Был ли фол? ВИДЕО, как арбитр просматривал эпизод с пенальти в матче Динамо - Александрия

Е5, как так можно играть в защите в конце матча? А потом мы удивляемся, что наши клубы и СБУ сливаются на последних минутах даже в добавление время. Игра в защите Алексов, наглядное пособие, как не стоит играть в обороне в конце матча. Поделом.