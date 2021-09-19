Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия

"Александрия" в нынешнем сезоне уже приезжала на НСК "Олимпийский" и получала здесь победу над "Шахтером". На этот раз команда Юрия Гуры была очень близка к тому, чтобы отобрать очки у киевского "Динамо". Гостям не хватило несколько минут, чтобы игра завершилась вничью 0:0 - на 7-й компенсированной они привезли себе пенальти. Как "Динамо" добывало тяжелую победу над "Александрией", смотрите в фоторепортаже Александра Приходько.

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