Акценты. О приставках к микрофону и призраках "советской школы"

Это интервью промелькнуло в новостях сайта еще в конце августа. Но зацепило меня, осталось в памяти, и потому, уже настроившись сегодня на общение с вами – читателями, решил к нему вернуться. Потому что кое с чем в нем категорически не согласен, а речь идет о том, с чем мы сталкиваемся практически каждый день. Мы – зрители, любители футбола и болельщики.

В самом деле, не писать же о невероятных приключениях "Зари" в Норвегии. Может быть, когда-нибудь мы еще вернемся к Лиге конференций, но сегодня, извините, это уже вызывает изжогу. Итак, меня привлек заголовок, в котором говорилось о спортивных комментаторах, а это для нашего зрителя – словно любимая мозоль, на которую вдруг больно наступили. Что же я прочел?

Комментатор Виталий v1lat Волочай поделился мнением на счет современных украинских комментаторов. Простите, а кто это с нами им делится? Методом дедукции, исходя из того, как его представили, делаю вывод, что комментирует он так называемый киберспорт. Для миллионов людей это прозвучит так же, как комментатор настольного хоккея. Уж простите нам, отсталым.

Виталий v1lat Волочай, фото - Фейсбук-страница Павла Черепина

Знаю, о чем говорю, потому что тот же настольный хоккей в Украине уже более 15 лет позиционируется, как вид спорта. Скажу больше, сам участвовал в чемпионатах страны по нему. Правда, выше четвертьфинала не поднимался. А перестал играть как раз потому, что прозрел, когда узнал, что теперь и тут нужны регулярные многочасовые тренировки. Бо спорт же!

Словом, комментатор игрушечного спорта. Позже из интервью понял, что еще он комментировал греблю на Олимпиаде. Возможно, и еще что-то, но для любителей футбола эта фамилия точно ни о чем не скажет. К слову, комментировать греблю – это одно, бокс – совсем другое, а футбол – совершенно третье. Но этот человек дал себе труд рассуждать о комментировании футбола.

Предвижу встречный вопрос "подвальных" активистов (это не оскорбление и не пренебрежение: если принять статью за условное здание, то ваши комментарии будут расположены в его подвале): а ты сам хто такой? Я – тот, чье мнение вас заинтересовало, коль вы до сих пор читаете. Автор футбольного блога на протяжении почти десятка лет. С которым тоже не грех и поспорить.

Итак, о чем же нам поведал вышеупомянутый господин v1lat?

"Нашим комментаторам нужно вообще выбросить из головы такое понятие, как советская школа комментирования. Вася Уткин и всех этих людей. Это застой, уже лет 20 туда не надо двигаться… Вася Уткин как был самый популярный 30 лет назад, так и есть. Это не то, что нам надо".

Во-первых, кто и почему решил, что Вася Уткин – это советская школа? На мой взгляд, это что угодно, только не она. Найдите в архиве любой комментарий матча того времени и попробуйте отыскать сходство с Васей. Язык разве что. На мой взгляд, Уткин сделал себя сам – типичный оригинал-самоучка, как к нему ни относись. То есть, пример из серии: пальцем в небо.

Во-вторых, безотносительно к личности Васи Уткина, то, что человек популярен более других на протяжении 30 лет – это однозначный показатель застоя? Или, может быть, попробуем допустить, что это заслуга комментатора? Я не являюсь поклонником Уткина, и не слышал его комментариев уже более десяти лет, но, насколько помню, привлекал он народ своей непохожестью на других.

В-третьих, показателем прогресса, надо полагать, служит смена имен популярных комментаторов: чем чаще – тем круче? Мм-да…

И, наконец, что же понимается здесь под "советской школой комментирования"? Под этот громкий термин подводится единственный критерий. "Советские комментаторы работают как друзья спортсменов. У наших комментаторов тоже есть такая проблема". И это все? Боюсь, что к школе это вообще не имеет отношения. То есть, матчасть предмета не изучена.

Но о школе сейчас не будем – это тема для отдельного разговора. Загуглил автора фразы и узнал, что на момент развала Союза он уже ходил пешком не под стол, а за руку с мамой в детский сад. Это я к тому, что для уверенного суждения о том, что собой представляет комментарий матча, нужно быть его современником – потребителем ТВ-продукта именно той эпохи.

Что же предлагается взамен "советской школы"? "Польская, британская, испанская пресса перемоет полностью кости, обратит внимание на фактаж, не будет бояться лезть за словом в карман. Это их работа – доносить до публики конкретно, что было не так в этом матче или у этого спортсмена".

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Во-первых, так мы говорим о прессе, или таки о комментаторах – это две большие разницы (для блюстителей чистоты речи – так говорят в Одессе).

Во-вторых, мало нам того, что пресса спортсменов прессует, что мы сами состязаемся друг с другом в том, кто их удачнее "макнет" - непременно нужно, чтобы эта травля начиналась непосредственно во время игры? Лично я вижу роль комментатора не в этом. Хотя, согласен: есть и другая крайность – когда наши всегда в порядке, и виноваты кто и что угодно, кроме них самих.

Кстати, не далее как вчера (и это действительно совпадение) случайно наткнулся в интернете на комментарии советских спортивных журналистов 35-летней давности к поражению сборной СССР от Бельгии на чемпионате мира. Не поверите: помимо обвинений в адрес испанского лайнсмена (цитируемых из зарубежной прессы), они не пощадили и конкретных игроков своей команды.

