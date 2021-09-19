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Конопля: Мы заслуживали большего в матче с Мариуполем
Но пока хватит и этого
Шахтар/Автор невідомий
Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал разгромную победу "горняков" в матче с "Мариуполем" (5:0):
"Я думаю, мы заслуживали большего, ведь имели возможности, которыми не воспользовались, так что нам нужно было забить еще больше.
Хет-трик с ассистов? Очень приятно, что так получилось, но я имел больше возможности найти партнера. Так что это еще не предел ", - сказал Конопля.
Отметим, что три голевые передачи Ефима помогли ему вырваться на первое место в списке ассистентов текущей УПЛ. Его он делит с полузащитником "Десны" Владиславом Калитвинцевым, у которого столько же ассистов.
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