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Витиньо дебютировал за Динамо

Премьер-лига
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Игрок вышел на замену

Витиньо дебютировал за Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В 8-м туре УПЛ киевское "Динамо" играет с "Александрией" на НСК "Олимпийский" (0:0 первый тайм).

На 69-й минуте поединка за команду Луческу дебютировал 22-летний бразильский вингер Витиньо. Он вышел на поле вместо Карлоса Де Пены.

Футболист перешел в "Динамо" из "Атлетико Паранаэнсе" в конце августа текущего года. Сумма трансфера составила 6 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Витиньо
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