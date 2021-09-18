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Конопля: После Шерифа был неприятный осадок
Игрок понимает всю серьезность поражения в Тирасполе
shakhtar.com
Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля дал комментарий после победы над "Мариуполем" (0:5):
— 5:0 — счет, на который команда заслуживала?
— Думаю, что могло быть и больше. Были возможности, которыми мы не воспользовались.
— Сегодня ты сделал хет-трик голевыми передачами. Для тебя, наверное, это не совсем обыденное событие. Как воспринял?
— Очень приятно, конечно, но я имел гораздо больше возможностей найти своих партнеров в штрафной. Так что и это еще не предел.
— Был эпизод во время второго тайма, когда травмировался Кудрик. Что тебе в этот момент говорил Де Дзерби?
— Это были просто подсказки по игровым моментам. В принципе ничего особенного. Пару метров выше, пару метров ниже.
— Сегодня можно отметить молодых украинцев, которые сделали результат. Можешь объяснить почему именно вы?
— У нас все ребята в команде обладают хорошим качеством, и потенциально все очень хорошие игроки. Бразильцы и ребята постарше нам помогают. У нас есть качества и все возможности делать результат.
— Это реабилитация за "Шериф"?
— Это может просто помочь нам психологически и ментально дать небольшой заряд на предстоящие игры, так как после "Шерифа" был осадок неприятный. Я не скажу, что это компенсация. Разные турниры, разные задачи. Там нам нужно еще больше выкладываться, — сказал Конопля.
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