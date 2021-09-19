Ворскла - Минай: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Полтавчане в прошлом сезоне не смогли обыграть "Минай" на своём поле, но победа во втором круге в игре как раз с этим соперником принесла подопечным Юрия Максимова путёвку в Лигу конференций. Очевидно, что клуб снова хочет попробовать себя в еврокубках, но результаты в чемпионате в последние недели прихрамывают. У закарпатцев же свои "еврокубки" под названием "борьба за выживание". Пока клуб вне зоны вылета, поэтому болельщики "лисиц" могут считать, что команда задачу выполняет.

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Поединок между "Ворсклой" и "Минаем" состоится в воскресенье, 19 сентября, на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

В прямом эфире эту игру на ТВ можно будет увидеть на "Футбол 1" - канал доступен у кабельных операторов и на спутнике.

Легальную трансляцию этой игры в интернете предлагают несколько платфоррм. oll.tv и Vodafone TV. Не забывайте, что они работают по предоплате.