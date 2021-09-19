УПЛ. Заря - Черноморец 3:0. За тренера

Перед стартовым свистком этого матча Виктор Скрипник выглядел как-то подавленно – опущенные плечи, насупленное лицо, глаза без огонька. Вероятно, поражение от "Будё-Глимт" в Лиге конференций все же стало болезненным ударом для тренера, хотя доверие к нему со стороны руководства не иссякло. Вот только сегодня был особо важный момент – "Заря" не могла позволить себе ошибиться. Осечка наверняка подвела бы черту под каденцией Скрипника в Запорожье.

Поэтому неудивительно, что после быстрого гола Кабаева праздновать футболисты побежали именно к главному тренеру. Обнимали его, утешали. Игра действительно началась для "Зари" лучше не придумаешь: атака левым флангом, Кочергин отпасовал на Гладкого, тот протянул мяч в штрафную зону и прострелил параллельно линии ворот. Гладкий пропустил, а Кабаев удобно поймал снаряд на ногу – 1:0.

"Черноморец" не слишком сник, о чем свидетельствует быстрый и опасный ответ одесситов, организованный Цитаишвили и Брагару. Последний не смог как следует пробить, но первый очень классно прорезал защиту. Игра держала в напряжении, темп не замедлялся. Кабаев позже и во второй раз бил опасно, еще позже – и в третий раз. В первом случае не попал, во втором потянул вратарь. Но атаки проходили – и это самое главное. Забить мог даже правый защитник Фаворов, который зряче бил с острого угла, но левая нога подвела.

Описываем много моментов "Зари", но были шансы и у ее соперника. На 17-й минуте благодаря прессингу Ваната Цитаишвили подхватил мяч и вышел на ударную позицию, однако не переиграл Мацапуру. Не забил и на добивании после сейва вратаря. Но лучшую возможность гостей создал и упустил Брагару, который промчался по правому краю и пробил из свободной зоны – прямо в штангу.

"Черноморец" мог выжать нечто большее, однако лишь получил больше проблем. Брагару упустил рывок Кочергина из-за спины, потерял мяч в своей штрафной, а при попытке отобрать сфолил против оппонента. Гладкий очень хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый.

Эти два мяча позволили "Заре" второй тайм провести без напряжения. Футболисты сбросили с себя груз, поэтому охотно комбинировали и пытались разыграть мяч до верного. Несколько комбинаций действительно прошли, но не было завершающих ударов. Только когда сыграли проще, Кабаев сумел выстрелить. Стрелял и "Черноморец". Преимущественно усилиями Цитаишвили, но Гио или не везло, или просто не хватало мастерства.

В одном из эпизодов мяч после удара головой попал в руку Имерекову. Аргументы против пенальти такие, что защитник находился спиной к эпизоду и слишком малое расстояние, которое пролетел мяч. Очевидно, именно так и рассудил Арановский. В целом же надо сказать, что на свой гол "Черноморец" наработал, но вряд ли наработал на победу или даже турнирные очки.

Такая картина продолжилась до финального свистка: "Черноморец" не сидел глухо в защите, но острота впереди шла преимущественно от Цитаишвили (вспоминаем еще удар Ваната в конце поединка). "Заря" же крутилась у чужих ворот и хотела не просто забить, а сделать это красиво. Можно отметить удар Булецы, но жирную точку поставил не он, а сольный проход от центра поля Аллахяра. Иранец обошел всех (и вратаря), и закрыл этот матч.

За Скрипника. Для Скрипника. "Заря" не имела другого выбора, поэтому свою обязательную программу выполнила. Это означает, что команда продолжает борьбу за попадание в еврокубки. "Черноморцу" же нужно нечто большее, чем активность Цитаишвили. Один в поле не воин.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Арбитр в поле: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Андрей Скрипка (Кропивницкий)

"Заря" - "Черноморец" 3:0

Голы: Владислав Кабаев 2, Александр Гладкий 45 (пен.), Аллахяр 88

"Заря": Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Аллахяр 67), Владислав Кабаев (Кристиан Даль 81), Сергей Булеца (Игорь Снурницын 90+1), Егор Назарина, Артём Громов (Максим Лунёв 90+1), Максим Имереков, Денис Фаворов

"Черноморец": Алексей Паламарчук, Мохаммед Кадири, Георгий Цитаишвили, Илья Путря, Артур Авагимян, Сергей С.Кравченко (Юрий Тлумак 46), Валерий Дубко, Максим Брагару (Евгений Исаенко 46), Роман Вантух (Даниил Скорко 70), Владислав Ванат, Николай Михайленко (Бека Вачиберадзе 78)

Предупреждения: Денис Фаворов 37, Владислав Кабаев 56, Аллахяр 89 - Николай Михайленко 12, Артур Авагимян 82