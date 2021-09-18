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УПЛ. Динамо - Александрия 1:0. Без пересудов не обойдется

Премьер-лига
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(12 голосов)

Чемпион забивает на последних минутах после неочевидного пенальти

УПЛ. Динамо - Александрия 1:0. Без пересудов не обойдется

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрию" нельзя называть исторически неудобным соперником для "Динамо", однако основания остерегаться оппонента у киевлян были. Команда Юрия Гуры начинала тур в статусе третьей силы, имея в коллекции, помимо прочего, скальпы "Шахтера" и "Зари". К тому же последние матчи против "Динамо" "Александрия" хоть и отдала, но не без боя.

Еще один предупреждающий звоночек для "Динамо" – отсутствие Николая Шапаренко. Этот игрок при каденции Мирчи Луческу превратился в безоговорочного лидера коллектива, поэтому его отсутствие (ушиб колена на тренировке) не могло не ослабить коллектив. Вместо Николая в основе появился Андриевский. Также обращает на себя внимание присутствие в центре защиты Артема Шабанова, а не Александра Сироты.

Юрий Гура не нашел места в стартовой обойме для Владислава Бабогло. Компанию Дубре составил Александр Мельник. Одарюк номинально должен был закрыть позицию центрального нападающего, хотя часто там оказывался Сергей Гринь. Клаудио Спинелли остался в запасе.

УПЛ. Динамо - Александрия 1:0. Без пересудов не обойдется - изображение 1

"Динамо" начало с активного штурма ворот Билыка, но без острых полноценных моментов. Все захлебывалось на стадии зарождения или, в лучшем случае, последней передачи. Хотя попытки от активного Цыганкова были – до 15-й минуты он дважды оказывался на ударной позиции, но удобно пробить так и не смог.

Шкурин бил с острого угла, поэтому попал в сетку с внешней стороны. А когда попал в створ, у Цыганкова появился шанс сыграть на добивании после сейва Билыка. Однако защитники "Александрии" были быстрее.

При таком течении событий гол назревал, но гости сумели изменить положение вещей. Отличная передача из глубины вывела Гриня один на один, но удар Сергея был слишком слабым. Да и без офсайда не обошлось. Зато в другом эпизоде ​​все было легитимно, однако неточно от Гриня – выше перекладины. Выше также пробил Третьяков, но лучший шанс "Александрии" состоялся при участии центрального защитника. Одарюк загрузил мяч с фланга, а Калюжный с Мельником с расстрельной позиции не сумели дотянуться до мяча.

Был интересный матч. "Динамо" играло немножко активнее, поэтому закономерно, что последнее слово в первом тайме осталось за ним. Цыганков открылся под передачу от Де Пены, но уже традиционно для себя в этом матче не забил. Мирча Луческу злился и срывался на арбитре, но получил пятнадцать минут для внесения корректив. Очевиднейшая из них – это замена Шкурина на Гармаша. Сразу же это могло принести эффект, но после передачи Дениса Цыганков не переиграл Билыка с близкого расстояния. "Александрия" ответила почти выходом один на один в исполнении Гриня, но это не был тенденциозный момент. Далее мяч держался у "Динамо" и атаки шли только на владение Билыка.

УПЛ. Динамо - Александрия 1:0. Без пересудов не обойдется - изображение 2Гармаш не забил ударом со средней дистанции, а затем Цыганков потерял двойную возможность. В ближнем бою попал мячом голкиперу в грудь, а ударом вторым темпом не пробил мимо вытянутой Билыком руки. На табло оставались нули.

"Динамо" начало спешить. А "Александрия" не гнушалась подолгу разыгрывать мяч. После одной из таких ситуаций хорошо бил Клаудио Спинелли, но Бущан, несмотря на отсутствие давления на его ворота, не потерял бдительность. Далее игра вновь переместилась на половину поля "Александрии". С удара Дениса Гармаша начался последний штурм. Затем били Витиньо (трижды, один раз головой с нескольких метров), Миколенко и Цыганков. Остро простреливал Шепелев. Либо неточно, либо вратарь. В одном случае под мяч лег защитник, но сути это не меняет – "Динамо" не могло забить гол, хотя очень хотело. Соперник же использовал любую возможность, чтобы сбить ритм игры. Наилучше олекснадрийцам в этом плане служили длинные розыгрыши стандартов.

Но, собственно, на стандарте у своих ворот гости и погорели. Отражаясь от очередной навалы, александрийцы выбили мяч на угловой. А при его подаче Гармаш мастерски наткнулся на фол Сергея Рыбалки в штрафной. Эпизод неочевидный, но арбитр Дмитрий Кривушкин после просмотра повтора стал на сторону атаки. На этот раз Цыганков забил, хотя уверенности в том, что Виктор реализует одиннадцатиметровый, не было. Ведь столько всего было потеряно раньше.

Победный гол случился на 90+7-й минуте. А продолжался матч почти до 90+14-ой. Там еще были замена, две конфронтации, удаление Кирюханцева за удар Шабанова по лицу. В общем, все то, что свойственно драме последних минут. Но без пересудов не обойдется, потому что пенальти, да еще на последних минутах, неочевиден. Но очевидно распределение зачетных очков: 3:0 в пользу фаворита матча.

"Александрия" провела хороший матч и заслужила симпатию. "Динамо" же получило радость от результата. А то, что путь к нему был сомнительный, останется за кулисами истории.

УПЛ. Динамо - Александрия 1:0. Без пересудов не обойдется - изображение 3

Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Александр Жуков (Харьков), Виктор Матяш (Донецк)
"Динамо" - ФК "Александрия" 1:0
Гол: Виктор Циганков (пен.) 90+7

"Динамо": Георгий Бущан, Сергей Сидорчук (Владимир Шепелев 77), Артем Шабанов, Карлос Де Пена (Витиньо дос Сантос 68), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Андриевский, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Богдан Леднев 90+10), Томаш Кендзёра (Александр Караваев 68), Илья Шкурин (Денис Гармаш 46)

ФК "Александрия": Олег Билык, Кирилл Дришлюк (Сергей Рыбалка 70), Андрей Цуриков, Александр Мельник, Кирилл Ковалец, Иван Калюжный, Максим Третьяков (Тимур Стецков 90), Денис Мирошниченко, Сергей Гринь (Клаудио Спинелли 63), Владимир Одарюк (Игорь Кирюханцев 63), Каспарс Дубра

Предупреждения: Виталий Буяльский 43, Томаш Кендзёра 58, Сергей Сидорчук 66, Денис Бойко 72 (за пределами поля), Александр Андриевский 86, Артем Шабанов 90+13, Денис Гармаш 90+13 - Кирилл Ковалец 42, Клаудио Спинелли 75, Каспарс Дубра 78, Сергей Рибалка 90+6
Удаление: Игорь Кирюханцев 90+13

