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Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

Премьер-лига
(3 голосов)

Победителей не судят

Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Плохой матч "Динамо". Статистика говорит о превосходстве над "Александрией" (сравним хотя бы количество проведенных атак – 91 против 71-ой, 69 атак с обострением от "Динамо" и 32 – от "Александрии"), но по ходу матча не было ощущения полного доминирования киевлян.

Да и поведение некоторых игроков не подобает чемпиону. Головой толкались оба соперника, а на газон как подкошенный упал только Шабанов. Виталий Буяльский после забитого "динамовцами" гола так тянул время, что просто присел на газон, хотя мог выйти за пределы поля и там получить помощь врачей, если действительно в ней нуждался. Луческу и Бойко эмоционально кричали на арбитра, а отдувался за всех Виктор Цыганков.

Он забил победный мяч, хладнокровно реализовав пенальти. В ситуации, когда нельзя было ошибаться. И вот здесь возникает когнитивный диссонанс: победный гол забил, но только с неоднозначного пенальти. Тогда же, когда были моменты забить с игры, Виктор промахивался.

Герой футбольного дня. Виктор Цыганков - изображение 1

Упустил около трех-четырех реальных голевых шансов. И еще столько же утеряно полу-моментов. Футболист такого класса, такого статуса и с такой ответственностью на плечах не должен позволять себе такие ошибки. Виктор и сам это понял, извинившись после финального свистка перед болельщиками и тренерским штабом. Такие матчи должны развивать, а не подавлять голевые рефлексы. Когда-то Цыганков реализовал один с одного, принеся сборной Украины победу над сборной Испании. Но был также матч Лиги чемпионов против "Барселоны", где Цыганков забил свой мяч только с третьего или четвертого голевого шанса. Именно на международной арене умение реализовывать свои возможности приобретает ключевое значение. Зато формируется это умение в матчах УПЛ.

Вообще, после вчерашнего матча относительно "Динамо" больше негатива, чем позитива. На критику заслуживают все, но ведь победителей не судят.

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Комментарии (6)
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Американец 2000
19.09.2021 в 14:58
П е т у х футбольного дня - Виктор Цыганков ((((((((((((((((((((((((((((((((((
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0
0
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genpet (Николаев)
19.09.2021 в 14:46
Цыганков- 66-й гол в чемпионатах. Единственный, кто уверенно приближается к членству в Клубе им. О. Блохина. Больше и близко у нас не видно голеадоров стабильного плана
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
19.09.2021 в 14:19
"Футболист такого класса"...Простите,какого класса?
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+2
-2
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Водитель трамвая (Бухарест)
19.09.2021 в 14:31
УГ класса! Видишь же, все клубы Италии, Испании и Англии уже пять лет между собой договориться не могут, кто же именно из них купит за 80 млн это юное дарование!
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+2
-2
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Водитель трамвая (Бухарест)
19.09.2021 в 14:16
Исправьте заголовок, слово "герой" в кавычках должно быть.
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+2
-2
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Spokoyno (Київ)
19.09.2021 в 14:11
Було б чудово, щоб не забули (Анти), бо саме промахи Віктора з "убойних позицій" перетворили чергову перемогу Динамо на "теще-скандальну" Так для сліпишей та їх послідовників будь-яка перемога ДК "не справедлива", утім пенальті хоч і не безпідставний, але у компенсований час, викликав у їх отарі хорове беканіє... Ще раз порівняйте привиди для картки Буяльському та Рибалці
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