2
-2
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 19:12
Ну все трепещи Интер,восточная Барселона вернулась))) пхахахаха
Ответить
+8
-2
Соколов (Никополь)
18.09.2021 в 19:41
После матча с Интером у ринатика опять будут губы в йогурте
Ответить
0
0
oleg dynamo (львівська)
18.09.2021 в 19:12
а мене цікавить тільки одне питання...а жовті картки де?чи була вказівка маріку не дай бог не травмувати вельми дорогого "гірника"?
Ответить
+6
-4
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 19:14
Там сразу штраф,кому оно надо
Ответить
+6
-3
DesnaUA (Чернигов)
18.09.2021 в 19:18
Поединок не на жизнь ,а на смерть)))
+4
-3
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
18.09.2021 в 19:21
А ты смотришь жёлтые карточки а футбол не для тебя.
Ответить
+2
-3
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 19:24
Ж та Ч картки - це частина футболу, яких немає в цих мега-супер-трупер-дербі.
+2
-1
oleg dynamo (львівська)
18.09.2021 в 19:30
я реально не маю сумнівів що ШД переграв дубль маріка... тут все ясно....але на відміну від тебе я іграв у футбол і розумію яка виходить гра коли на поле випустити необстрілений молодняк який хоче себе проявити...повір ,якби все було по чесному то карточки мали б бути,а не одна на доданих хвилинах для "понтів"
0
0
DesnaUA (Чернигов)
18.09.2021 в 19:06
От эта бамбасяо прорвало,аж страшно)))Нежданчик)))
Ответить
+4
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
18.09.2021 в 19:04
пусть Дзерби ставит этот же стартсостав на Интер. или кто там следующий, Мадрид. хуже не будет (с)
Ответить
+4
-2
DesnaUA (Чернигов)
18.09.2021 в 19:08
Следующий вы соснете с заглотом)))
Ответить
+4
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
18.09.2021 в 19:18
всегда с симпатией относился к Десне, но у некоторых ее местных болельщиков типа тебя - интеллект макак. да и внешность наверн тож)
+3
-2
Fishing 555 (Rivne)
18.09.2021 в 19:03
Ну це ж не Шериф!
Ответить
+9
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
18.09.2021 в 19:02
....очень и очень даже - для "шоу". Прекрасная "тренировка" для Шахтера, без основы Мариупуля. Маркевич разве что не хохотал, только загадочно улыбался. Жаль было смотреть на унылые лица арендованных, ребята все понимали. Наверно и Петраков понимал, внутренне улыбаясь, для него тоже старались. Де Дзерба так уверенно руководил, зная возможности "этого" состава Мариуполя, а вот Де Пена вышел и....не забил с такого положения, но парень старался. Как говорят -"ничего личного-только бизнес", т.е. очки+бесплатно до 14-ти. Т.е. показуха на классе удалась. Еще бы не сыграли "стабильно" с такими "подарками" - шоу удалось, посмотрим, что будет в "интерклубе"....
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+2
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
18.09.2021 в 19:39
....простите за Де Пену - думал о предстояшей игре видно, Соломонище - будь это неладно...
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
18.09.2021 в 19:02
Самое принципиальное противостояние всего первого круга! Виват переможцям!
Ответить
+6
-1
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 19:01
Это был великий матч!!!
Ответить
+7
-1
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 19:00
Чудова гра. Неймовірне дербі. А взагалі треба заборонити грати командам в УПЛ, в яких немає 11 футболістів (не з ю19 та ю17).
Ответить
+8
-1
avatar
Footballer16
18.09.2021 в 18:58
Как жаль что у игроков Шерифа, в отличии от игрАков шахтёрца, нет пункта ,"подставлять очко под разрыв шахтёром". Противно за этим цирком наблюдать.
Ответить
+9
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
18.09.2021 в 18:58
радости ШД -матч тура --смешно--смотрим ЛЧ и игру с ДК --вам не стыдно убрали 15 основных игроков и довольны --калеки
Ответить
+7
-3
Скажений Заєць (Вінниця)
18.09.2021 в 18:58
В Багдаде все стабильно
Ответить
+7
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
18.09.2021 в 18:57
вообщето надо что то с арендованцями что то делать- лимит можно установить с одной команды, или лимит на запрет футболистов играть против команды ..
