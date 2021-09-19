  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла - ФК Минай 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - ФК Минай 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Уверенная победа подопечных Максимова

Ворскла - ФК Минай 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

В матче 8-го тура чемпионат Украины полтавская "Ворскла" дома уверенно обыграла "Минай" со счетом 2:0. Счет в поединке открыл вингер хозяев Кане на 37-й минуте встречи, а на 74-й преимущество команды Максимова удвоил автогол хавбека гостей Лиховидька.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
Ворскла - ФК Минай 2:0
Голы: Ибрахим Кане 37, Виктор Лиховидько 74 (авт.)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...