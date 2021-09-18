  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Вопросов даже нет к этому пенальти. Он был сто процентов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Вопросов даже нет к этому пенальти. Он был сто процентов

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер уверен в решении арбитра

Луческу: Вопросов даже нет к этому пенальти. Он был сто процентов

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий после победы над "Александрией" (1:0):

"Мы играли против хорошего соперника, организованного, который действовал агрессивно, с хорошим контролем мяча.

В плане мотивации они были хорошо подготовлены, нам было тяжело. На фоне усталости нормально, что были такие стыки, были такие переживания, эмоции. Тот же пенальти пришел на фоне усталости, на фоне того, что мы давили соперника и поэтому они ошиблись, допустив это пенальти. Вопросов даже нет к этому пенальти. Он был сто процентов.

Игра была напряженной. Игра была на больших скоростях, много контактов. И слишком легко мы получали желтые карточки – 6 за игру. Эти карточки набираются, в какой-то ответственный момент выпадают игроки из-за их перебора.

Шкурин должен играть для того, чтобы адаптироваться к нашей игре, чтобы привыкнуть к этим связям, чтобы улучшать свою игру. Гармаш хоть и не чистый нападающий, но он очень полезный, действует хорошо. Понятно, что отсутствует Беседин, нам его не хватает, но эти ребята стараются компенсировать его отсутствие", – сказал Луческу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sinoptik (Кииев)
19.09.2021 в 00:05
Нахрена этот ВАР, спросите у Луческу и все.
Ответить
0
-3
Fishing 555 (Rivne)
19.09.2021 в 00:32
Думаю что у тебя будем спрашивать.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...