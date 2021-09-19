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Кобин: Ничего страшного, что не поставили пенальти
Коуч спокоен после поражения
Олександр Приходько
Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал поражение от "Ворсклы" (0:2):
– Отличная игра была со стороны обеих команд. Мы понимали, куда едем, готовились к тяжелому матчу, много работали тактически.
Строили игру на контратаках, хорошо получалось, кроме забитых голов. Были хорошие выпады, но нужно было выжимать максимум. Готовились ко стандартам, но сегодня с них и пропустили, если разобраться.
В общем, командой доволен и игрой, которую мы поставили, – она себя сегодня оправдала.
– У вас активная ротация, и Селезнев опять в старте.
– У нас 25 игроков, и все равноценные. Мы подбираем состав под соперника. Готовились к игре против 3 центральных защитников. Понимали, что будет много борьбы, было планово, что Евгений выйдет со старта, а Вишневский – когда "Ворскла" подсядет.
– Селезнев наиграл на пенальти, когда мяч в руку Тамму попал. Казалось, вам было хорошо видно, думаете, был пенальти?
– Не могу уже... Работая тренером, набрался опыта, – никакие действия не комментировать. Не видел момент и комментировать не буду. Ничего страшного. Если был и не поставили, значит были определенные причины, – сказал Кобин.
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