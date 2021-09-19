Цыганков догнал Марлоса по количеству голов в УПЛ. Следующая цель - Леоненко и Тейшейра

Виктор Цыганков принес победу "Динамо" в восьмом туре чемпионата Украины, реализовав пенальти на 90+7-й минуте. Этот гол стал для 15-го номера киевлян уже шестым в текущем сезоне, он лидирует в гонке бомбардиров.

А еще Цыганков довел общее число забитых голов в УПЛ до 66-ти. По этому показателю он опередил на один гол Брандао и сравнялся с Марлосом. При этом Цыганкову понадобилось для этого 133 матча, а для бразильского украинца - 224 (9 голов за "Металлист", 57 за "Шахтер").

Следующий забитый мяч позволит Цыганкову догнать целую группу известных бомбардиров. По 67 забитых голов у Алекса Тейшейры (146 матчей), Виктора Леоненко (118 матчей), Ивана Гецко (113 матчей) и Сергея Ателькина (210 матчей).

В общем рейтинге бомбардиров за все сезоны Цыганков и Марлос делят 26-28 места с Константином Бабичем.