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Селезнев был вынужденно заменен в матче с Ворсклой

Премьер-лига
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Игрок получил травму

Селезнев был вынужденно заменен в матче с Ворсклой

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В матче 8-го тура УПЛ 2021/22 "Ворскла" в Полтаве принимала "Минай". Команда Максимова уверенно выиграла со счетом 2:0.

На 69-й минуте поединка был вынужденно заменен нападающий закарпатцев Евгений Селезнев. Защитник хозяев Тамм наступил на руку форварду, и тот не смог продолжить игру.

Вместо нападающего на поле появился Вишневский, однако это никак не помогло "Минаю" - команда Кобина проиграла, пропустив два гола.

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В статье: Евгений Селезнев Ворскла (Полтава) ФК Минай
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