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Рафаилов: Вчера впервые с 2016 года Геллер общался с командой
Специалист написал пост в фейсбуке
Бывший гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о разговоре президента клуба Евгения Геллера с командой.
"Вчера состоялось эпохальное событие в жизни сегодняшней "Зари". Впервые с 2016 года Геллер общался с командой. Правда, проходила встреча в формате видеоконференции.
О чем говорили, по понятным причинам я не знаю. Но ввиду отсутствия заявлений типа: Скрипник продлил контракт, или на зимние трансферы выделено пару миллионов евро – ни о чем", – написал Рафаилов.
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Источник:Фейсбук Рафаилова
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