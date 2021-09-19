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Тотовицкий: После матча с Рухом мы получили зарплату

Премьер-лига
(2 голосов)

Руководство обещает улучшение ситуации

Тотовицкий: После матча с Рухом мы получили зарплату

Фото: ФК Десна

Новина українською

Нападающий черниговской "Десны" Андрей Тотовицкий прокомментировал финансовое положение клуба:

"- Задолженности перед командой большие?

- Не могу ответить на этот вопрос. После матча с "Рухом" мы получили зарплату. Руководство клуба обещает, что вскоре все наладится.

- Это вселяет оптимизм?

- Могу сказать за себя. У меня контракт заканчивается в конце года. При этом не буду скрывать, что мне поступали хорошие предложения, которые устроили и клуб, но в "Десне" меня заверили, что я нужен команде. Значит, в финансовом плане не должно быть все так плохо. Футболисты верят, что ситуация наладится", - сказал Тотовицкий.

Отметим, что благодаря добытым трем очкам в матче против "Руха" "Десна" поднялась на третье место в УПЛ. Сейчас у подопечных Рябоконя 16 зачетных пунктов после восьми игр.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Рух (Львов)
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Комментарии (2)
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Я так думаю... (КиЇв)
19.09.2021 в 13:02
Я же говорил! Я так думаю... (КиЇв) 17.09.2021 в 21:35 Здивувала реакція Рябоконя на забитий гол. Завжди такий стриманий, а тут такий забіг. Може від результату цього матчу залежало погашення заборгованості по з/п! )
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royalstas (Вінниця)
19.09.2021 в 12:48
Дніпро-1 чекає)
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