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Бущан уже в старте. Стали известны составы на матч Динамо - Александрия

Премьер-лига
(1 голосов)

Вратарь восстановился после повреждения

Бущан уже в старте. Стали известны составы на матч Динамо - Александрия

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Стали известны составы на матч УПЛ "Динамо" - "Александрия". На поле выйдет голкипер Георгий Бущан, который длительное время восстанавливался после травмы.

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шабанов, Де Пена, Цыганков, Миколенко, Андриевский, Забарный, Буяльский, Шкурин, Кендзера.

Александрия: Билык, Мельник, Ковалец, Грынь, Калюжный, Третьяков, Мирошниченко , Дришлюк, Одарюк, Цуриков, Дубра.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
Сайт УПЛ

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