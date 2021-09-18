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На НСК Олимпийский произошла драка между ультрас Динамо и фанатами с детьми
Пришлось звать на помощь полицию
фото - Олександр Приходько
Во время матча 8-го тура УПЛ "Динамо" - "Александрия" на трибунах НСК "Олимпийский" произошла потасовка между фанатами, которая переросла в драку.
У нескольких болельщиков разбито лицо. В конфликт пришлось вмешаться Нацполиции.
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