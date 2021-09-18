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Мариуполь - Шахтер 0:5. Видео голов и обзор матча
Хозяева не выдержали натиска
Фото: ФК Шахтер
Сегодня в 8-м туре УПЛ встретились "Мариуполь" и "Шахтер". Гости победили со счетом 0:5.
В составе клуба Маркевича не было сразу 14-ти футболистов. Это игроки, арендованные у "Шахтера". Донецкий клуб запретил им принимать участие в поединке.
Уже на 18-й минуте открыл счет Сикан, а на 20-й удвоил Мудрик. После этого следовал гол Тете и дубль Судакова. К слову, Ефим Конопля отдал три результативные передачи за матч.
Мариуполь - Шахтер 0:5
Голы: Сикан (18), Мудрик (20), Тете (53), Судаков (77, 80)
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