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Маркевич - после 0:5 с Шахтером: Это не моя команда

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер розчарований результатом

Маркевич - после 0:5 с Шахтером: Это не моя команда

ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен

Новина українською

Наставник "Мариуполя" Остап Маркевич дал комментарий после поражения в матче УПЛ с "Шахтером" (0:5):

— В силу разных обстоятельств вы сегодня не могли задействовать очень большое количество футболистов, но все-таки, как парням удалось...

— В том-то и дело, что это не моя команда. Я могу сказать только про позитив... Если после этой игры про него можно говорить... Некоторые молодые парни порадовали, в принципе, можно с ними работать в дальнейшем.

Недес, Козицкий, Савин — в будущем, при определенных обстоятельствах, и качественном отношении к своему делу, могут пополнить основную команду.

— Почему Мишнев не попал в заявку?

— Проанализировав физическое состояние команды после игры с "Колосом", было принято решение поберечь его. Анализ показал, что игра получилась довольно энергозатратной. Он просто не смог восстановиться. Могли случиться какие-то травмы, которые были бы совсем неуместны.

— В матче с "Волынью" увидим его?

— Думаю, что да. Это решение и принималось с учетом графика. Выхода не было, – сказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Остап Маркевич
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (4)
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Il Gatto
18.09.2021 в 19:46
В дербі «собачої будки» в кого виникли проблеми з ідентифікацією? Шо ж це робиться, людоньки?!
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Footballer16
18.09.2021 в 19:44
Из случайно собравшихся людей (сброда) команду не создать.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
18.09.2021 в 19:35
Конечно, твоя команда - Шахтер, ведь денежки оттуда капают
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0
-1
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Lowdown-truth (Київ)
18.09.2021 в 19:29
"Це не моя команда, це команда РінатЛенідича"
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+3
-1


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