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (398)
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Dr. House (Поділля)
18.09.2021 в 23:09
Ладно, откиньте эмоции. Вот что делать Кривушкину? Его зовут смотреть телевизор. Он видет как Рыбалка явно держит и тянет Гармаша за футболку. Проигнорировать- будут вопли, дать точку - тоже. Но какой тупой Рыбалка- с ВАРом ведь всё видно. Вопросы не к Кривушкину,а к Рыбалке. А Кривушкин, хоть и скрепя сердцем, но выбрал меньшее зло, но по букве закона.
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+4
0
Stanislau (Чернигов)
18.09.2021 в 23:08
Видать бабки судьям подвезли только к 90 минуте матча и вар заработал, позорище левый пеналь на последних минутах, а потом ещё это театральное падение с красной карточкой. Желаю дырнамо хорошенько отсосать в Баварии.
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0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 23:10
очередной даунецкий, подписавшийся чужим городом :) у нас только ахметка с елки-палкиным заносят... хотя с Шерифом не помогло, а с будкой - не нужно :)
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+2
0
Gary Busey (Харьков)
18.09.2021 в 23:07
И пусть теперь хейтеры не гонят на Металлист!
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+1
-2
Dr. House (Поділля)
18.09.2021 в 23:10
Интересно будет посмотреть в следующем году, как будет плакаться Нью- Металлист, когда его будут в вышке судить более-менее адекватно
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
18.09.2021 в 23:03
Цікаво для сліпишей та їх посіпак на їх цілковите переконання Правилами ДОЗВОЛЕНО тільки Гармашу футболку рвати чи всім динамівцям також
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+1
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 23:05
та это бесполезно, тут тупые боты или глоры бомжей гадят... можно только поржать над ними и их "шутками" про гомосекс и шубы :)
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+1
0
ЦПА харьков (харьков)
18.09.2021 в 22:59
кривушкину нужно судить аматоров -это судья не для упл
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+4
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:59
Мкг например? :)
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+1
-2
Dr. House (Поділля)
18.09.2021 в 23:12
Он не судья для УПЛ, но в данном случае после просмотра ВАР у него вариантов не было
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0
0
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jnp49 (ОДЕССА)
18.09.2021 в 22:58
Как мне кажется - сам Кривушкин сегодня спокойно спать не сможет! Всё-таки совесть ЗАГЛОЖЕТ этого с позволения сказать мистера Пи..., После такого эпизода лично для меня он на всю оставшуюся его карьеру перестал быть футбольным арбитром. Ну какой-же КОЗЁЛ ставит пенальти на 90+, к тому же за эпизод, который вообще никак не влиял на результат атаки киевлян. Это просто ТУПОЙ ДЕБИЛИЗМ!!! Кому-то очень нужно было, чтобы именно ДК сегодня выиграло - как видим - ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Супер несправедливо - хотя-бы потому, что сама АЛЕКСАНДРИЯ отобрала у главного соперника ДИНАМО три очка.., а здесь ей по-просту НЕ ПОЗВОЛИЛИ отнять у команды Суркиса два очка. Думаю сами болельщики ДК где-то в душе понимают, что сегодняшняя победа с "душком" правильной ошибки арбитра. Что тут скажешь - КРИВУШКИН, он и есть КРИВУШКИН - вся дебильная ответственность за результат матча - полностью лежит НА НЁМ. Сам НЕРВ ИГРЫ ну никак не совпадал с мнением ошибочного решения арбитра. ЖАЛЬ АЛЕКСАНДРИЮ.., она в честной борьбе отобрала очки у ДИНАМО, но увы - Мистер Пи не позволил порадоваться александрийцам столь хорошему результату в игре с нынешним чемпионом...
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+3
-7
Русланбай (Рівне)
18.09.2021 в 22:59
Пеналті - ЧИСТИЙ !!!!
Ответить
+4
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 23:00
Дырявый далпаёп
+2
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2021 в 22:59
Так у грі кротів з минаєм не поставили чистий пенальті. Тоді б кроти взагалі програли.
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+4
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 23:00
нипазволели! падвели! абмануле! :)))правила учи, писатель :)
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+2
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 23:06
Шариков, нельзя так о твоем папке, даже если он неидеален :)
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:55
а где заднеприводный Родитель трамвая? скучно без его высеров, поржать не над кем... какие-то убогие бомжеглоры пошли :)
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+4
0
ВиктАн
18.09.2021 в 22:53
Хоть и не наиграло ДК на победу, но Алексы и подавно, поделом проиграли. Некуй на ничью играть, пробивается в ЕК и там позориться.
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+1
-3
Forza INTER! (Покровск)
18.09.2021 в 22:50
Болелы Динамо и Шахтёра, а за что так ругаетесь? В Лиге Чемпионов вам выставят без вазелина
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+2
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:52
гомосексуальные фантазии жителей колхозов тут мало кому интересны :)
Ответить
+2
-2
Forza INTER! (Покровск)
18.09.2021 в 23:00
Юзовка, ну ты и придурок!
Ответить
+1
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 23:04
быгггг :) это в вашем селе так всех, у кого iq выше называют? :)
0
0
Forza INTER! (Покровск)
18.09.2021 в 23:06
Не, только тебя, дебила
0
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 23:11
я в вашем селе не был, так что это к тебе обращались, но ты тупой не понял :))
0
0
Forza INTER! (Покровск)
18.09.2021 в 23:12
Да тут все о тебе так пишут, придурок
0
0
Forza INTER! (Покровск)
18.09.2021 в 23:13
Стыдно за таких болел Динамо
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:49
ща аналы хвудбол еще вонь поднимут, надо же чем-то заглушить запах игры с Шерифом :)
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+3
-2
Иванисеня (Ивано Франковск)
18.09.2021 в 22:49
Тому що з Франківська.Та незважаючи на це,я вже майже 50 років вболюваю за Шахтар,і цього не приховую
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+2
-4
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:49
150, а в военное время до 200! )))
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+3
-3
oleg dynamo (львівська)
18.09.2021 в 22:53
серйозно?то ви живете в Франківську чи народились у Франківську?а за ШД вболівайте на здоровя,ніхто вам не скаже ні слова...
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+1
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:47
Кстати, шлюхтьоор в борьбе вырвал очко у будки? :)
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+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2021 в 22:56
Ягосная богьба
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+1
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 23:00
даже вспотели? :)
0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:46
Бомжеглоры под разными никами и городами поперли со всех щелей :)Уже сто лет ставят пенальти за хватания за майку, но нашим жлобам - это не пеналь :)
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usovvictor (Kharkov)
18.09.2021 в 22:43
....эх, Динамо Динамо - вы повелись на "шоу", устроенное Шахтером с арендой вместе с "дедом", знали же, что он выйдет на равных в таблице и повелись... Ладно "дед", годы все таки берут свое, настроил вас так, ...но вы то с головой и нервами должны дружить, раз считаете себя профи. Зачем так "деда" доводить, что он стадион перекричал и на судью напал, а?.Вместо того, чтобы в первом погонять Александрию "для устатку", вы пошли в открытую психическую атаку. Александрия ждала этого, ...ждала, и была готова к этому, надо было минут 10-20 погонять по кругу, "дед" же кричал "где игра?", он ждал от вас все таки разумного решения, а не психических наскоков. Теряли пас, невпопад в штрафной, угловые, а промахи в передачах, ... - вы так спешили "торопыги", что забыли про игру и кто противник. Кстати, "дед" Гармаша не просто так выводит, ... для стабилизации и выдумки, он и создал пенальти в допвремя, что спасло вас... На судью не надо обращать такое внимание, что он карточками размахался, нужна была только уравновешанность и хладнокровие. Вон посмотрите на Судакова - само спокойствия и Александрия спокойна. Вам бы второй сосредоточится, но видно "дед" опять вас "намотал", все тот же футбол, а что в международке с такими нервами и сильным противником будете делать? По офсайтам, да по боковым стучать будете..., - это не игра, достойная вас, нельзя так нервы распускать, тем более, когда вам наступают на пятки. Хладнокровие - вот достойный облик профессионала, голову включать надо, а не портить нервную систему себе и болельщикам... Надо же, Гармаш опять герой матча (видно на то он и Гармаш), эта игра - хорошая встряска, чтобы поставить голову на место, "упоротая" Александрия вам урок преподала - пользуйтесь, пока есть время для медународки...
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+4
-8
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:50
