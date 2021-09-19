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Ворскла - ФК Минай 2:0. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа подопечных Максимова
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В матче 8-го тура чемпионат Украины полтавская "Ворскла" дома уверенно обыграла "Минай" со счетом 2:0. Счет в поединке открыл вингер хозяев Кане на 37-й минуте встречи, а на 74-й преимущество команды Максимова удвоил автогол хавбека гостей Лиховидька.
Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
Голы: Ибрахим Кане 37, Виктор Лиховидько 74 (авт.)
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