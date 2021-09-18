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Был ли фол? ВИДЕО, как арбитр просматривал эпизод с пенальти в матче Динамо - Александрия

Премьер-лига
(2 голосов)

Момент в конце матча вызывает много сомнений

Был ли фол? ВИДЕО, как арбитр просматривал эпизод с пенальти в матче Динамо - Александрия

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня на "Олимпийском" в Киеве был проведен матч 8-го тура УПЛ "Динамо" - "Александрия" (1:0).

В самом конце поединка случился спорный момент с назначенным пенальти. Полузащитник гостей Сергей Рыбалка тянул за футболку Дениса Гармаша, и тот упал в штрафной площадке. После этого арбитр пошел смотреть видеоповтор и в результате назначил пенальти.

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В статье: Денис Гармаш Сергей Рыбалка Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (6)
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Pein1986 (Алчевск)
18.09.2021 в 23:14
Такие "пенальти" можно ставить на каждом угловом, в каждом матче. При угловых всегда кто-то кого-то толкает, кто-то кого-то держит, за футболки тянут. В общем если есть желание поставить-то поставят. Здесь же желание явно было.
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.09.2021 в 23:13
100% пенальти, но глоры кротов будут вонять, чтоб заглушить запах игры с Шерифом и поддавков с будкой
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0
-1
ВиктАн
18.09.2021 в 23:08
Е5, как так можно играть в защите в конце матча? А потом мы удивляемся, что наши клубы и СБУ сливаются на последних минутах даже в добавление время. Игра в защите Алексов, наглядное пособие, как не стоит играть в обороне в конце матча. Поделом.
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0
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.09.2021 в 23:02
О каком спорном эпизоде идёт речь? Автор что ты там куришь? Явный 100% фол. Зачем защитник так сыграл не ясно. Поддержать немного можно. Но держать сек 5 тут уж извини.
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+2
0
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Ди (Киев)
18.09.2021 в 22:56
Фол был...но Александрия не заслужила поражения...
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2021 в 23:06
Заслужила судячи зі статистики
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+1
0


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