как тебе удалось столько бессмысленного текста написать? :)
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+3
-3
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usovvictor (Kharkov)
18.09.2021 в 22:54
...а как вам такой бессмысленный ответ дать - болей молча или внеси разумное предложение..., видно задело, жаль...
+1
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:57
возможно должно было задеть, если бы тебя Б-г наградил способностью вносить смысл в текст... но увы :)
+4
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.09.2021 в 23:08
Вже вкотре читаю його "аналітику" і таке враження, що половину тексту він десь там у себе в голові залишає, а половину постить. от і виходять якісь малозрозумілі монологи, як у п'яного.
0
0
vlotko (Броди)
18.09.2021 в 22:59
Так Мирча мав претензії до судді.
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
18.09.2021 в 23:03
...так это не для вас, куда уж нам! Да, эмоции, что поделаешь..., болельщики все таки, а не глоры - вам тут раздолье себя показать - пользуйтесь на здоровье, другой возможности не будет самоутвердится..."аховый"....)
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0
0
Dr. House (Поділля)
18.09.2021 в 22:42
Ну, получается компенсация за Ингулец. Там похожее на последних минутах Катька не дала, тут Крива дал... Но вы не переживайте, они оба остались в накате)))
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+2
-3
Иванисеня (Ивано Франковск)
18.09.2021 в 22:32
Катігорок!Це дійсно нік з ніків!Супер!Гармаш,як був провокатором,так їм і залишився.А суддя наклав повні штани,що "менти"в чесній боротьбі не можуть виграти та й дав пенальті.Катігорок ти недороблений.А мій нік,тому що звуть мене Іван Семенович.Зрозумів,катішок катігорок-що за нік,як у ідіота
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+7
-8
oleg dynamo (львівська)
18.09.2021 в 22:43
слухай Іван Семенович а чого ти свій нік Івано Франківськом підписав...що соромно підписати тим насел пунктом звідки ви є ?
Ответить
+3
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2021 в 22:45
Який небудь Урюпинськ чи Саранськ
+2
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:50
даунецкий освоил гугл-переводчик )
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+3
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2021 в 22:57
Зі словником...
+2
0
LENART (Кривой Рог)
18.09.2021 в 22:30
Класно написано-Гармаш майстерно наткнувся на фол.Тобто коли тебе ззаду тягнуть,а потім штурхають у спину,то це наткнувся? Ви тут із своєю конспірологією геть поїхали вже.Пенальті 100%,хоч що гавкайте,а Динамо з перемогою!
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+11
-10
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Динамо-машина (Киев)
18.09.2021 в 22:44
Согласен, поддерживаю
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+6
-3
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IhnatoV (Харьков )
18.09.2021 в 22:26
позор,я такого чемпиона не хочу,шабанов клоун дырявый
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+13
-13
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 22:27
у глиста забыли спросить,или наслаждайся жидяром ярославским
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+7
-10
avatar
IhnatoV (Харьков )
18.09.2021 в 22:32
петушок твоего кукарекивания не спрашивали иди на яйца сядь и угомонись
+5
-6
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:34
Розкудахталась курка, яка ще з гнізда не вилізла
+4
-5
avatar
IhnatoV (Харьков )
18.09.2021 в 22:37
ниче ,вылезем за щеку вам смачно давать будем
+1
-7
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:50
Брать - не давать, курка ти ватноголова Вилізь, сцикота
+1
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:51
дырявый - это зад твоего папки :)
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+1
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:51
МКГ еще не родился полностью из зада ярославского, а его недалекие глоры уже стонут :)
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2021 в 23:01
Не хочеш так іди на Де Нуй
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0
0
Русланбай (Рівне)
18.09.2021 в 22:26
їбать шлюхтьор їбать !!!!! їбать шлюхтьор їбать !!!! їбать шлюхтьор їбать !!!!
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+6
-8
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:52
для этого есть Шериф на этой неделе :))))
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+1
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:57
Тебя уже выипали, петушня вирусная?)))
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0
-3
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:58
опять ты своему папке тут пишешь :) повторяю в сотый раз, в отличие от тебя, убогое, большинство людей нормальной ориентации :)
+2
0
Русланбай (Рівне)
18.09.2021 в 22:24
шлюхтьор гавно !!!!!!!
Ответить
+8
-8
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 22:26
Это даже не обсуждается
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+7
-6
avatar
Динамо-машина (Киев)
18.09.2021 в 22:45
Подтверждаю)
+4
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:56
рюслан далпаёп
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0
-1
osadob07 (жмеринка)
18.09.2021 в 22:23
а де ж хвалебные оды о великом и мудрейшем ибн цыгане?ведь победа же
Ответить
+6
-6
shsp (Кировоград)
18.09.2021 в 22:22
вот так дк и заробатывает милионы в лч!и мы удевляемся что опускаемся в таблице коэф.!
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+7
-7
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 22:22
О как петушня даунецкая,знак отсоса,ибитель трамваев,птичка дятел,петушиные хвосты распустили,а то после Шерифа и сегодняшнего позора с аоендуполем и не видно было!!!! Вы кончиты даунецкие закрывайте свои обвафленные рты,и пересмотрите матч с Шерифом))))
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+11
-6
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.09.2021 в 22:22
Дупамо, ты зачем Ноклой кукуевской назвался?
Ответить
+4
-9
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 22:23
Нюхай писю чмошник
+6
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:55
Чмокай молча. вертун пробитый
0
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 23:01
о, родитель трамвая тут даже под своим ником :) проспался после Шерифа?:)
0
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:56
Петушня кукуевская, чмокай молча
Ответить
0
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:58
ищешь партнера? они все в дау-нецке :)))
+1
0
Fishing 555 (Rivne)
18.09.2021 в 23:12
Осел ти горбатий
0
0
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таврия19752009 (симферополь)
18.09.2021 в 22:20
Динамо в это сезоне будет чемпионом .во первых Шахтер в моменте перестройки.а там где Динамо будет оступатся помогут судьи .Сразу бросилось в глаза что стали заслуживать Шахтер .даже Монзуль удалила двух игроков Шахтера с сомнительными карточками
Ответить
+9
-9
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:48
как там выборы лилипутина? тебя уже загнали голосовать? :)
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+2
-3
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ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:50
Такого тридвараса і звать не треба
+1
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:53
предлагаю не обижать тридваразов сравнением с крысчанами!
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0
-2
belarus_1978 (Киев)
18.09.2021 в 22:20
Пенальти был, не за толчок, а за то что футболку с гармаша чуть не сорвал, это очевидный пенальти.
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+7
-8
ZSTV1223 (Черкаси)
18.09.2021 в 22:25
Можна було в тому ж епізоді ставити штрафний удар за те що Забарний тримав Мельника.
Ответить
+8
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2021 в 22:47
А краще як у баскетболі поставити за це пенальті Динамо)))
+2
-2
Русланбай (Рівне)
18.09.2021 в 22:19
кротофіли - ідіть вмийтесь сіками бомжів. вам буде лекше а ха ха хах хах
Ответить
+6
-3
Русланбай (Рівне)
18.09.2021 в 22:19
за те що виробляє фк будка з к копанка в УПЛ їх треба ліквідувати , щоб і духу їхнього не було в нашій лізі.
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+6
-3
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 22:18
Отдельно бы хотелось поблагодарить Сергея Рыбалку))) бывших динамовцев не бывает! СПАСИБО,в борьбе с даунецкой нечестью все способы хороши!
Ответить
+7
-4
Русланбай (Рівне)
18.09.2021 в 22:17
кротоіли кончані дибіли . ви вмієте тільки смоктати у срни, палкіна і ахмет-вьивці
Ответить
+4
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:21
Чмокай молча, петушня пробитая
Ответить
+2
-6
Русланбай (Рівне)
18.09.2021 в 22:22
Їбаний кротофіл скоро ти здохнеш а ха ха ха ха ха ха
+2
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:53
Їбаний вірусний мусор подихає)))
0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 23:08
шариков, ты умудряешься переплюнуть даже собственные тупые высеры :)
0
0
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Spokoyno (Київ)
18.09.2021 в 22:17
