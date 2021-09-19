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Шахтер забил юбилейный гол в УПЛ. Больше всех пострадал Мариуполь

Премьер-лига
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К большой цифре совсем близко

Шахтер забил юбилейный гол в УПЛ. Больше всех пострадал Мариуполь

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

Во вчерашнем матче восьмого тура УПЛ между "Мариуполем" и "Шахтером" "горняки" разбили соперника со счетом 0:5. Первый гол дончан стал для них юбилейным в рамках выступлений в УПЛ.

Даниил Сикан на 18-й минуте матча оформил 1900-й мяч "Шахтера" в истории чемпионатов Украины. Отметим, что для него это взятие ворот стало первым в УПЛ.

Интересно, что дебютный мяч “оранжево-черных” в чемпионате забила легенда "Динамо" Сергей Ребров.

"Шахтер" увеличил свое количество голов в ворота "Мариуполя" до 127-ми - самая комфортная команда для "горняков". На втором месте расположились "Карпаты" с 118-ю голами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Мариуполь Даниил Сикан
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Источник:
Sport.ua

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