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Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия
Киевляне дожали соперника в непростом поединке
фото - Олександр Приходько
"Александрия" в нынешнем сезоне уже приезжала на НСК "Олимпийский" и получала здесь победу над "Шахтером". На этот раз команда Юрия Гуры была очень близка к тому, чтобы отобрать очки у киевского "Динамо". Гостям не хватило несколько минут, чтобы игра завершилась вничью 0:0 - на 7-й компенсированной они привезли себе пенальти. Как "Динамо" добывало тяжелую победу над "Александрией", смотрите в фоторепортаже Александра Приходько.
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