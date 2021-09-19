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Болельщица: Ультрас Динамо - шакалы и беда клуба. У моего мужа перелом руки со смещением

Премьер-лига
(3 голосов)

Последствия драки на "Олимпийском"

Болельщица: Ультрас Динамо - шакалы и беда клуба. У моего мужа перелом руки со смещением

Олександр Приходько

Новина українською

Болельщица "Динамо" Ирина Федорченко описала момент с дракой на вчерашнем матче киевлян против "Александрии":

"WBC Ультрас “Динамо” — это ваша беда, “Динамо”.

Шакалы, которые кидаются на болельщиков с детьми. А главное почему? Из-за замечания не жечь файера, из-за которых детям нечем дышать.

В итоге — побитые родители и перепуганные дети, которые больше на матчи любимого клуба ни ногой.

Спасибо, ультрас. Спасибо НСК “Олимпийский” за нашу “безопасность", - написала Ирина Федорченко в Фейсбук.

"Мы привели детей по девять лет, которые занимаются футболом на матч любимой команды" Динамо ". Когда ультрасы начали жечь файеры и от дыма наши дети начали кашлять - один из родителей пошел просить их этого не делать и был отправлен на три буквы и забрызган газовым баллончиком. В ту самую секунду ультрасы начали перепрыгивать забор и бить нашего знакомого.

Наши мужья побежали чтобы его забрать и тоже изрядно получили. Они нападают стаей и бьют не разбираясь. У моего мужа перелом руки со смещением и синяки по всему телу - вот как мы поболели за любимую команду Динамо", - добавила Ирина в комментарии Tribuna.com.

