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Был ли фол? ВИДЕО, как арбитр просматривал эпизод с пенальти в матче Динамо - Александрия
Момент в конце матча вызывает много сомнений
фото - Олександр Приходько
Сегодня на "Олимпийском" в Киеве был проведен матч 8-го тура УПЛ "Динамо" - "Александрия" (1:0).
В самом конце поединка случился спорный момент с назначенным пенальти. Полузащитник гостей Сергей Рыбалка тянул за футболку Дениса Гармаша, и тот упал в штрафной площадке. После этого арбитр пошел смотреть видеоповтор и в результате назначил пенальти.
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Комментарии (6)
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Pein1986 (Алчевск)
18.09.2021 в 23:14
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
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ВиктАн
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
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Ди (Киев)
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