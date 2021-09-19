Болельщица: Ультрас Динамо - шакалы и беда клуба. У моего мужа перелом руки со смещением

Болельщица "Динамо" Ирина Федорченко описала момент с дракой на вчерашнем матче киевлян против "Александрии" :

"WBC Ультрас “Динамо” — это ваша беда, “Динамо”.

Шакалы, которые кидаются на болельщиков с детьми. А главное почему? Из-за замечания не жечь файера, из-за которых детям нечем дышать.

В итоге — побитые родители и перепуганные дети, которые больше на матчи любимого клуба ни ногой.

Спасибо, ультрас. Спасибо НСК “Олимпийский” за нашу “безопасность", - написала Ирина Федорченко в Фейсбук.