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В статье: Динамо Ультрас Динамо
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Комментарии (48)
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andy1973 (Рівне)
19.09.2021 в 13:06
О, то вже не фанати Олександрії. Автору того опуса треба відірвати пальці щоб більш не друкував маячні.
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+1
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
19.09.2021 в 12:56
Болейте за Шахтер, ходите на матчи с их участием, там полярных петухов нету!
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+1
-1
aleksandrdre (Краматорск)
19.09.2021 в 12:54
получит то что хотели. не болельщики ли киевского дрынама требовали убрать милицию со стадионов. вот и ответ на все вопросы когда безнаказанность царит. раньше били сюардов теперь бьют простых болельщиков на глазах жен и детей. толе еще будет
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+1
-1
Русланбай (Рівне)
19.09.2021 в 12:47
Може хто не зрозумів. Поясню. В цій країні вас ніхто не захистить. Про безпеку своєї родини відповідальні тільки - ВИ . А бик , який думає що він крутий , МУСИТЬ відгребсти, і отримати по морді.
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0
-3
янковский ян (Запорожье)
19.09.2021 в 12:38
Ну вот теперь и посмотрим на реакцию как пфу та олимпийского. Нашей доблестной полиции. А суркису есть шикарный повод разобраться с ними навсегда. Это вам не драки с себе подобными и кричание птиц
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+5
0
LAZ E183 (Рига)
19.09.2021 в 12:43
Потрібна реакція правоохоронних органів перш за все, решта супровідне.
Ответить
0
0
avatar
meffi (Захід)
19.09.2021 в 12:35
Хворі на голову довбні
Ответить
+7
-1
LAZ E183 (Рига)
19.09.2021 в 12:45
В сенсі "відкосити по дурці" (criminal insanity)? Не все так просто.
Ответить
0
0
prostors (Вольногорск)
19.09.2021 в 12:20
Безнаказанность порождает большее зло. Пора уже закрывать эти ультрас сборища.
Ответить
+13
-1
Русланбай (Рівне)
19.09.2021 в 12:19
Чоловік який не думає на перед про своїх дітей ,поводиться дуже легковажно. Чоловік відповідає за свою родину. Тому потрібно було купувати квитки дорощі, десь в центральній частині стадіону. А він вирішив показати який він крутий і пішов на розборки. Та ще й з матами . От і получив по морді. Наступного разу подумає.
Ответить
0
-23
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2021 в 12:21
у тебя менталитет "мояхатаскраю", поэтому никто не удивится твоим высерам!
Ответить
+9
-2
LAZ E183 (Рига)
19.09.2021 в 12:21
Правосвідомість на рівні середньовіччя, браво. В діях потерпілого є склад злочину? Назвіть конкретно.
Ответить
+11
-1
avatar
МЕS QUE UN CLUB
19.09.2021 в 12:29
потерпілий? бидлятнік отримав від інших бидлятників. це їх розбірки. таке буває. не люди, а телята
+1
-12
LAZ E183 (Рига)
19.09.2021 в 12:32
Як добре, що в юриспруденції немає поняття "розбірки бидла".
+8
0
Djon (Киев)
19.09.2021 в 12:32
дурна потвора
Ответить
+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
19.09.2021 в 12:38
Быдло-фанатов и подобных тебе надо закрыть в резервациях, чтобы там "по понятиям" жили и не мешали остальным.
Ответить
+3
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
19.09.2021 в 12:18
Це є кримінал . За це потрібно не штрафувати , а садити !
Ответить
+16
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2021 в 12:19
плюс санкции к принимающей стороне за необеспечение порядка на трибунах!
Ответить
+7
-6
LAZ E183 (Рига)
19.09.2021 в 12:27
Так, це кримінал. Кваліфікація за правоохоронними органами і судом.
Ответить
+10
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2021 в 12:01
мрази тупые!
Ответить
+15
-2
Kortezzz (Одесса)
19.09.2021 в 12:00
Не люблю ультрас динамо тоже) но один вопрос к родителям, которые с детьми идут на футбол: зачем брать билеты рядом с фан.сектором. Неужели сложно предположить, что там могут зажигаться файера или звучать матерная речь? Стадионы в Украине преимущественно большие и, к сожалению, даже близко не наполненяются, поэтому если не хочешь экшена, - выбор посадочных мест велик.
Ответить
+8
-11
avatar
Litb@rski (Кёльн)
19.09.2021 в 12:05
Бесплатно билеты для детей как раз выделяет админы стадиона...так что выбирать особо и не приходиться
Ответить
+11
-1
Kortezzz (Одесса)
19.09.2021 в 12:21
Я не знал, что в Киеве администрация выделяет детские билеты рядом с фансектором, это выглядит странным.Скажу так, я б в таком случае не гнался бы за бесплатным билетом, а купил бы ребенку тикет там, где просмотр был бы комфортным для него.
+1
-7
Skalat (Київ)
19.09.2021 в 12:27
а пересісти взагалі не було можливості, стадіон був "повний"
+2
-3
5ata4ok (Харьков)
19.09.2021 в 11:59
неужели нельзя найти их и заставить ответить по закону? посадить десяток- другой, остальные призадумаются...
Ответить
+14
-1
LAZ E183 (Рига)
19.09.2021 в 12:02
Можна, якщо потерпіла сторона звернеться до правоохоронних органів, надавши відповідні докази. Але писати в соцмережах, і писати скаргу в прокуратуру це не одне і те саме.
Ответить
+10
