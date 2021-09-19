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Заря - Черноморец: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.09.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько
Проблемы "Зари" появились не вчера. Но до сих пор как-то терпимо общественность относилась к Скрипника, понимая, что его команды трудно вкатываются в сезон. Но после поражения от "Будё-Глимт" в Лиге конференций взорвалась бомба. Что еще нужно третьей силе УПЛ, чтобы приносить стране очки в Таблицу коэффициентов? Сколько еще нужно создать турниров, чтобы не было стыдно за наших полпредов в Европе?
И не засиделся ли Скрипник на своем месте? Результат и содержание матча с "Черноморцем", на самом деле, не дадут ответов на эти вопросы. Но болельщики требуют победы и "Заря" обязана подарить им это. Хотя и "Черноморец" уже перестал быть "грушей для битья". Возможны сюрпризы.
УПЛ. 8-й тур. 19.09.2021
Запорожье. "Славутич-Арена"
Арбитр в поле – Евгений Арановский
"Заря" 19:30 "Черноморец"
Текстовая онлайн трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, FootballHab
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