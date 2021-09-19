Без пенальти для Царя. Ворскла - Минай 2:0

Василий Кобин по традиции против команды из верхней части турнирной таблицы выбрал тактику в пять защитников и четыре хавбека. Впереди маячил одинокий Селезнёв. Как бы не хейтили форварда, нужно признать, что за мячи он цеплялся очень неплохо и в целом запомнился сегодня с положительной стороны. Разговоры с партнёрами - это уже неотъемлемая часть то ли имиджа, то ли просто из-за длинного языка. Видимо, всё же второе. Ну да это детали, которые к нашему матчу не имеют особого значения.

Юрий Максимов продолжает верить, что результат приходит через воспитательную работу: Якубу в прошлом матче дважды результативно ошибся - сегодня был только в запасе. Также на банку отправился центрбек Бондаренко, а вместо него вышел вернувшийся из лазарета Тамм.

Следующий абзац можно было писать ещё до матча.

"Ворскла" владела мячом и старалась что-то создать для себя из позиционнного нападения. Как обычно, получалось не очень и приходилось надеяться либо на индивидуальные скиллы своих игроков, либо на стандарты. "Минай" отвечал контратаками. Очень симпатичными контратаками, но с проблемами в завершении.

Правда, какое-то время именно вертикальные выпады гостей с ударами из-за пределов штрафной были интереснее, чем позиционное наступление фаворита. Кулиев со смещением пробил в руки Ризныку, а выстрел Билонога после скидки Селезнёва заблокировал Яворский.

Как и написал выше, успех хозяевам, не умеющих играть при тотальном владении, мог принести стандарт. По сути, один из них и стал самым опасным, что полтавчане за 45 минут и создали: подача слева в середину штрафной, защитник "Миная" Горин выиграл верховую борьбу, но скинул в зону подбора на Скляра, а тот отдал левее в штрафную под голевой удар Якубу.

Закрыла тайм ещё одна классная контратака "Миная", которую левым краем разгонял Билоног и уже в штрафной отдавал передачу не на Селезнёва, а во второй темп, но там никого не было.

Со стартом второго тайма Кобин решил перейти на более атакующую модель игры, насытив середину поля и сняв одного защитника. Однако в умах его команда так и не перестроилась, потому что за стартовые 13 минут закарпатцы ни разу не перешли середину поля.

Для того, чтобы перейти центральную линию, понадобилось шикарное вбрасывание рукой Кучера метров на 50. Кулиев должен был завершать выход один на один, однако возрастной Яворский умудрился обогнать молодого оппонента и заблокировать его удар.

Впрочем, до тех пор счёт уже должнен был светиться 2:0. Степанюк перед штрафной выиграл своё локальное единоборство у оппонента и с линии штрафной без сопротивления зарядил в перекладину.

Самый резонансный эпизод в матче произошёл, конечно же, с участием Селезнёва и не назначения в его пользу пенальти. Евгений стрелял с линии штрафной, но нашёл руку Тамма. Если в прошлом сезоне был тренд найти любой ценой 11-метровых в играх с участием Царя, то в нынешнем - обратная ситуация.

Точку в интриге сегодня поставил ещё один стандарт и подача из глубины на линию вратарской. Теперь уже Кучер кулаком выиграл верховое единоборство, но опять подбор был за полтавчанами. На этот раз его выиграл Чеснаков, пробив в Лиховидько. А от защитника "Миная" снаряд залетел в ворота.

"Минай" сегодня оборонялся слишком хаотично, поэтому пропущенные им вполне логичны. Закарпатцы всё ещё в поиске второй победы в сезоне. Хороший шанс будет через неделю, когда дома принимать "Львов". "Ворскла" за 90 минут создала аж один момент у ворот аутсайдера с игры, а не после фланговых подач, и это должно беспокоить. Но сейчас хотя бы не упустили победный результат, что уже хорошо.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)

Ворскла - ФК Минай 2:0

Голы: Ибрахим Кане 37, Виктор Лиховидько 74 (авт.)

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр (Валерий Бондаренко 84), Руслан Степанюк, Сергей Яворский, Йоонас Тамм, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Артем Челядин (Наджиб Якубу 68), Ибрахим Кане (Иван Пешич 78), Лукас Рангел

ФК Минай: Даниил Кучер, Александр Петрусенко, Эльдар Кулиев, Дмитрий Билоног (Антон Байдал 69), Евгений Селезнев (Олег Вишневский 69), Виктор Лиховидько, Андрей Семенко, Олег Горин (Даниил Кныш 46), Алексей Хахлев (Богдан Коваленко 77), Игорь Гончар, Олег Синегуб (Сиака Багайоко 52)

Предупреждения: Артем Челядин 40 - Даниил Кныш 68, Андрей Семенко 72, Богдан Коваленко 88