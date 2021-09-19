  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гол Цыганкова стал самым поздним победным мячом в истории УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гол Цыганкова стал самым поздним победным мячом в истории УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Рыбалка помог старым товарищам

Гол Цыганкова стал самым поздним победным мячом в истории УПЛ

UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

"Динамо" победило "Александрию" в Киеве на НСК "Олимпийский" благодаря голу с пенальти в конце встречи. Это взятие ворот Виктора Цыганкова на седьмой компенсированной минуте стало самым поздним победным мячом в истории Украинской Премьер-лиги.

Таким образом полузащитник превзошел достижение Николая Кухаревича, который в феврале этого года забил "Колоса" на 90+6 минуте.

Абсолютными рекордсменами УПЛ являются Адмир Мехмеди и Денис Фаворов. Они забивали на 90+8 минуте, однако их голы не становились победными.

Отметим, что сейчас в Цыганкова шесть голов после восьми туров, три из которых - с пенальти. Пока он возглавляет бомбардирскую гонку УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков Александрия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
19.09.2021 в 15:41
Вони ще повтори беззаперечного пенальті півгодини дивились... то могли і на сто двадцятій забити
Ответить
+5
-5
Acsakal (Kharkov)
19.09.2021 в 16:05
На цьому сайті хтось вже запронував додати доповнення до регламенту УПЛ, і матчі за участі Динамо грати до тих пір, поки Динамо не здобуде потрібний йому рахунок. Вищезгаданий рекорд лише підтверджує слушність такої пропозиції.
Ответить
+4
-6
avatar
Spokoyno (Київ)
19.09.2021 в 16:36
НІТ! Треба додати в Правила, що тільки Металіст та Шахтар мають право пробивати пенальті... Чи хтось забув, як один клуб в одному матчі пробивав ЧОТИРИ пенальті, а в іншому ТРИ поки не забив переможний гол! До того ввести в Правила примітку, що не можна руками затримувати гравців суперника, якщо то не будуть гравці Динамо... Їх можна бо СуВсеКУ!
+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.09.2021 в 15:31
И один из самых позорных...
Ответить
+5
-6
pilips111 (Чернигов)
19.09.2021 в 15:59
Минус случайно, плюсую
Ответить
+3
-5
avatar
Динамiт (Василькiв)
19.09.2021 в 16:01
Ти б помовчав криво рожець ! Те, як тягнуть кривбас - оце и є позор ! Але нічого, коли Зе - лень піде в небуття, кривбас вернеться додому - в аматорський чемпіонат !
Ответить
+2
-6
Acsakal (Kharkov)
19.09.2021 в 16:08
А хіба те, як тягнуть Динамо, відрізняється більшою "елегантністю"?
+4
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.09.2021 в 16:11
Я с детства за Шахтёр, насчёт Кривбасса не ко мне.
+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2021 в 16:17
дупамит, нет в укр. языке слова "позор" - есть слово "ганьба"! ГАНЬБА, школота!
+2
-3
mizu (Южноукраїнськ)
19.09.2021 в 16:19
Та хоть ус.ись, пенальті 100%.
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...