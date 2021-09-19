  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне дожали соперника в непростом поединке

Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" в нынешнем сезоне уже приезжала на НСК "Олимпийский" и получала здесь победу над "Шахтером". На этот раз команда Юрия Гуры была очень близка к тому, чтобы отобрать очки у киевского "Динамо". Гостям не хватило несколько минут, чтобы игра завершилась вничью 0:0 - на 7-й компенсированной они привезли себе пенальти. Как "Динамо" добывало тяжелую победу над "Александрией", смотрите в фоторепортаже Александра Приходько.

Фотогалерея

Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 1Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 2Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 3Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 4Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 5Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 6Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 7Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 8Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 9Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 10Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 11Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 12Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 13Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 14Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 15Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 16Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 17Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 18Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 19Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 20Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 21Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 22Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 23Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 24Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 25Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 26Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 27Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 28Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 29Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 30Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 31Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 32Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 33Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 34Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 35Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 36Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 37Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 39Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 38Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 40Проблемы чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Александрия - фото 41
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия фото
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...