УПЛ. Динамо - Александрия 1:0. Без пересудов не обойдется

"Александрию" нельзя называть исторически неудобным соперником для "Динамо", однако основания остерегаться оппонента у киевлян были. Команда Юрия Гуры начинала тур в статусе третьей силы, имея в коллекции, помимо прочего, скальпы "Шахтера" и "Зари". К тому же последние матчи против "Динамо" "Александрия" хоть и отдала, но не без боя.

Еще один предупреждающий звоночек для "Динамо" – отсутствие Николая Шапаренко. Этот игрок при каденции Мирчи Луческу превратился в безоговорочного лидера коллектива, поэтому его отсутствие (ушиб колена на тренировке) не могло не ослабить коллектив. Вместо Николая в основе появился Андриевский. Также обращает на себя внимание присутствие в центре защиты Артема Шабанова, а не Александра Сироты.

Юрий Гура не нашел места в стартовой обойме для Владислава Бабогло. Компанию Дубре составил Александр Мельник. Одарюк номинально должен был закрыть позицию центрального нападающего, хотя часто там оказывался Сергей Гринь. Клаудио Спинелли остался в запасе.

"Динамо" начало с активного штурма ворот Билыка, но без острых полноценных моментов. Все захлебывалось на стадии зарождения или, в лучшем случае, последней передачи. Хотя попытки от активного Цыганкова были – до 15-й минуты он дважды оказывался на ударной позиции, но удобно пробить так и не смог.

Шкурин бил с острого угла, поэтому попал в сетку с внешней стороны. А когда попал в створ, у Цыганкова появился шанс сыграть на добивании после сейва Билыка. Однако защитники "Александрии" были быстрее.

При таком течении событий гол назревал, но гости сумели изменить положение вещей. Отличная передача из глубины вывела Гриня один на один, но удар Сергея был слишком слабым. Да и без офсайда не обошлось. Зато в другом эпизоде ​​все было легитимно, однако неточно от Гриня – выше перекладины. Выше также пробил Третьяков, но лучший шанс "Александрии" состоялся при участии центрального защитника. Одарюк загрузил мяч с фланга, а Калюжный с Мельником с расстрельной позиции не сумели дотянуться до мяча.

Был интересный матч. "Динамо" играло немножко активнее, поэтому закономерно, что последнее слово в первом тайме осталось за ним. Цыганков открылся под передачу от Де Пены, но уже традиционно для себя в этом матче не забил. Мирча Луческу злился и срывался на арбитре, но получил пятнадцать минут для внесения корректив. Очевиднейшая из них – это замена Шкурина на Гармаша. Сразу же это могло принести эффект, но после передачи Дениса Цыганков не переиграл Билыка с близкого расстояния. "Александрия" ответила почти выходом один на один в исполнении Гриня, но это не был тенденциозный момент. Далее мяч держался у "Динамо" и атаки шли только на владение Билыка.

Гармаш не забил ударом со средней дистанции, а затем Цыганков потерял двойную возможность. В ближнем бою попал мячом голкиперу в грудь, а ударом вторым темпом не пробил мимо вытянутой Билыком руки. На табло оставались нули.

"Динамо" начало спешить. А "Александрия" не гнушалась подолгу разыгрывать мяч. После одной из таких ситуаций хорошо бил Клаудио Спинелли, но Бущан, несмотря на отсутствие давления на его ворота, не потерял бдительность. Далее игра вновь переместилась на половину поля "Александрии". С удара Дениса Гармаша начался последний штурм. Затем били Витиньо (трижды, один раз головой с нескольких метров), Миколенко и Цыганков. Остро простреливал Шепелев. Либо неточно, либо вратарь. В одном случае под мяч лег защитник, но сути это не меняет – "Динамо" не могло забить гол, хотя очень хотело. Соперник же использовал любую возможность, чтобы сбить ритм игры. Наилучше олекснадрийцам в этом плане служили длинные розыгрыши стандартов.

Но, собственно, на стандарте у своих ворот гости и погорели. Отражаясь от очередной навалы, александрийцы выбили мяч на угловой. А при его подаче Гармаш мастерски наткнулся на фол Сергея Рыбалки в штрафной. Эпизод неочевидный, но арбитр Дмитрий Кривушкин после просмотра повтора стал на сторону атаки. На этот раз Цыганков забил, хотя уверенности в том, что Виктор реализует одиннадцатиметровый, не было. Ведь столько всего было потеряно раньше.

Победный гол случился на 90+7-й минуте. А продолжался матч почти до 90+14-ой. Там еще были замена, две конфронтации, удаление Кирюханцева за удар Шабанова по лицу. В общем, все то, что свойственно драме последних минут. Но без пересудов не обойдется, потому что пенальти, да еще на последних минутах, неочевиден. Но очевидно распределение зачетных очков: 3:0 в пользу фаворита матча.

"Александрия" провела хороший матч и заслужила симпатию. "Динамо" же получило радость от результата. А то, что путь к нему был сомнительный, останется за кулисами истории.

Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Александр Жуков (Харьков), Виктор Матяш (Донецк)

"Динамо" - ФК "Александрия" 1:0

Гол: Виктор Циганков (пен.) 90+7

"Динамо": Георгий Бущан, Сергей Сидорчук (Владимир Шепелев 77), Артем Шабанов, Карлос Де Пена (Витиньо дос Сантос 68), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Андриевский, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Богдан Леднев 90+10), Томаш Кендзёра (Александр Караваев 68), Илья Шкурин (Денис Гармаш 46)

ФК "Александрия": Олег Билык, Кирилл Дришлюк (Сергей Рыбалка 70), Андрей Цуриков, Александр Мельник, Кирилл Ковалец, Иван Калюжный, Максим Третьяков (Тимур Стецков 90), Денис Мирошниченко, Сергей Гринь (Клаудио Спинелли 63), Владимир Одарюк (Игорь Кирюханцев 63), Каспарс Дубра

Предупреждения: Виталий Буяльский 43, Томаш Кендзёра 58, Сергей Сидорчук 66, Денис Бойко 72 (за пределами поля), Александр Андриевский 86, Артем Шабанов 90+13, Денис Гармаш 90+13 - Кирилл Ковалец 42, Клаудио Спинелли 75, Каспарс Дубра 78, Сергей Рибалка 90+6

Удаление: Игорь Кирюханцев 90+13

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол