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На НСК Олимпийский произошла потасовка между болельщиками Динамо и Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Пришлось звать на помощь полицию

На НСК Олимпийский произошла потасовка между болельщиками Динамо и Александрии

Новина українською

Во время матча 8-го тура УПЛ "Динамо" - "Александрия" на трибунах НСК "Олимпийский" произошла потасовка между фанатами, которая переросла в драку.

У нескольких болельщиков разбито лицо. В конфликт пришлось вмешаться Нацполиции.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (1)
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uа-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:27
Вони же діти...
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