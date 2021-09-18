Один хорват отдал, другой - забил. Видео гола и обзор матча Днепр-1 - Верес 1:0

Ровенский "Верес" прервал свою серию из четырёх игр без поражений в Днепре . Ровенчане до середины второго тайма удерживали ничейный результат, однако всё же не устояли под давлением СК, который как раз в это время создавал больше всего моментов на ворота Когута. Возможно, свой отпечаток оставило и удаление, ведь за три минуты до этого "народный клуб" остался вдесятером из-за грубого подката Сергийчука.

СК Днепр-1 - Верес 1:0

Гол: Марио Чуже 78

Удаление: Михаил Сергийчук 75