Та все зрозуміло СуВсеКу Чи простіше Гармаш корешу Рибалці пляшку бурбона обіцяв А так КЛАСИЧНИЙ пенальті! Денис скільки можна виривався від захвату футболки Сергієм, а коли зрозумів, що до м'яча йому не дістатися "перестав намагатися встояти на ногах"! Може не треба так довго супернику футболку рвати... Вони наразі вартують "шалені гроші" Пригадую, коли СаШо перед гравцем Шахтаря просто "приліг", тоді ті ж які зараз волають про несправедливість, обурювались чого динамівця одразу пожиттєво не дискваліфікували Сама гра ... Господарі "завзято" атакували, хоч і не дуже вправно НЕБЕЗПЕЧНО, гості дійсно завзято відбивалися, часом вибігаючи в контратаки. Утім на "чемпіонську" така гра Динамо не тягне!
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+2
-3
Русланбай (Рівне)
18.09.2021 в 22:17
кротофіли повинні здохнути разом зі своїм ахметкой-вбивцею.
Ответить
+3
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:22
Ты уже подыхаешь, у@бок?))) Даун, где вирус? Где?)))
Ответить
+2
-4
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 23:08
родитель трамвая, шариков - это твой сын? :)
0
0
osadob07 (жмеринка)
18.09.2021 в 22:16
вдало пидставывся,это они могут.мозги не заточены на обыгрыш,а на ожидания хоть какого то прикосновения
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+5
-4
kukarekin (Одесса)
18.09.2021 в 22:16
Суркисня шубная
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+7
-8
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:59
плачешь, убогое? :)
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0
0
Joyce (Donetsk)
18.09.2021 в 22:16
Для адекватных болел! Такие пенали на раз дают в ЛЧ. Кстати, в пользу ШД в матче с ДЗ при счете 3-2 в пользу ДЗ, когда сбивают одного игрока ШД при входе в штрафную, а пеналь назначают за совершенно другой эпизод. Внимательно пересмотри последние минуты матча. С Гармашем такая же лажа получилась. Нах его было трогать в принципе?
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+15
-4
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walcom (Киев)
18.09.2021 в 22:18
ну когда Родригеса за волосы потянули с Ингульцом - прокатило же
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+5
-4
Joyce (Donetsk)
18.09.2021 в 22:21
Пора избавляться от пресловутого "прокатило же".
+4
-2
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:28
Joyce
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+2
0
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ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:15
В новині про те що в складі шахтаря в ЛЧ вийде аж 2 Українця - 26 коментів, про те що наставник орендуполя не зможе розраховувати на 15 орендованих гравців - 38 коментів, орендуполь - шахтар - 74 коменти, ДК-Олександрія - вже більше разом узятих, а все чому? Тому що кротики з нор повилазили привіт
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+6
-5
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kotigorok (Чернігів)
18.09.2021 в 22:17
Отряхнулися опущені
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+5
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:23
Всё кудахчешь, опущенный?)))
+1
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:54
Шариков, ты опять о гомосексе? :))) Родитель трамвая, не пались , тебя гомосека под любым ником видно :)))
0
0
Русланбай (Рівне)
18.09.2021 в 22:15
здохніть кротофіли !!!!
Ответить
+5
-7
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:24
Сдыхаешь уже, уйобок?)))
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.09.2021 в 22:10
Жалко эти все команды, которые пытаются бороться (......
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+9
-12
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ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:15
Та краще б боролися, а не тягнули час з 1-ої хвилини.
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+3
-7
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:24
Кто тянул, кукуевец?)))
+4
-5
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:29
кукуевец - це твоє відображення в калюжі, смєрд тупорилий.
+2
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 22:47
Шариков, ты именем автора назвался? :)
+1
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:51
сэло идёт на йух)))
0
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:52
У кукуевского смерда 2021 подгорает
0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 23:02
Шариков, пиши еще, так прикольно ржать с твоих высеров :)
0
0
Геродот (Винница)
18.09.2021 в 22:06
На мой взгляд, это та победа, которой Динамо как минимум вряд ли стоит гордиться. Пенальти откровенно спорный, да еще на последних секундах матча, сколько раз показывали повторы, так ничего и не видно толком. Сомневаюсь, что если бы такой эпизод был бы у ворот Динамо, Кривушкин его поставил. Вообще судья немало напартачил, к тому же было очевидно, что он боится руководство Динамо. Бойко раз что-то сказал и ему сразу желтую, а Луческу полчаса орал на Кривушкина, и не раз, а тот, наложив в штаны, лишь его успокаивал. Трус и второй Пасхал. Тот в прошлом сезоне за выскакивание Луческу на поле в игре с Колосом вообще сделал вид, что этого не заметил. И после этого мы что-то говорим об объективном судействе и что только Шахтеру подсуживают. Хотелось бы услышать комментарий Лучи по поводу этого пенальти и такого судейства Кривушкина. А Гуре - респект, хорошую команду создал, боевую, понимаю, как ему обидно несправедливо проиграть.
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+17
-10
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Serega1111 (Киев)
18.09.2021 в 22:09
Комментарии домнула будут как обычно, команда победила - значит все норм. Не победила бы - на г...но изошел бы по-поводу судейства, которое сегодня и впрям было весьма фуевым.
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+7
-6
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Serega1111 (Киев)
18.09.2021 в 22:17
Команда Гуры вроде и боевая - но особо приятного впечатления не оставила. Защита хороша, кроме Дубры, который спотыкается кажется с самого приезда в Украину. Вратарь прям-таки очень хорош. Но атака... Попрессинговали на первых минутах, а дальше скорости совсем нет, сыгранности тоже особо нет. Короче - середняк в неплохой форме
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+3
0
oleg dynamo (львівська)
18.09.2021 в 22:18
кажете олексам обідно несправедливо проіграти? може ви 1-й тайм не бачили? там тільки один Циганков мав з три штуки забити і на тому мало б все скінчитись...Бенфіка киян вимотала і фізухи у деяких не хватило і треба було міняти Сидора,Буя здох і т.д і тому в 2-у таймі ДК вже так моменти створювати не міг,,,але то таке......але ОО везло,везло і на сам кінець не повезло...так буває...чи може пеналя не було?по Луческу з вами згідний,там треба було давати картку а може і вилучати на трибуни
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+3
-3
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Serega1111 (Киев)
18.09.2021 в 22:19
Победа Динамо ожидалась, жаль что получилась она такой невнятной да еще с пантомимой от Шабанова
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
18.09.2021 в 22:05
ФФУ под Динамо только сегодня писал.даже тренеров для сборных назначают в пользу Динамо
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+10
-9
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.09.2021 в 22:10
Твоё дело ублажать путина и не тявкать.
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+8
-6
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таврия19752009 (симферополь)
18.09.2021 в 22:16
Свои фантазии мне не приписывай
+3
-7
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:25
Дичь тупая, не скули
+2
-4
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:31
Вам скрєпним тупорилим "хоть камні с нєба" знаєм
+1
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:50
Скрепный кукуевец раскукарекался
0
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 23:03
Шариков, а кто у вас баба? ты или родитель трамвая? :)
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.09.2021 в 22:11
Даже лидеры не нужны из сильных чемпионатов, лишь бы ставить динамовских мальчиков......
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+4
-6
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ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:17
Всі "лідери" сиділи на банці на матч ЛЧ, ось вони: Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Сикан.
+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.09.2021 в 22:05
Ничего себе сколько минут добавили!! Надо будет посмотреть хотя бы 30 последних минут. Крови наверное было море.)
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+1
-3
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ymscik (Херсон)
18.09.2021 в 22:05
Да что же такое? Опять кротовня ноет! Какие могут быть вопросы к судье, все вопросы к Рыбалко. Видимо расчитывал на так называемый "дух игры", что на 90+5 минуте пеналь не поставят?!
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+7
-9
chino1961 (Сумская обл.)
18.09.2021 в 22:04
Пенальти был...но лучьше б его не давали --не было б этих всех разборок---пусть бы была ничья ---по сути ничего бы ужасного в этом не произошло б .
