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Заря - Черноморец 3:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Луганчане спокойно обыграли одесситов

Заря - Черноморец 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото - УПЛ / Автор невідомий

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В матче 8-го тура украинского национального первенства луганская "Заря" дома уверенно обыграла одесский "Черноморец" со счетом 3:0. Голами в составе хозяев отметились Кабаев, Гладкий и Аллахяр. На данный момент команда Виктора Скрипника имеет в своем активе 14 очков и занимает 7 место в турнирной таблице. В свою очередь у подопечных Юрия Мороза 5 баллов и 14 позиция.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Арбитр в поле: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Андрей Скрипка (Кропивницкий)
"Заря" - "Черноморец" 3:0
Голы: Владислав Кабаев 2, Александр Гладкий 45 (пен.), Аллахяр 88

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса)
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