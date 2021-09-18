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Маркевич - после 0:5 с Шахтером: Это не моя команда
Тренер розчарований результатом
ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен
Наставник "Мариуполя" Остап Маркевич дал комментарий после поражения в матче УПЛ с "Шахтером" (0:5):
— В силу разных обстоятельств вы сегодня не могли задействовать очень большое количество футболистов, но все-таки, как парням удалось...
— В том-то и дело, что это не моя команда. Я могу сказать только про позитив... Если после этой игры про него можно говорить... Некоторые молодые парни порадовали, в принципе, можно с ними работать в дальнейшем.
Недес, Козицкий, Савин — в будущем, при определенных обстоятельствах, и качественном отношении к своему делу, могут пополнить основную команду.
— Почему Мишнев не попал в заявку?
— Проанализировав физическое состояние команды после игры с "Колосом", было принято решение поберечь его. Анализ показал, что игра получилась довольно энергозатратной. Он просто не смог восстановиться. Могли случиться какие-то травмы, которые были бы совсем неуместны.
— В матче с "Волынью" увидим его?
— Думаю, что да. Это решение и принималось с учетом графика. Выхода не было, – сказал Маркевич.
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