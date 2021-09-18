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Де Дзерби: Очень много молодых футболистов вышли на поле. Это будущее Шахтера
Тренер хочет развивать молодежь
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий после победы со счетом 5:0 в матче 8-го тура УПЛ с "Мариуполем":
"Очень много молодых футболистов вышли на поле. Они ранее играли меньше, но это - будущее "Шахтера". Наша цель, чтобы Конопля, Судаков, Бондарь, Мудрик, Сикан, Корниенко и другие продолжали прогрессировать. Для нас это правильный момент, чтобы использовать этих ребят и давать им прогрессировать. Я очень доволен тем, как они играли. Первые минуты матча, возможно, были не лучшими, но далее все пошло хорошо.
У нас осталось 4 дня до Суперкубка Украины, и в таком графике, который будет до декабря, все должны быть всегда на уровне", - сказал Де Дзерби.
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