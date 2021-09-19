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Наставник Александрии: Тяжело, когда на последних минутах дают 11-метровый. Там просто за футболку дернул

Премьер-лига
(1 голосов)

Дергать - это не нарушение?

Наставник Александрии: Тяжело, когда на последних минутах дают 11-метровый. Там просто за футболку дернул

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал матч его подопечных против "Динамо", а также момент с назначенным пенальти:

“Я не знаю. Рефери вообще не шел получается на... Показал на угловой, тут ВАР... Я не знаю, зачем тогда ВАР, если такие моменты за каждый там... Я повтор тоже посмотрел. Там просто за футболку дернул, а перед этим момент, когда хватает... У меня мало слов, не могу.

Пусть это будет на... Пусть судьи рассудят или кто это будет... Неприятно проигрывать такой матч.

Была установка – в первые минуты сдержать “Динамо”. Что первый тайм, что второй. С ними сейчас тяжело так играть.

Там ее не было (речь о красной карточке – прим.). Я стоял рядом. Шабанов специально отскочил, спровоцировал. Игорь даже и не трогал. Может какой-то момент, но Игорь его даже не трогал.

Вы сами понимаете, что это удар приличный. Психологически очень тяжело. 90 минут вроде бы играешь, а потом последние секунды, минуты и тебе дают 11-метровый. Тяжело.

Я ничего не говорил судье, не подходил даже. Ребятам сказал, что молодцы. Такое бывает у нас", - сказал Гура.

Отметим, что "Александрия" единственная команда из пятерки лидеров, которая не победила вчера, и она опустилась на пятую позицию в чемпионате с 14 очками в активе. Сегодня шанс подвинуть "горожан" имеет "Ворскла", которая дома примет "Минай".

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В статье: Юрий Гура Динамо (Киев) Александрия
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Источник:
Профутбол Digital

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Комментарии (9)
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Viktor Ivanjvich
19.09.2021 в 09:13
шабанов как игрок очень средненький но актер солидный упал как подкошеный-правда через 5 сек встал как нив чем не бывало-да и вообще наверное в ДК сразу учат при любом касании падать и корчится от боли- таким стал караваев играя в заре его сбивали не раз а он подымался и продолжал боротся за мяч, андриевский тоже самое -ПО пенальти - было но смаленьким но, ведь такие часто и густо не ставят особенно при угловых там все толкаются хватаю и за руки и футболки и падают-но в 99% не ставят пенальти-тут поставил-фол был? да был? какие претензии ? никаких.
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0
0
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simargl (Чернигов)
19.09.2021 в 09:02
Судьи искали повод как спасти ДК. Повод александрийцы дали ... но впечатление от хорошего матча своими решениями арбитры испортили. Ответка для ДК может прилететь в ЛЧ, там так не судят.
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
19.09.2021 в 08:58
Так дёрнул что тот упал. Бьюсь об заклад что когда его команда будет играть с шахтой то матч просрут запросто и не хрюкнет.
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+2
0
Djibouti (Djibouti)
19.09.2021 в 09:20
Ты серйозно? Александрия обыграла Шахтёр в третьем туре
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0
0
Pianist (Киев)
19.09.2021 в 08:56
Дурачьё какой-то, а не тренер. Расскажи своим баранам александрийским, что дёргать за футболку и толкать в штрафной в момент подачи углового - это пенальти. А толкать лбом в голову сопернику - это красная. Хотя что ж ты там расскажешь, если ты сам нифига не знаешь и двух слов сказать не можешь. А деньги Рината так близки были!!!! Считай, задача сезона была бы выполнена!… :)
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+2
-1
Caballero (Dream country)
19.09.2021 в 08:37
Таке враження, що Гура жив у лісі - двох слів зв'язати не може. "...на... на...".
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+4
-2
Некр!т (Дзвонимісто)
19.09.2021 в 09:21
Нема пенальті, нема фолу, нема удару головою в голову, нема слів, забув слова, а можливо і не знав слів зовсім, таке трапляється.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.09.2021 в 08:28
может он и прав. Но пусть спросит у Рыбалка: нафик тот держался за чужую футболку??? Боялся упасть?
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+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.09.2021 в 08:22
Респект Гуре и алексам,позор "шубной" победе Дыры.
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+4
-4


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