Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

Плохой матч "Динамо". Статистика говорит о превосходстве над "Александрией" (сравним хотя бы количество проведенных атак – 91 против 71-ой, 69 атак с обострением от "Динамо" и 32 – от "Александрии"), но по ходу матча не было ощущения полного доминирования киевлян.

Да и поведение некоторых игроков не подобает чемпиону. Головой толкались оба соперника, а на газон как подкошенный упал только Шабанов. Виталий Буяльский после забитого "динамовцами" гола так тянул время, что просто присел на газон, хотя мог выйти за пределы поля и там получить помощь врачей, если действительно в ней нуждался. Луческу и Бойко эмоционально кричали на арбитра, а отдувался за всех Виктор Цыганков.

Он забил победный мяч, хладнокровно реализовав пенальти. В ситуации, когда нельзя было ошибаться. И вот здесь возникает когнитивный диссонанс: победный гол забил, но только с неоднозначного пенальти. Тогда же, когда были моменты забить с игры, Виктор промахивался.

Упустил около трех-четырех реальных голевых шансов. И еще столько же утеряно полу-моментов. Футболист такого класса, такого статуса и с такой ответственностью на плечах не должен позволять себе такие ошибки. Виктор и сам это понял, извинившись после финального свистка перед болельщиками и тренерским штабом. Такие матчи должны развивать, а не подавлять голевые рефлексы. Когда-то Цыганков реализовал один с одного, принеся сборной Украины победу над сборной Испании. Но был также матч Лиги чемпионов против "Барселоны", где Цыганков забил свой мяч только с третьего или четвертого голевого шанса. Именно на международной арене умение реализовывать свои возможности приобретает ключевое значение. Зато формируется это умение в матчах УПЛ.

Вообще, после вчерашнего матча относительно "Динамо" больше негатива, чем позитива. На критику заслуживают все, но ведь победителей не судят.