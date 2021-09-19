Цыганков: Хочу извиниться перед болельщиками, перед тренерским штабом. Нужно было раньше забивать

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков прокомментировал поединок его команды против "Александрии":

“– На самом деле у меня очень много моментов было, у команды. В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками, перед тренерским штабом, потому что даже у меня было столько моментов, что нужно было раньше забивать.

Очень нервная концовка, я прошу прощения. Всех поздравляю с победой.

– Необычно Луческу таким злым видеть. На игроков немного кричал, на арбитров.

– Это человек, который много выиграл в своей жизни, и продолжает побеждать, поэтому только с таким настроением, и только с такой мотивацией можно побеждать в этих играх.

– Было ощущение, что Кривушкин не удержал где-то игру.

– Знаете, пусть другие оценивают игру арбитра. Возможно, что где-то и потерял игру, много желтых карточек ненужных, но опять-таки, мы смотрим на свою игру. У нас было много моментов, мы должны были раньше заканчивать эту игру и все. Хорошо, что забили в конце пенальти и выиграли.

– Был пенальти, видел ли ты эпизод?

– Я не видел. Просто надеялся, что он будет.

– Что изменилось в твоей игре с приходом Луческу?

– На самом деле вся команда начала лучше играть. Я, как и любой другой наш футболист, просто пытается впитывать как губка все то, что говорит Луческу. Совершенствоваться каждый день, каждую игру, каждую тренировку. Если мы будем продолжать тренироваться в том же духе, то у нас всех будет все хорошо в “Динамо”.

– Может просил меньше обыгрывать, больше обыгрывать, брать на себя игру?

– Кому-то нравится моя игра, кому-то не нравится. Много хейтеров, много доброжелателей, кому реально нравится. Главное, чтобы нравилось тренеру и приносило пользу команде", - сказал Цыганков.