Маркевич - после 0:5 с Шахтером: Это не моя команда

Наставник "Мариуполя" Остап Маркевич дал комментарий после поражения в матче УПЛ с "Шахтером" (0:5):

— В силу разных обстоятельств вы сегодня не могли задействовать очень большое количество футболистов, но все-таки, как парням удалось...

— В том-то и дело, что это не моя команда. Я могу сказать только про позитив... Если после этой игры про него можно говорить... Некоторые молодые парни порадовали, в принципе, можно с ними работать в дальнейшем.

Недес, Козицкий, Савин — в будущем, при определенных обстоятельствах, и качественном отношении к своему делу, могут пополнить основную команду.

— Почему Мишнев не попал в заявку?

— Проанализировав физическое состояние команды после игры с "Колосом", было принято решение поберечь его. Анализ показал, что игра получилась довольно энергозатратной. Он просто не смог восстановиться. Могли случиться какие-то травмы, которые были бы совсем неуместны.

— В матче с "Волынью" увидим его?

— Думаю, что да. Это решение и принималось с учетом графика. Выхода не было, – сказал Маркевич.