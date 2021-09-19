ФК Львов - Металлист 1925 0:0. Видео обзор матча

В рамках 8-го тура УПЛ "Львов" и "Металлист 1925" расписали нулевую ничью. После этого поединка у львовян всего лишь три очка и команда расположилась на последней строчке в турнирной таблице. В свою очередь у харьковчан 7 баллов и 12 позиция.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Ассистенты: Евгений Гашков (Черновцы), Алексей Миронов (Полтава)

ФК Львов - Металлист 1925 0:0