Так причем тут тогда вообще "советская школа"? Лишний раз всуе потоптаться на трупе? К вашему счастью или несчастью, от той школы уже давно остались одни воспоминания. И не только в Украине. Мораль сей басни такова: прежде чем заявлять о чем-то на всю страну, не мешало бы понимать, о чем вообще идет разговор.

Но это была присказка. Центральная фраза интервью для меня прозвучала здесь: "С нуля мы можем иметь легенд. Как условный Влад Шалота, которого год назад никто не знал, а теперь он комментирует финал Евро. Нашему цеху нужно омолаживаться, а руководителям не бояться приглашать неопытную молодежь".

Простим молодому и рьяному v1lat слово "легенда". Чудовищная гиперболизация – бич всей нашей "постсоветской школы" комментаторов. Подозреваю, что большинство наших читателей как не знали Влада Шалоту, так и не знают, и вряд ли запомнят в будущем. Потому что запоминают не за сам факт комментирования финала.

Андрій Столярчук (зліва) і Владислав Шалота (праворуч) Фото:: Footballua.tv

От себя же могу сказать, что я-то его знаю – настолько, насколько это нужно тому, кто смотрит каждый матч УПЛ (согласен – звучит как диагноз). И, пожалуй, он ничем не лучше и не хуже остальной серой массы, пытающейся озвучивать нам украинский футбол. Хотя нет, бывает хуже.

Хуже был Валентин Щербачев – еще одна "легенда", самый нудный и банальный из всех комментаторов таки советской школы, каких мне довелось услышать. Хуже была плеяда 90-х: Дерепа, Семененко, Савелий сотоварищи. Из теперешних – Владимир Кобельков, капитан Очевидность с деревянным юмором. И всенепременно – Роман Тимощук.

Поверьте, я очень долго терпел, прежде чем озвучить эти имена. Раньше говорил намеками, цитируя и критикуя, но не конкретизируя. Но сколько же крови было выпито ими у телезрителя! Уточню: у зрителя – того, кто смотрит футбол, а не посматривает его в перерывах между тем, как сделать ставку или дернуть пивка. Для тех фиолетово, кто и что там бубнит, создавая фон.

Еще уточню: у обычного зрителя, а не из тех, что мнят себя знатоками игры. Эти, как правило, тоже не заморачиваются: а шо вы паритесь, ребята – уберите звук, и будет вам счастье! А зачем тогда вообще смотреть футбол по "ящику", ответит вам условный Юрич, для которого непременным атрибутом полноценной трансляции является закадровый голос, помогающий ее усвоить.

Знаете ли вы, что футбол в нашей стране до сих пор смотрят пенсионеры, домохозяйки (вспомним хотя бы колоритных тетушек из Александрии и Ровно), а местами даже и дети? Представляют ли себе наши самовлюбленные приставки к микрофону свою аудиторию? Тех, кому они вдохновенно поют про третью зону, низкий блок и фальшивую десятку. Или они вещают для специалистов?

Как говорят в народе, такий розумний, аж дурний. Это когда после забитого гола идет череда повторов, а тебе в это время рассказывают, где и почему возникла свободная зона, и какая шикарная была передача. Но при этом не удосуживаются даже назвать фамилию сделавшего ее игрока. Да что там, иногда и автора гола назовут лишь тогда, когда ты уже сам успел его опознать.

Это и есть стиль того самого Тимощука, чтобы вы понимали. И, кстати, Шалота от него не так уж далеко и ушел. Тем паче, зачастую работая с ним в тандеме. И бывает забавно послушать, когда эту парочку разбавляет Максим Гиленко. В какой-то момент он ловит партнера на откровенной чепухе, и тот начинает выкручиваться. Но это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Список можно бы и продолжить, только зачем? Я назвал лишь того, кого зачислили в "легенды", да плюс наиболее доставшего, на мой взгляд. Да, чуть не забыл: многие еще комментируют с изрядной долей апломба – видимо, компенсируя этим свои изъяны в работе. Знаете, это такая немного агрессивная манера под условным девизом: "плавали – знаем". Школа?

Бывает ли лучше? Бывает. По моему устойчивому мнению, лучшим остается Виктор Вацко. Но: а) лишь методом исключения; б) сам при этом регрессируя, особенно оно заметно после его возвращения; в) уж не знаю, как там Уткин, но как раз в нашем случае и можно говорить о том, кто остался популярным 20 лет спустя. Призрак "советской школы" виноват?

А знаете, что самое печальное? Вот люди сейчас прочтут это все (если осилят, конечно), а потом напишут в комментах: та да, слушать некого – а вот Джулай с Босянком, это был класс! Основатели классического новоукраинского стиля – "говорящие справочники", особенно второй. Сейчас, к слову, их достойным продолжателем является Михайлюк. Такая же тоска и скука.

Ну что поделаешь, когда люди впитали подобный комментарий с молоком матери! Если их научили смотреть футбол как процесс, как видеоприставку к информационной программе, как разновидность трудовой деятельности человека. Тогда извините, что я такой старый к вам обращаюсь. Привык, понимаете ли, к игре как искусству. С искусными рассказчиками о ней.

И все никак не отвыкну. Пример идеального комментатора для меня – Юрий Розанов, не так давно ушедший из жизни. Было полное ощущение, что с тобой вместе смотрит игру интересный собеседник, способный превратить ее в удовольствие. Самое парадоксальное и для меня непостижимое – наши тимощуки называют себя его учениками. Чудны твои дела, Господи…

Что ж, как всегда, это было личное мнение автора блога. А сколько людей – столько и мнений.