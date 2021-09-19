Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селезнев был вынужденно заменен в матче с Ворсклой
Игрок получил травму
В матче 8-го тура УПЛ 2021/22 "Ворскла" в Полтаве принимала "Минай". Команда Максимова уверенно выиграла со счетом 2:0.
На 69-й минуте поединка был вынужденно заменен нападающий закарпатцев Евгений Селезнев. Защитник хозяев Тамм наступил на руку форварду, и тот не смог продолжить игру.
Вместо нападающего на поле появился Вишневский, однако это никак не помогло "Минаю" - команда Кобина проиграла, пропустив два гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ярмоленко провел 22 минуты в матче с Манчестер Юнайтед и заработал пенальти
- Сборная Турции получила нового тренера
- Волочай: Ультрас Динамо не понравилось замечание по поводу вони файеров
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтёра, Десна и Днепр-1 делят третье место. Таблица УПЛ 2021/22
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...