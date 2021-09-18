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Один хорват отдал, другой - забил. Видео гола и обзор матча Днепр-1 - Верес 1:0
Днепряне подтянулись к третьей строчке
Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен
Ровенский "Верес"
СК Днепр-1 - Верес 1:0
Гол: Марио Чуже 78
Удаление: Михаил Сергийчук 75
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