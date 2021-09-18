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Один хорват отдал, другой - забил. Видео гола и обзор матча Днепр-1 - Верес 1:0

Премьер-лига
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Днепряне подтянулись к третьей строчке

Один хорват отдал, другой - забил. Видео гола и обзор матча Днепр-1 - Верес 1:0

Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен

Новина українською

Ровенский "Верес" прервал свою серию из четырёх игр без поражений в Днепре. Ровенчане до середины второго тайма удерживали ничейный результат, однако всё же не устояли под давлением СК, который как раз в это время создавал больше всего моментов на ворота Когута. Возможно, свой отпечаток оставило и удаление, ведь за три минуты до этого "народный клуб" остался вдесятером из-за грубого подката Сергийчука.

СК Днепр-1 - Верес 1:0
Гол: Марио Чуже 78
Удаление: Михаил Сергийчук 75

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В статье: Верес (Ровно) СК Днепр-1
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