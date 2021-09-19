Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков: Хочу извиниться перед болельщиками, перед тренерским штабом. Нужно было раньше забивать
Но победа все равно в кармане
фото - Олександр Приходько
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков прокомментировал поединок его команды против "Александрии":
“– На самом деле у меня очень много моментов было, у команды. В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками, перед тренерским штабом, потому что даже у меня было столько моментов, что нужно было раньше забивать.
Очень нервная концовка, я прошу прощения. Всех поздравляю с победой.
– Необычно Луческу таким злым видеть. На игроков немного кричал, на арбитров.
– Это человек, который много выиграл в своей жизни, и продолжает побеждать, поэтому только с таким настроением, и только с такой мотивацией можно побеждать в этих играх.
– Было ощущение, что Кривушкин не удержал где-то игру.
– Знаете, пусть другие оценивают игру арбитра. Возможно, что где-то и потерял игру, много желтых карточек ненужных, но опять-таки, мы смотрим на свою игру. У нас было много моментов, мы должны были раньше заканчивать эту игру и все. Хорошо, что забили в конце пенальти и выиграли.
– Был пенальти, видел ли ты эпизод?
– Я не видел. Просто надеялся, что он будет.
– Что изменилось в твоей игре с приходом Луческу?
– На самом деле вся команда начала лучше играть. Я, как и любой другой наш футболист, просто пытается впитывать как губка все то, что говорит Луческу. Совершенствоваться каждый день, каждую игру, каждую тренировку. Если мы будем продолжать тренироваться в том же духе, то у нас всех будет все хорошо в “Динамо”.
– Может просил меньше обыгрывать, больше обыгрывать, брать на себя игру?
– Кому-то нравится моя игра, кому-то не нравится. Много хейтеров, много доброжелателей, кому реально нравится. Главное, чтобы нравилось тренеру и приносило пользу команде", - сказал Цыганков.
Отметим, что забитый гол Виктора в игре против "Александрии" стал для него шестым в текущем розыгрыше УПЛ. Сейчас он является лучшим бомбардиром чемпионата.
Популярное сейчас
- Серия А. Аталанта играет ужасно, но побеждает, Интер издевается над Болоньей
- Без ВАР не обошлось. Динамо - Александрия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтёра, Десна и Днепр-1 делят третье место. Таблица УПЛ 2021/22
- УПЛ. Динамо - Александрия 1:0. Без пересудов не обойдется
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО