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Тотовицкий: После матча с Рухом мы получили зарплату
Руководство обещает улучшение ситуации
Фото: ФК Десна
Нападающий черниговской "Десны" Андрей Тотовицкий прокомментировал финансовое положение клуба:
"- Задолженности перед командой большие?
- Не могу ответить на этот вопрос. После матча с "Рухом" мы получили зарплату. Руководство клуба обещает, что вскоре все наладится.
- Это вселяет оптимизм?
- Могу сказать за себя. У меня контракт заканчивается в конце года. При этом не буду скрывать, что мне поступали хорошие предложения, которые устроили и клуб, но в "Десне" меня заверили, что я нужен команде. Значит, в финансовом плане не должно быть все так плохо. Футболисты верят, что ситуация наладится", - сказал Тотовицкий.
Отметим, что благодаря добытым трем очкам в матче против "Руха" "Десна" поднялась на третье место в УПЛ. Сейчас у подопечных Рябоконя 16 зачетных пунктов после восьми игр.
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