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+7
-11
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.09.2021 в 22:07
Было таки и не давать?? Ты что мужик пишешь такое? А может быть вообще попросить поражение засчитать, чтобы кротообразным вообще хорошо было? )
Ответить
+6
-8
AlexandrRubanenko (Александрия)
18.09.2021 в 22:10
Причём тут кротообразные до Александрии , играть нужно , а не пенальти просить . Без судьи слабо выиграть .
+7
-4
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.09.2021 в 22:15
Он же не написал, что пенальти сомнительный, а что был и лучше бы не дали, потому я ему так и ответил. А что хочешь сказать, что кроты не прыгали в норках от радости, если бы Динамо потеряли очки?
+2
-2
Acsakal (Kharkov)
18.09.2021 в 22:21
Який стосунок має реакція "кротів" до суддівства гри Динамо-Олександрія? Якщо суддя думає про реакцію власників та тренерів клубів, про ставлення вболівальників інших клубів, то він ніколи не зможе оцінювати гру неупереджено.
+3
-3
AlexandrRubanenko (Александрия)
18.09.2021 в 22:41
Прыгали кроты , или не прыгали как то пофиг , я болею за Александрию , и такой пенальти ставят если нужно вытащить победу за уши . А то что динамо никакое видно и в еврокубках , и в этой игре . Разница только что некому в европе за уши тянуть .
+2
-3
Boris030379 (Александрия)
18.09.2021 в 22:04
А таке динамо тобі подобаеться?
Ответить
+9
-6
Acsakal (Kharkov)
18.09.2021 в 22:03
Віверто кажучи, суддівство Кривушкіна мене почало напружувати з середини другого тайму. Наприклад, гірчичники Спінеллі та Буяльському я вважаю зайвими. Але тоді ще суддівство принаймні не було упередженим в один бік. Та після 90-ї хвилини суддя "поплив", і в тому цирку, який влаштували кияни після забитого пенальті (раптова "травма" Буяльського, раптова "травма" Бущана, втрата свідомості Шабанова від удару, якого не було), і який підтверджував, що навіть вийшовши вперед в рахунку вони бояться пограти проти Олександрії хоча би хвилину-дві в чесному протистоянні, суддя перетворився просто на клоуна на побігеньках в однієї команди.
Ответить
+10
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:29
ПАТАМУШТА они такие, мусора позорные
Ответить
+3
-2
metall5291 (Kharkiv)
18.09.2021 в 22:39
100% все правильно.
Ответить
+2
0
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 22:54
Ты же судейство не обсуждаешь,или это другое?
0
0
DesnaUA (Чернигов)
18.09.2021 в 22:02
Пенальти чистый уважаемые и не очень...Не важно на какой минуте.Киев ЗАРАБОТАЛ на победу.
Ответить
+10
-12
аалекс ( Крым)
18.09.2021 в 22:34
На победу заработал Суркис, а теперь тратит потихоньку.
Ответить
+3
-3
avatar
uа-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:02
Цікаво, скільки Суркіс заніс?
Ответить
+15
-8
DesnaUA (Чернигов)
18.09.2021 в 22:04
Цікаво скільки ахмєт заніс,щоб Олександрія так впиралась і такі емоції...Премію проєє...
Ответить
+5
-9
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:48
Ипать ты даун упоротый
0
-3
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:19
Цікаво, скільки разів я тобі надаю по сраці, за те що паскудиш з мого ніку, дімасік?
Ответить
+2
-3
Boris030379 (Александрия)
18.09.2021 в 22:00
Вот потому мы опускаемся в еврокубкак все ниже
Ответить
+13
-9
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
18.09.2021 в 22:02
Опускаємось,бо туди потрапляють команди типу Олександрій і їм подібним...
Ответить
+6
-8
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:46
Ага, и всякие там сасуолы с арендуполями)))
0
0
Golfik25 (Киев)
18.09.2021 в 22:14
Мальчик, что сегодня Александрия показала? 1 удар в створ. Ты считаешь это нормально для еврокубков?? Там по сильнее Динамо будут соперники. И с таким автобусом так как же и колос, с Ворскла вылетит в первом же раунде.
Ответить
+1
-2
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:20
1 був, так)))
0
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:47
А что сегодня мусора позорные показали?))) Позорники, мля))) Команда пробитых петухов
0
-3
Djon (Киев)
18.09.2021 в 23:00
так, опускаємся, поки до еврокубків будуть потрапляти олександрії, колоси, ворскли
Ответить
0
0
Zonder (Днепр)
18.09.2021 в 22:00
Интересно , какой сейчас у Грыни тариф на такой пенальти?)
Ответить
+11
-7
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.09.2021 в 21:59
Безпосередньо сам пенальті там таки був, а от що в голові у Рибалки? А в голові у нього той самий дурнувато-лузерський менталітет, завдяки якому наші клуби вже безліч разів просирали в єврокубках на останніх доданих хвилинах.
Ответить
+8
-8
vituynia (Черкассы)
18.09.2021 в 21:59
Мда уж,очень слабая игра Динамо. Но пенальти был, Рыбалка потянул за футболку Гармаша,по правилам это одиннадцатиметровый. Не было бы ВАР,судья,скорее всего не заметил бы,но раз уж ему акцентировали внимание на эпизоде,то что ему оставалось делать. Хотя как по мне, Динамо не наиграло сегодня на победу, как то беззубо выглядели их атакующие действия. Про Александрию говорить нечего,если бы не "помощь" Рыбалки, ничью бы вытянули,не больше. Кажись у них ни одного удара в створ ворот за весь матч. Да и вообще,не переживаю за такие команды,выйдут потом в еврокубки,где сразу же влетят каким то непонятным Будя Глимтам.
Ответить
+10
-10
avatar
Serega1111 (Киев)
18.09.2021 в 22:04
Один точно был, Спинелли мощно ввалил.
Ответить
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
18.09.2021 в 22:06
Не было бы вар ,так Динамо у Бенфики выиграли,правильно?
Ответить
+3
-5
Golfik25 (Киев)
18.09.2021 в 22:16
После тяжелой игры с Бенфикой, другой игры и не ждал. Это не с арендуполем в пол ноги 2 составом играть.
Ответить
+5
-1
Boris030379 (Александрия)
18.09.2021 в 21:56
Шубы рулят обидно не то шо случилось обидно то шо это до сих пор происходит
Ответить
+14
-11
Тренерую (Столица)
18.09.2021 в 22:41
Что показала твоя Александрия??? Ноль!!!
Ответить
+2
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:45
А что показало твоё убогое дерьнамо? Ноль!!!
0
-2
Djon (Киев)
18.09.2021 в 22:58
так, шуби рулять, із кротів та тхорів, а с твого сраного колгоспу і взяти нічого
Ответить
0
0
Иванисеня (Ивано Франковск)
18.09.2021 в 21:55
Хто мені скаже, за що суддя назначив пенальті на користь киян,коли вже і час гри зкінчився? Мабуть була вказівка-зберегти відстань з Шахтарем 3 бали.Ганьба такому суддівству!Олександрії-респект і повага!!!Браво хлопці!
Ответить
+14
-15
avatar
kotigorok (Чернігів)
18.09.2021 в 21:58
Тебе лише за такий убогий нік песдити треба. Збили Грамаша на 90+5.
Ответить
+12
-11
avatar
walcom (Киев)
18.09.2021 в 21:58
дубина, 97 мин судья добавил 5
Ответить
+3
-7
Golfik25 (Киев)
18.09.2021 в 22:18
Фол на 94 минуте, потом пару минут вар смотрели. Тупой видимо ты
Ответить
+4
-1
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
18.09.2021 в 21:54
Ото у бомжар невдалий тиждень...і Шериф у збоченій формі віддуплив по повній і розрив в чемпіонаті не скоротився...Чемпіона з перемогою!Всіх ненависників-пішли нах...й
Ответить
+15
-13
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:04
Ти вже нах...ю сидиш, півнику
Ответить
+2
-5
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
18.09.2021 в 22:10
Назвався Булгаковим,навчись грамотно писати донецька підстилка..
+6
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:43
Падстилка кукуевская, не скули))) Кость не дам, мусорок поганый
0
-3
Djon (Киев)
18.09.2021 в 22:56
а що з тебе взяти тегусігальпа? столиця Гондурасу. тобто ти є головний гумовий виріб
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
18.09.2021 в 21:53
Слабая игра чемпиона. Такая себе победа... В Лиге такое не проканает.
Ответить
+13
-9
ZSTV1223 (Черкаси)
18.09.2021 в 22:18
В Лізі чемпіонів такий пеналь точно не дадуть.
Ответить
+2
-3
аалекс ( Крым)
18.09.2021 в 22:38
Разве что в наши ворота
+1
-1
Рівнянин (Рівне)
18.09.2021 в 21:53
статистика матчу: володіння мячем 54-46,удари 14-5,удари в площину 7-0.Награв колгосп на нічию??? Однозначно НІ ! А може просто тлустий тренер колгоспників забагато хрестився??? Бог же любить справедливість.Пенальті спірний.Можна було давать,а можна було і не давать.Даруйте,але тоді не торжествувала б справедливість,за яку ми всією душею!
Ответить
+9
-12
avatar
vaskoihor (Львiв)
18.09.2021 в 21:58
По твоїй тупій логіці треба шахтарю і динамо віддавати по 28 перемог в АПЛ, бо протів них всі обороняються і так іграють.
Ответить
+8
-4
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:01
Так, саме в АПЛ
+1
-3
avatar
vaskoihor (Львiв)
18.09.2021 в 22:02
Ну мріяти не шкідливо
+2
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:06
А колгоспний вірус награв на на поразку від Дніпра-1
Ответить
0
-1
stas1362 (Приютівка)
18.09.2021 в 22:29
Дерьнамо награло на перемогу?
Ответить
+2
-2
Тренерую (Столица)
18.09.2021 в 22:45
Награло
+2
0
Piter (Полтава)
18.09.2021 в 21:53
терпець урвався. пішли ви в дупу з таким хфутболєм. у порядниіх людей пенальті би призначили десь у середині гри. пропаще все . нема слів.
Ответить
+12
-13
хмельничанин (Хмельницкий)
18.09.2021 в 21:53
