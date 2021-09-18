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Первая победа с новым тренером. Видео голов и обзор матча Ингулец - Колос 0:2
"Ингулец" проигрывает второй раз подряд
Фото: ФК Ингулец/Автор - неизвестен
Впервые с матча против "Металлиста 1925", который состоялся ещё в июле, "Колос" одержал победу. В общей сложности серия оборвалась на отметке семи игр. На этот раз удалось не только выиграть, но и забить дважды. Что интересно, ковалёвцы забили два гола за игру впервые с мая - то есть ещё с прошлого сезона. Примечательно, что этот успех был достигнут под руководством нового тренера Сергея Кузнецова, который проводил второй матч у руля команды. Что касается "Ингульца", то он проигрывает во второй раз подряд: неделю назад подопечные Сергея Лавриненко уступили "Александрии".
"Ингулец" - "Колос" 0:2
Голы: Черноморец 26, Чурко 90+6
На 6-й минуте Петров не забил пенальти (вратарь)
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