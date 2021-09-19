Конопля: Мы заслуживали большего в матче с Мариуполем

Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал разгромную победу "горняков" в матче с "Мариуполем" (5:0):

"Я думаю, мы заслуживали большего, ведь имели возможности, которыми не воспользовались, так что нам нужно было забить еще больше.

Хет-трик с ассистов? Очень приятно, что так получилось, но я имел больше возможности найти партнера. Так что это еще не предел ", - сказал Конопля.