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Монзуль лишила Селезнева законного права на пенальти. О судействе матча Ворскла - Минай

Премьер-лига
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(3 голосов)

Ошибка арбитра в простой ситуации

Монзуль лишила Селезнева законного права на пенальти. О судействе матча Ворскла - Минай

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар подтвердил, что в матче восьмого тура УПЛ "Ворскла" - "Минай" Екатерина Монзуль допустила ошибку на 62-й минуте. Евгений Селезнев бил по воротам "Ворсклы", мяч в штрафной площадке выставленной в сторону и отведенной от корпуса рукой остановил Йонас Тамм, но свисток не прозвучал.

- Йонас Тамм пытался убрать руки за спину, но в момент удара левая рука была отведена в сторону. Мяч в нее и попал. Монзуль была рядом, но момент прозевала. Без ВАР ей судить сложно. Хотя в других эпизодах в целом разбиралась хорошо, - сказал Мирослав Иванович.

Добавим, что "Ворскла" победила "Минай" 2:0. Евгений Селезнев выступает за "Минай" с начала сезона, но пока не забил ни одного мяча на официальном уровне за закарпатскую команду. Селезнев претендует на то, чтобы быть лучшим бомбардиром в истории УПЛ.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (20)
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Serega1111 (Киев)
19.09.2021 в 21:36
Дайте ж видео посмотреть чего она там его лишила
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.09.2021 в 21:24
Она его лишила!!!!!!!! Он ушёл!!!!
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0
-1
Only DK (Kyiv)
19.09.2021 в 21:19
Всем понятно, что монзуль можно судить максимум шахматы. Там ее скорость и достаточно времени на принятие решения. И правил поменьше. Но ее тыкают везде, ибо гендерное равенство....
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0
-2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.09.2021 в 20:57
Погоджуюсь, без ВАР нашій кращій арбітрині важко. Та й з ВАР вона переглядає епізоди деколи по 5 хв. Єдина її перевага над багатьма іншими, що заангажованості в її діях не відчувається, помиляється як в одну, так і в іншу сторону.
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+2
-5
Acsakal (Kharkov)
19.09.2021 в 21:01
Та подивіться спочатку на цей епізод, а вже потім починайте "співчувати" Монзуль. Це не їй, а ступору роздивляння епізодів навіть по 5 хвилин не допомагає, бо він тлумачить епізоди за правилами 50-річної давнини.
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+1
-6
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.09.2021 в 21:29
Ну ще раз переглянув. Захисник сховав праву руку, а ліву виставив під удар. Чистий пенальті.
0
-1
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
19.09.2021 в 20:50
Монзуль не увідела,ну а куди смотрелі боковий,арбітр за воротами???
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+2
-2
Acsakal (Kharkov)
19.09.2021 в 20:58
Вона була на відстані 7-8 м і чудово бачила цей епізод. Там не було ніякої "помилки". Ступор просто продовжує відпрацьовувати кампанію травлі Катерини.
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+4
-3
Acsakal (Kharkov)
19.09.2021 в 20:50
До речі. Подивився огляд матчу. Помилка Монзуль Ступару наснилася. Гравець Ворскли, в руку якого влучив мяч, стояв на лінії штрафного. Удар Селезньов наносив з відстані 2 м. Ліва рука полтавчанина була в природному положенні і знаходилася між нижнім зеленим сектором (пенальті немає) і боковим жовтим сектором (на розсуд арбітра). Тобто за сучасними рекомендаціями це не пенальті або обидва рішення арбітра (призначення/непризначення) не вважають помилкою. Тож старорежимні спогади Ступара про те, за що призначали пенальті в роки його молодості, є настільки же "професійними", наскільки й неупередженими... Проте я не здивований. Виправдати сумнівне рішення арбітра на користь Динамо та обсерити Монзуль - це для ступора - програма-мінімум.
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+1
-4
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Динамiт (Василькiв)
19.09.2021 в 21:04
Закінчуй шакалити !
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+3
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.09.2021 в 21:26
У тебя видать метеоризм давит в головку! Сходи в туалет!
+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.09.2021 в 21:38
Ага особливо у грі з Інгульцем.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
19.09.2021 в 20:21
Е-ге-ж... Не в той клуб пішов Селезньов бити рекорди... На користь Минаю, за який грає потенційний рекордсмен, пенальті не призначають, а в тих клубах, на користь яких пенальті призначають, є свій штатний пенальтіст - Циганков.
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+4
-10
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.09.2021 в 20:25
Причому призначають цілком заслуженно
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+9
-4
Acsakal (Kharkov)
19.09.2021 в 20:37
Так-так. Чули-чули. Коли у ворота суперників, то "цілком заслужено". А коли такі самі, але (не дай боже, в якому році таке в останній раз було?) у власні ворота, то "продажні арбітри".
+2
-9
avatar
Динамiт (Василькiв)
19.09.2021 в 20:42
Не шакаль, бо тобі повернеться !
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+2
-3
Acsakal (Kharkov)
19.09.2021 в 20:53
Коли лижеш дупу опезежопцям, не засовуй язика надто глибоко. Постраждалі попереджають, що опезежопні дупи зубасті.
+1
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
19.09.2021 в 21:08
Ти придурок або збочинець ! Яким боком ДИНАМО до ОПЗЖ ??? це Металіст скоріш сепарський проект Фукса-Терехова-Ярославського ! Так що не звезди !
+2
-3
Acsakal (Kharkov)
19.09.2021 в 21:39
Ти - "дярьовня з болотної цивілізації", якщо досі не знаєш, що один співвласник твоєї "ікони" - депутат ВР від опіздіже, а інший співвласник Динамо - не лише власник опіздіже, а ще й кум путлера. А... І ще там якісь акції в каломойського завалялися, який сам собі опіздіже, і продасть будь-яку частину України, як тільки путлер відсипить за неї достатньо бабла. То яким боком Динамо до опіздіже питаєш? Ну-ну. У твоїй тайожній місцині мабуть гугл не працює...
0
0
аалекс ( Крым)
19.09.2021 в 20:20
Против Жеки заговор.
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+1
-5


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