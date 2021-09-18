Пенальти не выдуманный, но судейство было слабым. Эксперт проанализировал арбитраж матча Динамо - Александрия

На центральный матч восьмого тура УПЛ "Динамо" - "Александрия" назначение получил далеко не топовый украинский арбитр Дмитрий Кривушкин. Следствие – матч с очень неоднозначным судейством, в котором "Динамо" одержало победу благодаря голу с пенальти на 90+7-й минуте.

Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

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- Нельзя сказать, что пенальти на 90+7-й минуте выдуманный. Ведь Рыбалка придерживал Гармаша при подаче углового, поэтому говорить об ошибке арбитра в поле будет неправильно. Тем более внимание Кривушкина на эпизод обратил судья ВАР Андрей Коваленко. Просмотрев эпизод и увидев контакт между футболистами, Кривушкин не мог не указать на точку. То, что это последние минуты матча, роли не играет, - сказал Мирослав Иванович.

- Вопрос в другом: неужели этот матч был такой грубый, что футболисты заслужили десять желтых карточек и одно удаление? Нет, арбитр просто не руководил игрой и необдуманно разбрасывался карточками. Я так и не понял, за что карточка Буяльскому. Обычная биомеханика движений, а Кривушкин трактует это как отмашку. Эта желтая (хотя надо было просто зафиксировать фол Буяльского по неосторожности) вызвала бурю эмоций Луческу. И где предупреждение для тренера? Своим поведением Мирча так же заслужил желтую, как и Бойко, получивший ее за пределами поля. Но Кривушкин демонстрировал какую-то странную гибкость и непоследовательность.

На 75-й минуте ни за что желтую карточку получил Клаудио Спинелли. Он смотрел на мяч, топтался назад и случайно толкнул кого-то из "динамовцев". Максимум штрафной, а Кривушкин наказывает футболиста предупреждением.

Также меня удивила желтая карточка Сидорчуку в борьбе с Цуриковым, хотя в том эпизоде ​​даже фола не было, - сказал Мирослав Ступар. - Резюмируя, скажу, что судейство было слабым и не соответствовало вывеске центрального матча тура.

Отметим, что "Динамо" победило "Александрию" со счетом 1:0.