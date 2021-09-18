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Йовичевич: Верес - очень неудобная команда
Коуч рад, что его команде удалось победить
Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен
Наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич дал комментарий после победы над "Вересом" в матче 8-го тура УПЛ (1:0):
"Конечно, удаление в команде соперника нам помогло. Когда имеешь много пространства, когда меньше давления на твои ворота на стадии начала атаки — играть проще. Но, как показывает практика, не всегда больше шансов победить у той команды, которая играет в большинстве. Мы доказывали это в матчах с "Ворсклой" и "Десной", когда забивали и побеждали даже в меньшинстве.
В целом, "Верес" — очень неудобная команда. В последних матчах они забили 7 голов и пропустили 1. Поэтому, мы очень серьезно отнеслись к подготовке к этой игре. В течение всего матча мы только прибавляли и имели немало возможностей", — сказал Йовичевич.
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