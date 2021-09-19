Львов - Металлист 1925 0:0. На большее не наиграли

Восьмой тур УПЛ оставил на сладенькое матч двух коллективов, переживающих непростые времена. Как мы уже писали в анонсе, за последние четыре тура "Львов" и "Металлист 1925" лишь раз сыграли вничью, проиграв во всех остальных случаях. Печальная статистика, которую можно было исправить уже сегодня. Нужно было сделать одну вещь - победить. Проще простого. Или нет?

Есть матчи, о которых хочется говорить много, используя вкусные эпитеты и язвительные сравнения. Но это в ясные дни. Параллельно с хорошими играми есть действо, которое описывать смысла нет, ибо команды просто-напросто этого не заслужили. Ко второй категории можно отнести встречу "Львова" и "Металлиста 1925". Возьмем для примера хозяев, которые на западе Украины принимали харьковчан. Не так давно с ними начал работать Олег Дулуб, который решил серьезно изменить команду. Началась перестройка на игру в три защитника, для ряда футболистов коуч нашел новые роли, но все это пока что бестолку. За 45 минут матча у львовян один момент, который можно отнести в категорию выше среднего - выстрел Якимца с дальней дистанции. Неплохо, Сидоренко справился с трудом.

"Металлист 1925", который мы немало хвалили после первых туров, играл еще хуже. Футболисты центра поля постоянно передерживали мяч, все надежды возлагались на форварда Марлисона, который просто бегал впереди, пытаясь найти сферу и обойти центрбеков "Львова". Не получалось у него ровным счетом ничего. Статистика насчитала, что за тайм харьковчане лишь раз пробили в сторону ворот соперника, однако тот выстрел Крыськива напоминал скорее отчаяние, нежели попытку открыть счет. Как вы поняли, не посмотрев первую половину, вы ничего не пропустили. Разве что, кроме стильного внешнего вида Валерия Кривенцова.

Стоит отдать должное командам за второй тайм. Нет, он был далек от идеала, но в сравнении с первым, баловал зрителей хоть каким-то зрелищем. Неплохо забегал "Металлист 1925", который вчистую забрал первые минуты тайма, загнав оппонента на их половину поля. И пусть моментов практически не было, но в игре гостей появилась хоть какая-то скорость, за что уже можно их поблагодарить. Львовяне немного отсиделись в обороне, после чего стали все чаще выбегать в собственные атаки. Тоже без серьезных моментов, но с ударами Ныча и частыми сумбурами после стандартов.

Концовка матча прошла без штурма, что говорит нам, что команды не особо стремились побеждать. Либо же просто не могли. Вспоминается разве что неплохой удар со стандарта от Габелка, который удалось парировать Ильющенкову. Ради интереса, нельзя не отметить обратную замену от Дулуба, когда вместо креативного Тавареша, который провел на поле менее получаса, появился центрбек Крушинский. Гарет Саутгейт бы одобрил, не правда ли?

Финальный свисток зафиксировал нули. Грустные, но справедливые. На большее оба коллектива сегодня не наработали.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Ассистенты: Евгений Гашков (Черновцы), Алексей Миронов (Полтава)

ФК Львов - Металлист 1925 0:0

ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина (Дмитрий Семенив 46), Иван Брикнер, Назарий Ныч (Артур Ременяк 83), Александр Романчук, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Максим Грисьо (Андрей Бусько 66), Сергей Политыло (Алваро Тавареш 50)

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Евгений Ткачук, Виталий Ермаков, Юрий Батюшин, Евгений Протасов (Андрей Ременюк 72), Сергей Ченбай, Михаил Шершень, Артем Габелок, Марлисон (Илья Зубков 79), Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда (Антон Савин 79), Дмитрий Крыськив

Предупреждения: Александр Романчук 55, Максим Грисьо 62 - Сергей Ченбай 25, Михаил Шершень 68