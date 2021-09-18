Луческу: Вопросов даже нет к этому пенальти. Он был сто процентов

Наставник "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий после победы над "Александрией" (1:0):

"Мы играли против хорошего соперника, организованного, который действовал агрессивно, с хорошим контролем мяча.

В плане мотивации они были хорошо подготовлены, нам было тяжело. На фоне усталости нормально, что были такие стыки, были такие переживания, эмоции. Тот же пенальти пришел на фоне усталости, на фоне того, что мы давили соперника и поэтому они ошиблись, допустив это пенальти. Вопросов даже нет к этому пенальти. Он был сто процентов.

Игра была напряженной. Игра была на больших скоростях, много контактов. И слишком легко мы получали желтые карточки – 6 за игру. Эти карточки набираются, в какой-то ответственный момент выпадают игроки из-за их перебора.

Шкурин должен играть для того, чтобы адаптироваться к нашей игре, чтобы привыкнуть к этим связям, чтобы улучшать свою игру. Гармаш хоть и не чистый нападающий, но он очень полезный, действует хорошо. Понятно, что отсутствует Беседин, нам его не хватает, но эти ребята стараются компенсировать его отсутствие", – сказал Луческу.