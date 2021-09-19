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Болельщица: Ультрас Динамо - шакалы и беда клуба. У моего мужа перелом руки со смещением
Последствия драки на "Олимпийском"
Олександр Приходько
Болельщица "Динамо" Ирина Федорченко описала
"WBC Ультрас “Динамо” — это ваша беда, “Динамо”.
Шакалы, которые кидаются на болельщиков с детьми. А главное почему? Из-за замечания не жечь файера, из-за которых детям нечем дышать.
В итоге — побитые родители и перепуганные дети, которые больше на матчи любимого клуба ни ногой.
Спасибо, ультрас. Спасибо НСК “Олимпийский” за нашу “безопасность", - написала Ирина Федорченко в Фейсбук.
"Мы привели детей по девять лет, которые занимаются футболом на матч любимой команды" Динамо ". Когда ультрасы начали жечь файеры и от дыма наши дети начали кашлять - один из родителей пошел просить их этого не делать и был отправлен на три буквы и забрызган газовым баллончиком. В ту самую секунду ультрасы начали перепрыгивать забор и бить нашего знакомого.
Наши мужья побежали чтобы его забрать и тоже изрядно получили. Они нападают стаей и бьют не разбираясь. У моего мужа перелом руки со смещением и синяки по всему телу - вот как мы поболели за любимую команду Динамо", - добавила Ирина в комментарии Tribuna.com.
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