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Мариуполь - Шахтер 0:5. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хозяева не выдержали натиска

Мариуполь - Шахтер 0:5. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Сегодня в 8-м туре УПЛ встретились "Мариуполь" и "Шахтер". Гости победили со счетом 0:5.

В составе клуба Маркевича не было сразу 14-ти футболистов. Это игроки, арендованные у "Шахтера". Донецкий клуб запретил им принимать участие в поединке.

Уже на 18-й минуте открыл счет Сикан, а на 20-й удвоил Мудрик. После этого следовал гол Тете и дубль Судакова. К слову, Ефим Конопля отдал три результативные передачи за матч.

Мариуполь - Шахтер 0:5

Голы: Сикан (18), Мудрик (20), Тете (53), Судаков (77, 80)

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Михаил Мудрик Георгий Судаков
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.09.2021 в 20:33
Это не матч...
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0
0
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IvaneZZZ (Київ)
18.09.2021 в 20:32
Кто бы соменвалсся, что Мариуполь сольет Шахтеру.
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0
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Footballer16
18.09.2021 в 20:19
Всё, трепещи Интер, Шахтёр раззабивался, правда там ещё один тур УПЛ...
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