Не понимаю этого деления на очевидное и неочевидное пенальти. В правилах чётко указано, если нарушение правил произошло в штрафной площадке от обороняющейся команды, то назначается одинацтиметровый. Все видели, что Рыбалко фолил, так почему вдруг это пенальти стало неочевидным.
Ответить
+16
-14
Термит (Киев)
18.09.2021 в 21:57
8 человек держали друг друга за футболки, Гармаш один додумался упасть... Какие еще варианты? Все очевидно...
Ответить
+13
-3
UA Hero (Chernivtsi)
18.09.2021 в 21:58
Бо шкода Олександрію, яка протрималася 93 хвилини... А потім накосячила, але не сильно...
Ответить
+3
-7
Исследователь
18.09.2021 в 21:52
Не было бы вар, не было бы и пенальти, а так 11 метров без вариантов. Зачем было толкать не понятно, Динамо и с убойных позиций не забивали, а тут был 1 шанс из 1000.
Ответить
+14
-7
avatar
ДВ (Одесса)
18.09.2021 в 21:52
Ответить
+6
-8
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:42
Ответить
0
-2
Тренерую (Столица)
18.09.2021 в 22:47
0
0
Djon (Киев)
18.09.2021 в 22:55
а що з тебе взяти тегусігальпа? столиця Гондурасу. тобто ти є головний гумовий виріб
0
0
AlexandrRubanenko (Александрия)
18.09.2021 в 21:52
Динамо полный ноль , судья вытащил за бабло , продажные твари .
Ответить
+18
-17
Рівнянин (Рівне)
18.09.2021 в 21:57
Колгосп в єврокубках багато нафаєрив?
Ответить
+7
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:07
А що, колгоспний вірус грав в єврокубках?)))
+1
-3
Djon (Киев)
18.09.2021 в 21:57
сраний колгосп відписався
Ответить
+4
-6
avatar
kotigorok (Чернігів)
18.09.2021 в 21:59
Бабло від Наперсточника обломалося...)
+3
-7
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:08
Обтікай, якщо всрався)))
+1
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:41
котигорошок, ти довбойоб
0
-2
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:02
Повний нуль - це ударів в площину воріт від Олександрії
Ответить
+3
-5
DesnaUA (Чернигов)
18.09.2021 в 22:07
От правильно!
+3
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:40
Повний нуль - це мусора)))
0
-5
Orest_ua (Kyiv)
18.09.2021 в 22:06
Жлоботрон негодует гггг
Ответить
+3
-2
Djon (Киев)
18.09.2021 в 22:54
а що з тебе взяти тегусігальпа? столиця Гондурасу. тобто ти є головний гумовий виріб
0
0
Vitichkaua (Кировоград)
18.09.2021 в 21:52
Огидна перемога Динамо! Навіщо ВАР нашим суддям, якщо з нього толку 0!
Ответить
+18
-15
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:03
Так ВАР і допоміг. А в матчі з Інгульцем - навіть не дивился, хоча він був, та й пенальті був очевидним, але не дивилися.
Ответить
+5
-2
ZNAK_VOPROSA
18.09.2021 в 21:51
Да, как во дворе играют до забитого гола. Гармаш проклятый симулянт. Шубы не могли выиграть без помощи судьи. По ходу опять занесли шубейки
Ответить
+18
-15
Djon (Киев)
18.09.2021 в 22:53
так, занесли бздючі кротівськи та тхірячи шуби
Ответить
0
0
avatar
ДВ (Одесса)
18.09.2021 в 21:51
ГАНЬБА , Кто на Воре сидел ?
Ответить
+14
-12
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.09.2021 в 21:53
Не знаю, кто там сидел, но одет он точно был в шубу!
Ответить
+10
-14
Djon (Киев)
18.09.2021 в 22:53
так, у смердючу кротячу шубу
0
0
DesnaUA (Чернигов)
18.09.2021 в 22:08
Тот шо в матче с бефикой
Ответить
+4
-1
Геродот (Винница)
18.09.2021 в 22:17
Коваленко А.А. (Полтава) сидеп на ВАРе.
Ответить
+2
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:39
Знатный полтавский підор)))
0
-4
Comment06 (Украина)
18.09.2021 в 21:51
Одни от бздливости запрещают 15(!) своим воспитанникам играть и доказывать свою состоятельность, другие ничтоже сумняшеся забивают единственный гол с сомнительного пенальти на 97мин( при добавленных 5 мин!)- и, похоже, гордятся такими победами! А потом удивляемся провалам на клубном и национальном уровне! Стыдно!!!
Ответить
+14
-7
nemo69 (Ямайка)
18.09.2021 в 21:50
динамо ДНО позорное
Ответить
+16
-15
Djon (Киев)
18.09.2021 в 22:51
позорне дно - це твоя дупа
Ответить
0
0
Тренерую (Столица)
18.09.2021 в 22:51
ДНО позорное это ТЫ !!!
Ответить
0
0
Joyce (Donetsk)
18.09.2021 в 21:50
Вопрос в другом: нах было трогать Гармаша?
Ответить
+15
-9
Григорий Листопадов
18.09.2021 в 21:52
Надо,надо чтобы Дырнамо взяло 3 очка,так будет до конца ЧУ
Ответить
+9
-13
avatar
kotigorok (Чернігів)
18.09.2021 в 21:49
Так що, Рибалка не тягнув Гармаша? Смішно...
Ответить
+12
-16
свирепый харьков (Харьков)
18.09.2021 в 21:54
Проблема в том, что Гармаш был до мяча так же близко, как я до Парижа. Он не участвовал в эпизоде и никак не мог повлиять на этот момент..(((
Ответить
+10
-10
avatar
walcom (Киев)
18.09.2021 в 21:55
то есть если мяч далеко то правила нарушать можно?
+8
-4
UA Hero (Chernivtsi)
18.09.2021 в 22:00
Так тим більше, нах... було трогати Гармаша, якщо на мячі першим був білобрисий аргентинець???
+4
-4
Joyce (Donetsk)
18.09.2021 в 22:12
Зато такие пенали на раз дают в ЛЧ. Кстати, в пользу ШД в матче с ДЗ при счете 3-2 в пользу ДЗ, когда сбивают одного игрока ШД при входе в штрафную, а пеналь назначают за совершенно другой эпизод. Внимательно пересмотри последние минуты матча. С Гармашем такая же лажа получилась. Нах его было трогать в принципе?
+4
-1
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:23
Joyce один єдиний адекватний
+2
-1
stas1362 (Приютівка)
18.09.2021 в 22:34
И при том даже не упал
+1
-1
avatar
walcom (Киев)
18.09.2021 в 21:54
динамофобов это расстроило, что это в добавленное время. Я их понимаю.
Ответить
+8
-7
хмельничанин (Хмельницкий)
18.09.2021 в 21:49
Не понимаю этого деления на очевидное и неочевидное пенальти. Нарушение правил в штрафной было? Было. Тогда почему арбитр не должен ставить пенальти.
Ответить
+13
-9
Русланбай (Рівне)
18.09.2021 в 21:48
ну шо мразі бомбасятскіє - бомбить? по вам , вашою ж зброєю. Сосіть
Ответить
+8
-9
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:10
Чмокай мовчки, півнику)))
Ответить
+1
-4
Русланбай (Рівне)
18.09.2021 в 22:11
їбаний кротофіл , іди відсмокчи палкіну
+2
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:37
Їбаний мусорок-вірус, смокчи мовчки суркісу
0
-2
свирепый харьков (Харьков)
18.09.2021 в 21:48
Да, пенали "Металла" по сравнению с этим.... Вчера игроку чуть ногу не оторвали - красную показали, так все динамы повылазили, а что ж вы теперь скажете. Как можно в такой игре "такое" ставить.
Ответить
+12
-10
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:49
А де ти був, свірєпий, коли Родрігеса за волосся тягнули та пенальті не поставили?
Ответить
+9
-6
Pianist (Киев)
18.09.2021 в 21:48
Собаки лают, караван идёт. На**й идите со своими пересудами, селюки…
Ответить
+7
-10
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.09.2021 в 21:51
Онанист кукуевский, ты кого селюками называешь?!!
Ответить
+8
-11
Pianist (Киев)
18.09.2021 в 21:54
Таких «идоров, как ты! ;) Хороший вечер. Приятно. Чем больше злости от такого г*овна как ты, тем ещё приятнее. ;)
+7
-6
avatar
Динамо-машина (Киев)
18.09.2021 в 21:58
В данном случае тебя, ло.ха позорного.
+7
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.09.2021 в 22:00
Ааа, ну тогда ладно, а то я уж подумал, что ты на котикакашку черниговскую пасть роззявляешь...
+2
-3
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:05
Вадітєль - ти х-ло та лошара бздлива
+1
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:11
У кукуевского селюка пукан подгорает)))
+1
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:11
Дрочишь, селюк?)))
Ответить
+1
-2
Djon (Киев)
18.09.2021 в 22:49
а що з тебе взяти тегусігальпа? столиця Гондурасу. тобто ти є головний гумовий виріб
+1
0
stas1362 (Приютівка)
18.09.2021 в 21:48
ДК позорище. Больше слов нет, кривоногие инвалиды.
Ответить
+10
-15
chicago (chicago)
18.09.2021 в 21:47
позор і динамо і суддів
Ответить
+12
-11
AlexandrRubanenko (Александрия)
18.09.2021 в 21:47
Динамо дерьмо продажное . Судье бабла подкинули , подругому динамо бы не выиграло .
Ответить
+15
-12
Djon (Киев)
18.09.2021 в 22:49
олександрія сраний колгосп
Ответить
0
0
AvOlexandria (Олександрія)
18.09.2021 в 21:47
Если в каждом матче ставить такие пенальти, то скоро у нас команды будут забивать по 20 голов за матч!!!! Хотите выиграть используйте свои шансы и боритесь как мужики, а не ноте как девочки!!! Ничего скоро приедет Бавария покажет уровень Дна Киевского
Ответить
+15
-10
avatar
ascent (Луксор)
18.09.2021 в 21:49
В каждом матче - дорого!
Ответить
+8
-5
AvOlexandria (Олександрія)
18.09.2021 в 21:53
Дорого :), но к сожалению это и будет продолжаться
+5
-3
avatar
Viktor Ivanjvich
18.09.2021 в 21:53
соглашусь с одним- игроки ДК падают при малейшем контакте-судьи зачастую ведутся-шабанов упал как от удара Усика , а в остальном всё как то нормально ДК больше заслужило на победу чем Алексы на ничью- судья да в принципе нормально отсудил. пенальти при повторах смотрели-был. рыбалко фолил. можно конечнос казать что много таких фолом пропускают мимо- руки то отскок то не успел убрать то даже в плечо и ставят.А потом плачемся чтов ЕК слабо играеем-ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ
Ответить
+2
-5
Golfik25 (Киев)
18.09.2021 в 21:47
Псина тявкает, караван идёт))) больше взрывов пуканов,э кротососов!!!!!!
Ответить
+8
-16
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:13
Пукан подгорает, петушок кукуевский?)))
Ответить
+1
-1
Djon (Киев)
18.09.2021 в 22:48
