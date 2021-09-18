Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бущан уже в старте. Стали известны составы на матч Динамо - Александрия
Вратарь восстановился после повреждения
Фото: ФК Динамо Киев
Стали известны составы на матч УПЛ "Динамо" - "Александрия". На поле выйдет голкипер Георгий Бущан, который длительное время восстанавливался после травмы.
Динамо: Бущан, Сидорчук, Шабанов, Де Пена, Цыганков, Миколенко, Андриевский, Забарный, Буяльский, Шкурин, Кендзера.
Александрия: Билык, Мельник, Ковалец, Грынь, Калюжный, Третьяков, Мирошниченко , Дришлюк, Одарюк, Цуриков, Дубра.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт УПЛ
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Руслан Малиновский / Александр Петраков
- Близниченко: Узнал от агента, что меня убрали из Шерифа
- Динамо - Александрия. Анонс и прогноз матча чемпионата Украины на 18.09.2021
- СМИ: Скрипник в ближайшее время может покинуть Зарю
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...