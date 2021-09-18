Витиньо дебютировал за Динамо

В 8-м туре УПЛ киевское "Динамо" играет с "Александрией" на НСК "Олимпийский" (0:0 первый тайм).

На 69-й минуте поединка за команду Луческу дебютировал 22-летний бразильский вингер Витиньо. Он вышел на поле вместо Карлоса Де Пены.

Футболист перешел в "Динамо" из "Атлетико Паранаэнсе" в конце августа текущего года. Сумма трансфера составила 6 млн евро.