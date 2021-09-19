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Рафаилов: Вчера впервые с 2016 года Геллер общался с командой

Премьер-лига
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Специалист написал пост в фейсбуке

Рафаилов: Вчера впервые с 2016 года Геллер общался с командой

Новина українською

Бывший гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о разговоре президента клуба Евгения Геллера с командой.

"Вчера состоялось эпохальное событие в жизни сегодняшней "Зари". Впервые с 2016 года Геллер общался с командой. Правда, проходила встреча в формате видеоконференции.

О чем говорили, по понятным причинам я не знаю. Но ввиду отсутствия заявлений типа: Скрипник продлил контракт, или на зимние трансферы выделено пару миллионов евро – ни о чем", – написал Рафаилов.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Евгений Геллер
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