а що з тебе взяти тегусігальпа? столиця Гондурасу. тобто ти є головний гумовий виріб
0
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
18.09.2021 в 21:46
Дауні оклигалися після згвалтування у Тирасполі і вирішили поюродствувати.
Ответить
+10
-9
avatar
hoy (Київ)
18.09.2021 в 22:00
Дауни вже готувались писати ху.йню а пенальті і перемога Динамо і забули шо писати і пишут знов х.уйню
Ответить
+2
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:36
Даун кукуевский
0
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 21:46
Мусора позорные без левого пенальти выиграть не могут
Ответить
+14
-12
Djon (Киев)
18.09.2021 в 22:48
а що з тебе взяти тегусігальпа? столиця Гондурасу. тобто ти є головний гумовий виріб
Ответить
0
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
18.09.2021 в 21:46
Не треба було валити Гармаша у власному майданчику. По грі Динамо було набагато краще. Побачимо, що буде у середу.
Ответить
+11
-9
AvOlexandria (Олександрія)
18.09.2021 в 22:23
Динамо й повино бути краще, бо рівень команд, м'яко кажучи не однаковий, і плюс таки чемпіони, але такі перемоги, така поведінка киян і судівство -це убого для всього УПЛ
Ответить
+2
-1
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:54
Коли не ставлять очевидні пенальті на користь ДК - вас це влаштовує і ви мовчите. Поставили пенальті вам - фсьо і фсє убогіє?
0
0
oleg14 (Sydney)
18.09.2021 в 21:45
Судья чертило опущенный,прямо по физиономии видно,что тупарь тупарём. Динамо повезло с ним.
Ответить
+14
-11
NikosFutboloidos (Chop)
18.09.2021 в 21:45
Нейтральний вбодівальник напевно проти таких перемог, Олександрії респект, і на євроарені особливо не позорилась. А суддішка так собі паршивенький.
Ответить
+13
-10
FC SD CLUB (Кривой Рог)
18.09.2021 в 21:45
Это просто позор! И не стыдно ДК так "побеждать"?
Ответить
+14
-12
avatar
ascent (Луксор)
18.09.2021 в 21:45
Они привыкли...
Ответить
+12
-10
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:51
Це ви про матч фк орендуполь-шахтар? СОРОМ бл!!!
Ответить
+3
-7
avatar
Viktor Ivanjvich
18.09.2021 в 21:45
ДК заслужило победу? скоре Да чем нет- оскарЫ Шабанову и Андриевскому( куда хотел отдать мяч при штрафном ,просто ударил в ноги алексу) И очереные штрафы будут ДК за потасовки на трибунах болельщиков-быдло опять рулит-а может и более жесткие санкции- ведь и ЛЧ скоро.
Ответить
+6
-8
oleg14 (Sydney)
18.09.2021 в 21:44
Судья чертило опущенный,прямо по физиономии видно,что тупарь тупарём. Динамо повезло с ним.
Ответить
+11
-8
avatar
walcom (Киев)
18.09.2021 в 21:50
та он никому не давал играть свистком и больше это выгодно было Александрии
Ответить
+2
-5
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 21:44
Гори гори ясно,даунецкая бомжатня)))))
Ответить
+9
-12
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:15
У дауна кукуевского пукан подгорает
Ответить
0
-2
Djon (Киев)
18.09.2021 в 22:47
а що з тебе взяти тегусігальпа? столиця Гондурасу. тобто ти є головний гумовий виріб
0
0
pilips111 (Чернигов)
18.09.2021 в 21:44
Дно оно и есть дно. Рыжий недофутболист опять лучшим бомбардиром будет, позорище
Ответить
+11
-11
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:52
Ти би рагуле, спочатку дізнався чи був він кращим бомбардиром В темники була просрочена кілька завернута?
Ответить
+2
-4
Djon (Киев)
18.09.2021 в 21:53
сказало черніговно
Ответить
+3
-2
avatar
vaskoihor (Львiв)
18.09.2021 в 21:44
Просто позона перемога динамо, і як вишенька на торті падігння дівинки Шабанова від погляду суперника...
Ответить
+14
-11
Djon (Киев)
18.09.2021 в 21:53
ти б краще за своїми Карпатами дивився, а то прсрали такий клуб
Ответить
+3
-6
Григорий Листопадов
18.09.2021 в 21:43
Рыбалко фолил специально.наверное дали немного мани-мани,фолил СПЕЦИАЛЬНО
Ответить
+1
-9
avatar
walcom (Киев)
18.09.2021 в 21:47
Видел Суркис с шубой за углом стоял
Ответить
+6
-3
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:24
Їх було двоє. Точно тобі кажу
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
18.09.2021 в 21:42
базар Лига
Ответить
+11
-3
pofiq 50 (Олександрія)
18.09.2021 в 21:41
Всране Динамо з "перемогою"!
Ответить
+17
-17
Fishing 555 (Rivne)
18.09.2021 в 21:44
Обдристану Александрию с поражением
Ответить
+8
-9
stas1362 (Приютівка)
18.09.2021 в 21:53
Ну як дерьнамо сьодні обдристалося то вже не одмиється, школа цигана працює. Ще лишилося сирнюка прертягнути і буде чиста кротодинамія. Валерій Васильович превернувся три рази.
+5
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 21:56
Обтекай, коль обдрыстался)))
0
-3
Golfik25 (Киев)
18.09.2021 в 21:48
Нечего вашей помойке быть в топ 5. Позорить в еврокубках нас не надо.
Ответить
+3
-5
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:17
На помойке тебя свиноматка высрала, у@бок)))
0
0
stas1362 (Приютівка)
18.09.2021 в 22:43
Так вы себя сами позорите и всю страну, посмотрим как на Европе сыграют оба сранных гранда.
0
0
Djon (Киев)
18.09.2021 в 22:47
а що з тебе взяти тегусігальпа? столиця Гондурасу. тобто ти є головний гумовий виріб
0
0
Djon (Киев)
18.09.2021 в 21:51
Сраний колгосп виліз
Ответить
+2
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:18
Обтікай, якщо всрався, кукуєвець
0
-2
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 21:40
Гегемон отрывается на 3 очка,от бразильского Фарма))) повсюду слышен взрыв глистовских и кротовских пуканов
Ответить
+15
-17
avatar
walcom (Киев)
18.09.2021 в 21:42
бомбит не по детски))
Ответить
+13
-9
Golfik25 (Киев)
18.09.2021 в 21:42
что им остается, шерифу отсасывают, приходится на арендуполях отыгрываться
Ответить
+13
-6
oleg dynamo (львівська)
18.09.2021 в 21:43
вибачай,випадково мінуснув
Ответить
+5
-5
донцк-киев (киев)
18.09.2021 в 21:40
Двумя словами - гниль динамовская!
Ответить
+27
-17
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 21:45
Форца шериф
Ответить
+7
-7
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.09.2021 в 21:47
НКВДешники, что от них еще ожидать?..
Ответить
+9
-3
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:53
А цей зі старих темників не все слизав.
+1
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:18
Хуле взять с мусоров?))
+1
-2
Djon (Киев)
18.09.2021 в 21:50
гніль - це бомжацький шлюхтар
Ответить
+1
-5
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:25
Гніль - це донцк, який Київом підписується
Ответить
+1
-1
Djon (Киев)
18.09.2021 в 22:46
а що з тебе взяти тегусігальпа? столиця Гондурасу. тобто ти є головний гумовий виріб
Ответить
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
18.09.2021 в 21:40
Похоже Динамо ни морально ни физически не успело отойти от Бенфики, очень тяжёлый матч, тем ценнее победа, когда перед одними раздвигают ноги на 5-0, а против киевлян землю грызут. Пеналь 100проц. Тут и обсуждать не чего, фол был на столько явным.. всех с победой чемпиона!!!
Ответить
+17
-23
Acsakal (Kharkov)
18.09.2021 в 21:48
Пенальті "був настільки явним", що Гармаш почав валитися через секунду після того, як Рибалка відпустив його футболку. Що поробиш - вік немалий, реакція вже не та... Та суддя все виправив...
Ответить
+8
-5
FCZK-1922 (Кировоград)
18.09.2021 в 22:18
Угу, счёт на табло, давай до свидания
+1
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:34
Угу, где зирка дырявая? Где?)))
0
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 21:55
Петушок, харе бухать
Ответить
0
-4
avatar
alex.belogubko (одесса)
18.09.2021 в 21:40
какой пенальти Гармашу горчишник за симуляцию красиво научился падать --тянут ДК
Ответить
+21
-18
Одіссей (Донецьк)
18.09.2021 в 21:40
Вэлыка звытяга вэлыкого клуба. Такие пенальти ставят только Шахтеру и Динамо. Другим нет. И это правда.
Ответить
+14
-13
Термит (Киев)
18.09.2021 в 21:40
Судья сказал: "Ребята, а здесь - извините! Мой коллега в матче с Бенфикой был не прав, что забрал у Динамо победу на последних минутах, я просто исправляю его ошибку! Все честно!"
Ответить
+7
-10
FC SD CLUB (Кривой Рог)
18.09.2021 в 21:39
Позорная "победа" Дыры.
Ответить
+27
-17
Djon (Киев)
18.09.2021 в 21:49
дира була у гумовому вирібі, завдяки якому ти народився
Ответить
+3
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:19
НЕ скули, дичь тупая кукуевская
0
-2
jmen2986 (Kiev)
18.09.2021 в 21:39
Пенисов оторвётся ))
Ответить
+15
-11
avatar
ascent (Луксор)
18.09.2021 в 21:39
Кто-то сомневался, что судья после ВАР пенальти не назначит? Еще никто ничего не знал, а он уже всё для себя решил. Только не пойму зачем он туда-сюда бегал?
Ответить
+20
-17
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:40
Пенальті не було, плєшивий?
Ответить
+12
-10
Shadow (Киев)
18.09.2021 в 21:40
как раз пеналь там сомнений не вызывает. Не понятно только зачем Рыбалка это делал.
Ответить
+18
-11
avatar
ascent (Луксор)
18.09.2021 в 21:43
У кого не вызывает? Если внимательно посмотреть, то там 4 игрока держали друг-друга, но нарушали только александрийцы. А за что их аргентинец желтую получил, кто-то может объяснить?
+7
-6
avatar
Baium (Киев)
18.09.2021 в 21:41
Дійсно, він ще не тільки показав пальцями монітор, а вже мозок каже що це 100% пеналь
Ответить
+9
-2
avatar
uа-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:39
