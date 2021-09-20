Денисов: Вопрос к владельцу Мариуполя - брать в аренду и с Шахтером команда не играет.

Генеральный директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов прокомментировал разгромную победу донецкого "Шахтера" над "Мариуполем" в матче 8-го тура УПЛ.

"Тут вопрос к владельцу "Мариуполя", которому нравится так сотрудничать, – брать в аренду, не покупать, а затем 2 матча с "Шахтером" команда не играет.

Таких команд есть сразу 2 – "Черноморец" арендовал сколько там, 12 игроков, "Мариуполь" арендовал.

Скажу как факт – у нас "Мариуполь" и "Черноморец" с арендованными игроками на 90%. У одного клуба. Часть матчей смотреть очень тяжело", – рассказал Денисов.