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+3
-2
старий фан (Рівне)
18.09.2021 в 19:15
вони вилетять - обоє - Маріуполь і Чорноморець.
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0
0
аалекс ( Крым)
18.09.2021 в 18:55
С победой. Но реабилитация после Шерифа может быть только в ЛЧ или в игре с Динамо.
Ответить
+6
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.09.2021 в 18:56
без ИЛИ! и там, и там нужно побеждать!
Ответить
+5
-5
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 18:56
Рыгать не хочешь от такой победы?
Ответить
+7
-6
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 18:55
Арендупольска будка и чмохтьор не перестают позорить Украину!
Ответить
+7
-7
C_Ballack (Днепр)
18.09.2021 в 19:01
100%, между Динамо и Черноморцем будет все по другому. Будут прославлять укр. футбол.
Ответить
+7
-2
grasshopper1 (Харьков)
18.09.2021 в 18:55
Я один заметил, что Бондарь на голову быстрее Марлона, что в распасовке, что в скорости бега, что в защите? Конпля - 3 голевых передачи. Да поставь ты всю украинскую защиту на лигу чемпионов + Степу (разве что по Корниенко вопросы) и гарантированно в защите проблем будет в разы меньше.
Ответить
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.09.2021 в 18:55
так бондарь с травмой был
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+1
-3
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odinvodin (Доброполье)
18.09.2021 в 18:56
Уровень матча другой.
Ответить
+3
-2
grasshopper1 (Харьков)
18.09.2021 в 18:58
Уровень матча? И Марлон и Бондарь только что играли против одних и тех же игроков. И Марлон делает то же, что и в лиге чемпионов: тормозит атаки, не играет нормально в защите.
+3
-1
avatar
odinvodin (Доброполье)
18.09.2021 в 19:01
Ну за Марлона согласен, не очень понимаю его ценность
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.09.2021 в 19:06
игру не наблюдал, но без Степы кротовская полузащита полуголая априори
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0
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
18.09.2021 в 19:29
Ну наконец то хоть один человек вспомнил о футболе.То что Бондарь быстрее Марлона это точно.Из игравших понравился Бондаренко и Конопля.Не понравился Тете.Он продолжает деградировать.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.09.2021 в 18:54
патрика нааааууууй!!! сколько неверных решений принимает - это непростительно для игрока его уровня!
Ответить
+2
-2
старий фан (Рівне)
18.09.2021 в 18:53
Навіщо цей матч?
Ответить
+8
-3
аалекс ( Крым)
18.09.2021 в 18:59
И не только этот
Ответить
+1
-7
Piter (Полтава)
18.09.2021 в 18:53
цікаво. якби маріуполю платили так як шахтарю, з яким рахунком він розніс би весь молдавський футбол на чолі з шерифом?
Ответить
+2
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
18.09.2021 в 18:52
Па-здра-вля-ем!
Ответить
+8
-2
DesnaUA (Чернигов)
18.09.2021 в 19:03
Ответить
0
-3
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 18:50
Все по любви)))))
Ответить
+6
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.09.2021 в 19:05
вортушнца, ты уже проголосовала за педросов?
Ответить
+2
-4
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 19:15
Научись Нормально излагать мысли-неучь ты тупая
+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
18.09.2021 в 19:16
в ростове споймало вайфай и айда на любимый сайт, дожевывая двойной сникерс их "набора для кочующего донбассера на выборах")
0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.09.2021 в 18:49
Неожиданный результат :)
Ответить
+6
-5
avatar
Viktor Ivanjvich
18.09.2021 в 18:54
согласен должен был 0-8 или 0-10
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+3
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2021 в 18:48
Ганьба українського ногом'яча.
Ответить
+12
-7
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.09.2021 в 18:51
Що, сепарок, корчит тебя от того, что 80% мячей забито украинцами?
Ответить
+5
-12
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 18:57
молчал бы ты ибитель трамваев,два позора за неделю от даунецкой будки
+8
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2021 в 19:07
Хай ці українці забють хоча би такому гранду євро футболу як Шериф
+2
-1


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