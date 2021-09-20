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Денисов: Вопрос к владельцу Мариуполя - брать в аренду и с Шахтером команда не играет.
Также Александр не понимает трансферную политику "Черноморца"
Футбол 1/2/3/Автор невідомий
Генеральный директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов прокомментировал
"Тут вопрос к владельцу "Мариуполя", которому нравится так сотрудничать, – брать в аренду, не покупать, а затем 2 матча с "Шахтером" команда не играет.
Таких команд есть сразу 2 – "Черноморец" арендовал сколько там, 12 игроков, "Мариуполь" арендовал.
Скажу как факт – у нас "Мариуполь" и "Черноморец" с арендованными игроками на 90%. У одного клуба. Часть матчей смотреть очень тяжело", – рассказал Денисов.
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