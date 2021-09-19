Наставник Александрии: Тяжело, когда на последних минутах дают 11-метровый. Там просто за футболку дернул

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал матч его подопечных против "Динамо" , а также момент с назначенным пенальти :

“Я не знаю. Рефери вообще не шел получается на... Показал на угловой, тут ВАР... Я не знаю, зачем тогда ВАР, если такие моменты за каждый там... Я повтор тоже посмотрел. Там просто за футболку дернул, а перед этим момент, когда хватает... У меня мало слов, не могу.

Пусть это будет на... Пусть судьи рассудят или кто это будет... Неприятно проигрывать такой матч.

Была установка – в первые минуты сдержать “Динамо”. Что первый тайм, что второй. С ними сейчас тяжело так играть.

Там ее не было (речь о красной карточке – прим.). Я стоял рядом. Шабанов специально отскочил, спровоцировал. Игорь даже и не трогал. Может какой-то момент, но Игорь его даже не трогал.

Вы сами понимаете, что это удар приличный. Психологически очень тяжело. 90 минут вроде бы играешь, а потом последние секунды, минуты и тебе дают 11-метровый. Тяжело.

Я ничего не говорил судье, не подходил даже. Ребятам сказал, что молодцы. Такое бывает у нас", - сказал Гура.