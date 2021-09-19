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Наставник Александрии: Тяжело, когда на последних минутах дают 11-метровый. Там просто за футболку дернул
Дергать - это не нарушение?
fco.com.ua
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал
“Я не знаю. Рефери вообще не шел получается на... Показал на угловой, тут ВАР... Я не знаю, зачем тогда ВАР, если такие моменты за каждый там... Я повтор тоже посмотрел. Там просто за футболку дернул, а перед этим момент, когда хватает... У меня мало слов, не могу.
Пусть это будет на... Пусть судьи рассудят или кто это будет... Неприятно проигрывать такой матч.
Была установка – в первые минуты сдержать “Динамо”. Что первый тайм, что второй. С ними сейчас тяжело так играть.
Там ее не было (речь о красной карточке – прим.). Я стоял рядом. Шабанов специально отскочил, спровоцировал. Игорь даже и не трогал. Может какой-то момент, но Игорь его даже не трогал.
Вы сами понимаете, что это удар приличный. Психологически очень тяжело. 90 минут вроде бы играешь, а потом последние секунды, минуты и тебе дают 11-метровый. Тяжело.
Я ничего не говорил судье, не подходил даже. Ребятам сказал, что молодцы. Такое бывает у нас", - сказал Гура.
Отметим, что "Александрия" единственная команда из пятерки лидеров, которая не победила вчера, и она опустилась на пятую позицию в чемпионате с 14 очками в активе. Сегодня шанс подвинуть "горожан" имеет "Ворскла", которая дома примет "Минай".
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