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Цыганков догнал Марлоса по количеству голов в УПЛ. Следующая цель - Леоненко и Тейшейра
Виктор включил режим бомбардира
фото - Олександр Приходько
Виктор Цыганков принес победу "Динамо" в восьмом туре чемпионата Украины, реализовав пенальти на 90+7-й минуте. Этот гол стал для 15-го номера киевлян уже шестым в текущем сезоне, он лидирует в гонке бомбардиров.
А еще Цыганков довел общее число забитых голов в УПЛ до 66-ти. По этому показателю он опередил на один гол Брандао и сравнялся с Марлосом. При этом Цыганкову понадобилось для этого 133 матча, а для бразильского украинца - 224 (9 голов за "Металлист", 57 за "Шахтер").
Следующий забитый мяч позволит Цыганкову догнать целую группу известных бомбардиров. По 67 забитых голов у Алекса Тейшейры (146 матчей), Виктора Леоненко (118 матчей), Ивана Гецко (113 матчей) и Сергея Ателькина (210 матчей).
В общем рейтинге бомбардиров за все сезоны Цыганков и Марлос делят 26-28 места с Константином Бабичем.
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