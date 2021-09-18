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На НСК Олимпийский произошла драка между ультрас Динамо и фанатами с детьми

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Пришлось звать на помощь полицию

На НСК Олимпийский произошла драка между ультрас Динамо и фанатами с детьми

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Во время матча 8-го тура УПЛ "Динамо" - "Александрия" на трибунах НСК "Олимпийский" произошла потасовка между фанатами, которая переросла в драку.

У нескольких болельщиков разбито лицо. В конфликт пришлось вмешаться Нацполиции.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (22)
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Соколов (Никополь)
19.09.2021 в 00:04
У них есть фанаты ?
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0
0
янковский ян (Запорожье)
18.09.2021 в 22:12
А что там делал человек с детской коляской?
Ответить
0
-1
MAX85 (Олександрія)
18.09.2021 в 21:57
Е.ба.нутые у.ё.бки... Ниодного фана Александрии на видео я так и не увидел!
Ответить
+3
-2
UA Hero (Chernivtsi)
18.09.2021 в 22:03
Саме так. Навіть в заголовку статті нема слів "фанати Олександрії"...
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+1
-1
MAX85 (Олександрія)
18.09.2021 в 22:15
Сино́німи - слова однієї частини мови, різні за звучанням і написанням, які мають дуже близьке або тотожне лексичне значення. Синоніми використовують для підвищення виразності мови, що дозволяє уникати одноманітності. Наприклад: проживати - мешкати, бажати - хотіти, башта - вежа, уболівальник - фанат Дякую за увагу
0
-1
George_D (Харьков)
18.09.2021 в 22:28
Уболiвальник i фанат - антонiми.
+2
-1
avatar
witcher_r (Киев)
18.09.2021 в 21:55
С..ка быдло,на стадион кроме вас дети ходят!!!Тупорылые ублюдки
Ответить
+8
0
тутти-10 (Сумська область)
19.09.2021 в 01:40
Навіть не варто звертатися тут до них. Там настільки відбиті, що не факт, що осилять цей текст. Тільки відповідальність перед законом. А звертатися до їх розуму, то таке ....
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+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
18.09.2021 в 21:53
А что фанаты Александрии делали возле сектора фанатов Динамо???
Ответить
+1
-3
avatar
Viktor Ivanjvich
18.09.2021 в 21:55
а кто через ограждения перелазил на чей сектор?
Ответить
+1
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
18.09.2021 в 22:49
Ну динамовские фаны вылезали из своего сектора, видимо хотели ответить на провокацию. Но сектор Александрии был в другом конце стадиона.
0
-1
bender_sun (Белая Церковь)
18.09.2021 в 22:56
41 сектор это сектор куда ходят ультрас Динамо, выездной сектор ровно по диагонали.
0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
18.09.2021 в 21:41
опять быдло на первом месте- будет штраф для команды и не будет болельщиков опять- а что скажет УЕФА? ведь ЛЧ идет.
Ответить
+6
-3
E.M.O.S.H. (Харьков)
18.09.2021 в 21:40
Пора уже сажать с исправительным сроком. Пусть работают во благо родины.
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+7
-1
avatar
Lowdown-truth (Київ)
18.09.2021 в 21:40
Де там взагалі олександрійці? Таке відчуття, що "полярні сови" напали на кузьму... У нападника татуха з фірмовим Д на спині, ті, на кого напали у розах ДК...
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+3
-2
pilips111 (Чернигов)
18.09.2021 в 21:38
Быдлоты конченные
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+10
-2
avatar
Просто Толик (Одесса)
18.09.2021 в 21:34
Очередные апологеты состоятельности теории Дарвина. Вердикт для этих недоносков - разорвать очко, вырвать кадык, в мешок и с моста.
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+4
-1
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palmotron (Бровари)
18.09.2021 в 22:55
Такий вердикт... Чим тоді ти кращий за них?
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0
0
UA Hero (Chernivtsi)
18.09.2021 в 21:32
Жирний мінус олександрійцям...
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+1
-6
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uа-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:27
Вони же діти...
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+3
-1
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Viktor Ivanjvich
18.09.2021 в 21:54
гдето я уже это слышал-правда давно
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+1
-1
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ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:57
Дімасік, курочка ватноголова - щось хочеш кудахнути - заходь в свій акаунт, дебіл.
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0
-1


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