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2021 в 12:28
скорее всего, на потерпевших выйдут крышеватели быдла и любыми способами попытаются заглушить ситуацию
+4
-3
Skalat (Київ)
19.09.2021 в 11:45
Не буду виправдовувати ультрас, серед них є багато агресивних особистостей, але невже в цього чоловіка немає інстинкту самозбереження? Невже він не знає яка в ультрас репутація? Навіщо до них ходити і щось пояснювати, це ж майже самогубство. Не подобається/тяжко дихати? Взяв дітей і пересів на пару секторів подалі, але він вирішив вирішити питання взагалі нереальним шляхом.
Ответить
+2
-24
LAZ E183 (Рига)
19.09.2021 в 11:48
Він не зобов'язаний знати, хто як себе поводить на футболі. Врешті, це не виправдовує їхніх дій. Винні мають понести кримінальну відповідальність на основі статей КК про заподіяння тілесних ушкоджень. Кваліфікація злочину в компетенції правоохоронних органів і суду.
Ответить
+20
-1
Skalat (Київ)
19.09.2021 в 11:55
Це їхніх дій не виправдовує, але головою треба думати, перед тим як йти з ними якісь питання вирішувати. Це те ж саме, що підійти одному вночі до п'яної компанії під АТБ і попросити не використовувати нецензурну лексику. Результат буде такий же.
+2
-16
LAZ E183 (Рига)
19.09.2021 в 11:59
Я ситуації не бачив, тому не можу коментувати дій потерпілого. Мені цікаво, чи є юридична служба в організації ультрас Динамо? Ну не можна ж так просто на рівному місці настільки бездумно скоювати злочин за злочином.
+6
0
Skalat (Київ)
19.09.2021 в 12:46
Так в новині написано, що потерпілий пішов з ними говорити, щоб вони не палити фаєри.
0
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.09.2021 в 11:51
А может лучше этих шакалов не пускать на стадион?
Ответить
+20
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2021 в 12:08
нужно для этого дупамовского быдла на всех стадионах делать клетки, как это предложил поворознюк, по-моему! вход для этих существ только после тщательного досмотра, выход - через 30 минут после того, как все нормальные болельщики покинут стадион! кстати, можно все стены и крышу клетки обшить бронированным стеклом - пусть смотрят и только подумают зажечь файеры)))
+5
-3
avatar
Litb@rski (Кёльн)
19.09.2021 в 12:10
Но почему же мы ведь самый добродушный ,отзывчивый и понимающие друг друга народ....наверное в это свято верили и эти пострадавшие люди
Ответить
0
-7
LAZ E183 (Рига)
19.09.2021 в 12:13
В діях потерпілих складу злочину немає. В діях тих, хто заподіяв їм тілесні ушкодження він є. Саме такою логікою керуються правоохоронні органи і суди. Хто у що вірив не матиме значення.
+5
0
LAZ E183 (Рига)
19.09.2021 в 11:43
Потрібно добиватися відкриття кримінальної справи проти конкретних осіб і потім подавати супровідний цивільний позов.
Ответить
+21
0
Thiirane2 (Днепр)
19.09.2021 в 11:42
Повторюсь еще раз. И не надо лепить отмазки, что "не все такие". Все!--------------------------------------------------------------------------------------------------------Все так называемые "ультрас" всех клубов это отборный быдлогенетический мусор, застрявший где-то между животными и человеком. Чтобы придать хоть какой-то смысл своему уипанскому влачению жизни на этой планете они находят вот такие занятия, на которые сподобился их так называемый "мозг".
Ответить
+15
-3
Golfik25 (Киев)
19.09.2021 в 11:40
На самом деле, тут вина не только ультраса, но и охраны которая пропускает с фаерами на стадион. То есть, с пивом своим не пускают, а с фаерами пускают. Бред же.
Ответить
+16
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.09.2021 в 11:37
Почему эти шакалы до сих пор имеют доступ на стадион?
Ответить
+13
-2
Sandra777 (Львів)
19.09.2021 в 11:36
Тепер вихід один зробити з ними таке саме
Ответить
+14
0
avatar
Spokoyno (Київ)
19.09.2021 в 11:35
А чого тільки ультрас... Просто вболівальники чи взагалі Може не потрібно переносити поведінку окремих відморозків на всіх... Ну і поліції та самим адекватним ультрас потрібно розібратися чого варті ці вихідки?!? Може тим крутеликам вдома фаєр запалити... Нехай вся родина відчує, якій він крутий
Ответить
+6
0
kapkan (Луганск)
19.09.2021 в 11:30
"Шакалы"!!! Можно же по видео попытаться вычислить этих недоношенных!!!
Ответить
+13
-3
Соколов (Никополь)
19.09.2021 в 11:29
Пишите жалобы, пускай эти дырявые опущенные петушки отвечают за свои поступки....Или по одному переловить и опустить на камеру
Ответить
+10
-9
LEVgcUqs (Чернігів)
19.09.2021 в 11:31
Наказувати цих так званих фанів потрібно обов"язково, але ящо ти дирявий , то не потрібно за когось писати.
Ответить
+17
-3
avatar
simargl (Чернигов)
19.09.2021 в 12:11
Расскажи как можно одновременно болеть за Десну и ДК в УПЛ ?????
+1
-7
Соколов (Никополь)
19.09.2021 в 12:22
Дырявые те ублюдки, так только опущенные поступают нападая толпой на одного
+2
-6
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
19.09.2021 в 12:59
Жалобы? Заявление в полицию! Уголовное дело о нанесении повреждений средней степени тяжести. Пусть получают записи с камер наблюдения и ищут голубцов!
Ответить
0
-1


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