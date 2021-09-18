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Витиньо дебютировал за Динамо
Игрок вышел на замену
Фото: ФК Динамо Киев
В 8-м туре УПЛ киевское "Динамо" играет с "Александрией" на НСК "Олимпийский" (0:0 первый тайм).
На 69-й минуте поединка за команду Луческу дебютировал 22-летний бразильский вингер Витиньо. Он вышел на поле вместо Карлоса Де Пены.
Футболист перешел в "Динамо" из "Атлетико Паранаэнсе" в конце августа текущего года. Сумма трансфера составила 6 млн евро.
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