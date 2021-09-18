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Пенальти не выдуманный, но судейство было слабым. Эксперт проанализировал арбитраж матча Динамо - Александрия

Премьер-лига
(2 голосов)

Динамо - Александрия 1:0. Судейский анализ матча

Пенальти не выдуманный, но судейство было слабым. Эксперт проанализировал арбитраж матча Динамо - Александрия

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На центральный матч восьмого тура УПЛ "Динамо" - "Александрия" назначение получил далеко не топовый украинский арбитр Дмитрий Кривушкин. Следствие – матч с очень неоднозначным судейством, в котором "Динамо" одержало победу благодаря голу с пенальти на 90+7-й минуте.

Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

Пенальти не выдуманный, но судейство было слабым. Эксперт проанализировал арбитраж матча Динамо - Александрия - изображение 1

Фото - UA-Футбол

- Нельзя сказать, что пенальти на 90+7-й минуте выдуманный. Ведь Рыбалка придерживал Гармаша при подаче углового, поэтому говорить об ошибке арбитра в поле будет неправильно. Тем более внимание Кривушкина на эпизод обратил судья ВАР Андрей Коваленко. Просмотрев эпизод и увидев контакт между футболистами, Кривушкин не мог не указать на точку. То, что это последние минуты матча, роли не играет, - сказал Мирослав Иванович.

- Вопрос в другом: неужели этот матч был такой грубый, что футболисты заслужили десять желтых карточек и одно удаление? Нет, арбитр просто не руководил игрой и необдуманно разбрасывался карточками. Я так и не понял, за что карточка Буяльскому. Обычная биомеханика движений, а Кривушкин трактует это как отмашку. Эта желтая (хотя надо было просто зафиксировать фол Буяльского по неосторожности) вызвала бурю эмоций Луческу. И где предупреждение для тренера? Своим поведением Мирча так же заслужил желтую, как и Бойко, получивший ее за пределами поля. Но Кривушкин демонстрировал какую-то странную гибкость и непоследовательность.

На 75-й минуте ни за что желтую карточку получил Клаудио Спинелли. Он смотрел на мяч, топтался назад и случайно толкнул кого-то из "динамовцев". Максимум штрафной, а Кривушкин наказывает футболиста предупреждением.

Также меня удивила желтая карточка Сидорчуку в борьбе с Цуриковым, хотя в том эпизоде ​​даже фола не было, - сказал Мирослав Ступар. - Резюмируя, скажу, что судейство было слабым и не соответствовало вывеске центрального матча тура.

Отметим, что "Динамо" победило "Александрию" со счетом 1:0.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Київ)
18.09.2021 в 23:09
Дійсно для сліпишей та їх посіпак коли Буяльський помацав обличчя суперника то ПОРУШЕННЯ і жовта, а от коли з Гармаша ледь футболку не здерли, то нічого не було?
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alex.belogubko (одесса)
18.09.2021 в 23:08
так надо выгонять таких судей во 2 лигу или к аматорам - и привлекать к большим штрафам
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.09.2021 в 23:06
Да все по делу.
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2021 в 23:04
Ось і все, кротофіли, смокчіть
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