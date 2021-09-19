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Цыганков догнал Марлоса по количеству голов в УПЛ. Следующая цель - Леоненко и Тейшейра

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Виктор включил режим бомбардира

Цыганков догнал Марлоса по количеству голов в УПЛ. Следующая цель - Леоненко и Тейшейра

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Виктор Цыганков принес победу "Динамо" в восьмом туре чемпионата Украины, реализовав пенальти на 90+7-й минуте. Этот гол стал для 15-го номера киевлян уже шестым в текущем сезоне, он лидирует в гонке бомбардиров.

А еще Цыганков довел общее число забитых голов в УПЛ до 66-ти. По этому показателю он опередил на один гол Брандао и сравнялся с Марлосом. При этом Цыганкову понадобилось для этого 133 матча, а для бразильского украинца - 224 (9 голов за "Металлист", 57 за "Шахтер").

Следующий забитый мяч позволит Цыганкову догнать целую группу известных бомбардиров. По 67 забитых голов у Алекса Тейшейры (146 матчей), Виктора Леоненко (118 матчей), Ивана Гецко (113 матчей) и Сергея Ателькина (210 матчей).

В общем рейтинге бомбардиров за все сезоны Цыганков и Марлос делят 26-28 места с Константином Бабичем.

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В статье: Марлос Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (8)
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Американец 2000
19.09.2021 в 12:50
Такие пенальти порядочные футболисты не бьют (((((((((((((( Или бьют мимо ворот ((((((((((((((((((( Но это не касается бело - голубых ((((((((((((((((((((
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0
-5
royalstas (Вінниця)
19.09.2021 в 12:59
Такі матчі як Шахтар-Маріуполь не грають. Це матчі з завідомо відомим результатом. Інакше як договірні їх не назвеш. Але в нас це легально. А щодо пенальті то суддя дав його вісля ВАРу якщо він не правий йог покарають. Динамо виглядало краще і заслужено перемогло. Такі пропущені голи урок нашим середнякам які бояться грати на атаку. Коли сидиш весь матч в захисті щось да залетить...
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+3
-1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
19.09.2021 в 12:29
по 10-15 пенальки за сезон і Шацкіха наздогане
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+2
-3
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
19.09.2021 в 13:10
Якщо вже вирішив відписатись тут, та ще українською мовою, то має бути написано так: «по 10-15 пенальті за сезон і Шацьких наздожене».
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2021 в 12:26
витя пенальков
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+2
-3
avatar
simargl (Чернигов)
19.09.2021 в 12:03
В таком "режиме" он и Селезнева догонит...
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+4
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.09.2021 в 11:57
Дайте ему больше шубных пенальти бить...
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+4
-6
Djon (Киев)
19.09.2021 в 12:22
хто про що, а дурний про шуби
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+5
-2


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