Шкода Александрію. Команда чудова, але суддя явно був в шубі. Це щось на рівні комп'ютерного голу, а може навіть круче.
Ответить
+25
-14
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:40
Дімачка, зайди в свій акаунт, курка ти тупоголова.
Ответить
+6
-7
Governor-General (Odessa)
18.09.2021 в 21:38
Кто там из киевских квакал, что Шахтёру подсуживают?
Ответить
+19
-16
avatar
hoy (Київ)
18.09.2021 в 21:43
Ти переселениць і квакав
Ответить
+8
-8
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 21:53
Не квакай, huy
0
-4
avatar
hoy (Київ)
18.09.2021 в 22:07
Михаил Булгаков Радієш що кроти програли
+1
-1
Governor-General (Odessa)
18.09.2021 в 22:42
hoy (Київ) Баран иншомовный, давно у мисто пэрэйихав из-под коровы?
0
-1
avatar
walcom (Киев)
18.09.2021 в 21:38
Мне кажется Алексы достойней бы сыграли в кубке, чем Зоря
Ответить
+17
-4
avatar
Baium (Киев)
18.09.2021 в 21:38
Вболіваю за Динамо, але краще нічия ніж така ганебна перемога.Хай там ще щось повякають на Металіст і мальовані пенальті.
Ответить
+28
-11
Golfik25 (Киев)
18.09.2021 в 21:38
Отличный матч. Заслуженная победа, и 100% пеналь. Нечего за футболку тягать в штрафной.
Ответить
+17
-28
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 21:51
гольфик, ты феерический далпаёп
Ответить
+4
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
18.09.2021 в 21:37
это б.ядь уже ниже дна. дырявых опять тащат к чемпионству. кроты порвите этот щенячий, вечно скулящий недоклуб, в супер кубке. желательно с разгромом.
Ответить
+21
-20
Golfik25 (Киев)
18.09.2021 в 21:39
Да, как шериф шахетр?))
Ответить
+11
-15
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.09.2021 в 21:42
Гульфик, а помнишь 30 сентября 2010?
+8
-5
Wille_kiev (Украина)
18.09.2021 в 21:39
Пупкин, угомонись. Твой недоклуб уже молдовани порвали)
Ответить
+9
-8
avatar
vasa pupkis (Киев)
18.09.2021 в 21:40
мой клуб вернётся в УПЛ в следующем году, и тогда дырявым точно торба
+5
-7
Wille_kiev (Украина)
18.09.2021 в 21:43
Этот тот который все судьи Первой Лиги тащут за уши в УПЛ? Конечно вернётся с такой то поддержкой)
+3
-2
Djon (Киев)
18.09.2021 в 21:44
дирявим був гумовий виріб, завдяки якому ти народився. бомжацький шлюхтар Динамо під газон закатає
Ответить
+1
-3
stas1362 (Приютівка)
18.09.2021 в 21:59
Ваші обидва клюби з футболом не мають нічого спільного, бізнес Карл, тільки бізнес
+1
-2
avatar
hoy (Київ)
18.09.2021 в 21:49
vasя сасі pisyu
Ответить
+1
-2
avatar
hoy (Київ)
18.09.2021 в 21:51
vasя Це ж добре що Павелко таще Динамо до Чемпіонства
+2
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:32
Саси молча, кукуевец)))
0
-1
UA Hero (Chernivtsi)
18.09.2021 в 21:37
Грати нормально 80 хвилин, а потім тупо тягнути час, показувати нерви і не вміти зіграти акуратно в своєму штрафному.... Результат заклнлмірний, особливо для Олександрії. Не витримали навали в кінці матчу.
Ответить
+9
-13
Acsakal (Kharkov)
18.09.2021 в 21:42
Хто "не витримали навали"? Арбітри? А хто тягнув час цілих 5 хвилин після забитого пенальті, не даючи поновити гру? Ну звісно, своїм всі хитрощі пробачають, але чи достойно таке чемпіонів?
Ответить
+7
-6
UA Hero (Chernivtsi)
18.09.2021 в 21:45
Олександрія тупо тягнула в кінцівці... І пора відучитися тягати суперників за футболки в своєму штрафному... В єврокубках це відразу карається....З.І. Це стосується не тільки Олександрії...
+3
-4
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:56
Коли тягнули час Олександрійі з першої хвилини - це нормально? Останні 5 - це погано? Кожен раз коли Олександрія воодила м'яч - мені хотілось піти кофе зробить.
+3
-2
Zonder (Днепр)
18.09.2021 в 21:44
Что за бред ты несёшь? Игра была ровной до окончания.
Ответить
+5
-3
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:57
Ага, дуже рівною. Це ти про матч МС-Саутгемптон?
+1
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 21:50
Ипать ты даун упоротый
Ответить
0
-5
Zonder (Днепр)
18.09.2021 в 21:37
Гармаш как был мразью, так и остался.Надеюсь будулай именно этой победой будет особо гордиться.
Ответить
+18
-13
pilips111 (Чернигов)
18.09.2021 в 21:40
Он не мразь, он тупой
Ответить
+6
-7
stas1362 (Приютівка)
18.09.2021 в 22:02
он тупая, кривоногая мразь, еще тот что от взгляда падает - этих пожизнено в балет переводить.
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
18.09.2021 в 21:37
Фу!!!! "Поздравления " бобрам... ждем в УПЛ Металлист Ярославского, во где зарубы по ВАР будут
Ответить
+10
-9
stas1362 (Приютівка)
18.09.2021 в 22:03
ну да, еще один кошелёк добавится, судьи с удовольствикм потирают руки.
Ответить
+2
-1
Лекарь (село Дарница)
18.09.2021 в 21:37
Я против таких пеналей. Когда с Ингульцом на последней минуте на Джерсоне Родригесе за рывок за волосы не поставили, там надо было ставить. А тут пенальти нарисован Гармашем. Да, были толчки в спину, было держание за майку, но такие вещи происходят всегда
Ответить
+15
-6
Термит (Киев)
18.09.2021 в 21:44
Это честно, земляк! Левый пенальти...
Ответить
+6
-2
jmen2986 (Kiev)
18.09.2021 в 21:37
Суркис- "главное вовремя успеть пополнить карточку"
Ответить
+17
-10
Адам Жоржевич (Хмельницький)
18.09.2021 в 21:37
VARений Кривушкін...
Ответить
+13
-9
avatar
palmotron (Бровари)
18.09.2021 в 21:37
Олександрія гідно протистояла! Більш реальний результат нічия! Але пенальті не лівий...
Ответить
+18
-11
avatar
odinvodin (Доброполье)
18.09.2021 в 21:37
Ха-ха!
Ответить
+7
-1
Maximum (Торонто)
18.09.2021 в 21:37
Позор украинского футбола. Клуб который точно не заслуживает симпатий. Просто мерзость а не динамо, такой матч хороший испортили.
Ответить
+23
-17
Golfik25 (Киев)
18.09.2021 в 21:40
Та да, куда там до матча Ильичевец-шахетр сегодня.
Ответить
+8
-12
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 21:49
Гольфик, подрочил на левейший пенальти?)))
+1
-3
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:44
Дивись дербі: фк орендуполь-шахтар
Ответить
+2
-6
avatar
Американец 2000
18.09.2021 в 21:37
Судья - п и д а р а с ((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ответить
+18
-14
avatar
simargl (Чернигов)
18.09.2021 в 21:39
Суркис купил себе фургончик ВАР ))))
Ответить
+16
-6
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.09.2021 в 21:45
Было уже, "третья камера", помнишь?
+2
-2
truf (Odessa)
18.09.2021 в 22:37
Не купил, а арендовал на одну игру
0
-1
Wille_kiev (Украина)
18.09.2021 в 21:36
Что за заголовок, недожурналисты? Скажите ещё, что Рыбалка не фолил, чудилы на букву М.
Ответить
+13
-15
avatar
vasa pupkis (Киев)
18.09.2021 в 21:39
иди балет комментируй. идиот.
Ответить
+10
-7
Wille_kiev (Украина)
18.09.2021 в 21:40
Иди на кротов подрочи, пупкин
+6
-7
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:42
Ти вже з балету? Чи зі ср@ки?
0
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 21:48
Идиот
Ответить
+2
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:36
Суддівство в нас як було лайно, так і лишається... ДК дякую за перемогу. Олександрія з 1-ої хвилини тягнули час.
Ответить
+12
-12
stas1362 (Приютівка)
18.09.2021 в 22:06
Ти бл**ь ще петрушці подякуй
Ответить
+1
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:08
За що мені тобі дякувати?
0
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 22:31
А мусора не тянули время, убогое?)))
Ответить
0
-2
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 22:56
Мусора тобі добряче в твою помийну тарілку н@ср@ли
0
0
avatar
Американец 2000
18.09.2021 в 21:36
Это просто позорище ((((((((((((((((((((((((((Бить такой пенальти может только последняя гнида (((((((((((((((((((((
Ответить
+18
-12
avatar
ua-football-2021 (Київ)
18.09.2021 в 21:37
Не поставити пенальті на Родрігесі могла тільки гнида. І гниди це виправдовували.
Ответить
+7
-17
stas1362 (Приютівка)
18.09.2021 в 22:06
Рижая
Ответить
+1
0
avatar
walcom (Киев)
18.09.2021 в 21:36
Гармаш все порешал)
Ответить
+9
-9
avatar
Американец 2000
18.09.2021 в 21:43
Гармаш - петушара ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ответить
+10
-4
Acsakal (Kharkov)
18.09.2021 в 21:44
"Все порішав" арбітр.
Ответить
+7
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.09.2021 в 21:47
коля герасимов - петушок пробитый
Ответить
0
-3
маматрахер228 (Киев)
18.09.2021 в 21:36
красвчики Динамо, чемпионская игра, кто скажет что пеналь левый хейтеры
Ответить
+10
-21
avatar
ascent (Луксор)
18.09.2021 в 21:36
Ответить
+5
-6
avatar
ascent (Луксор)
18.09.2021 в 21:37
Ответить
+4
-6
avatar
simargl (Чернигов)
18.09.2021 в 21:40
Да, уже можно медали вешать
Ответить
+9
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.09.2021 в 21:44
Звездочку, звездочку третью уже пришивать можно!
+3
-3
MAX85 (Олександрія)
18.09.2021 в 21:36
Результат как и судейство в самом конце матча - с гнильцой...
Ответить
+19
-9
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.09.2021 в 21:36
Классика жанра! А потом ходят и скулят, что в Европе проигрывают, потому что судьи "не той системы" :)
Ответить
+22
-12
Wertu098 (бамбас )
18.09.2021 в 21:42
Так Даша сырникова вроде в чмохтьорской системе рабо акт?!
Ответить
+1
-11
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.09.2021 в 21:43
Нокла кукуевская, что сказать-то хотела?
+7
-3


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