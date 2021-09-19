Монзуль лишила Селезнева законного права на пенальти. О судействе матча Ворскла - Минай

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар подтвердил, что в матче восьмого тура УПЛ "Ворскла" - "Минай" Екатерина Монзуль допустила ошибку на 62-й минуте. Евгений Селезнев бил по воротам "Ворсклы", мяч в штрафной площадке выставленной в сторону и отведенной от корпуса рукой остановил Йонас Тамм, но свисток не прозвучал.

- Йонас Тамм пытался убрать руки за спину, но в момент удара левая рука была отведена в сторону. Мяч в нее и попал. Монзуль была рядом, но момент прозевала. Без ВАР ей судить сложно. Хотя в других эпизодах в целом разбиралась хорошо, - сказал Мирослав Иванович.

Добавим, что "Ворскла" победила "Минай" 2:0. Евгений Селезнев выступает за "Минай" с начала сезона, но пока не забил ни одного мяча на официальном уровне за закарпатскую команду. Селезнев претендует на то, чтобы быть лучшим бомбардиром в истории УПЛ.