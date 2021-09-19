  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Конопля: Мы заслуживали большего в матче с Мариуполем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конопля: Мы заслуживали большего в матче с Мариуполем

Премьер-лига
(1 голосов)

Но пока хватит и этого

Конопля: Мы заслуживали большего в матче с Мариуполем

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал разгромную победу "горняков" в матче с "Мариуполем" (5:0):

"Я думаю, мы заслуживали большего, ведь имели возможности, которыми не воспользовались, так что нам нужно было забить еще больше.

Хет-трик с ассистов? Очень приятно, что так получилось, но я имел больше возможности найти партнера. Так что это еще не предел ", - сказал Конопля.

Отметим, что три голевые передачи Ефима помогли ему вырваться на первое место в списке ассистентов текущей УПЛ. Его он делит с полузащитником "Десны" Владиславом Калитвинцевым, у которого столько же ассистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Мариуполь Ефим Конопля
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...