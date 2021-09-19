Гол Цыганкова стал самым поздним победным мячом в истории УПЛ

"Динамо" победило "Александрию" в Киеве на НСК "Олимпийский" благодаря голу с пенальти в конце встречи. Это взятие ворот Виктора Цыганкова на седьмой компенсированной минуте стало самым поздним победным мячом в истории Украинской Премьер-лиги.

Таким образом полузащитник превзошел достижение Николая Кухаревича, который в феврале этого года забил "Колоса" на 90+6 минуте.

Абсолютными рекордсменами УПЛ являются Адмир Мехмеди и Денис Фаворов. Они забивали на 90+8 минуте, однако их голы не становились победными.

Отметим, что сейчас в Цыганкова шесть голов после восьми туров, три из которых - с пенальти. Пока он возглавляет бомбардирскую гонку УПЛ.