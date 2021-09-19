Тотовицкий: После матча с Рухом мы получили зарплату

Нападающий черниговской "Десны" Андрей Тотовицкий прокомментировал финансовое положение клуба:

"- Задолженности перед командой большие?

- Не могу ответить на этот вопрос. После матча с "Рухом" мы получили зарплату. Руководство клуба обещает, что вскоре все наладится.

- Это вселяет оптимизм?

- Могу сказать за себя. У меня контракт заканчивается в конце года. При этом не буду скрывать, что мне поступали хорошие предложения, которые устроили и клуб, но в "Десне" меня заверили, что я нужен команде. Значит, в финансовом плане не должно быть все так плохо. Футболисты верят, что ситуация наладится", - сказал Тотовицкий.