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Денисов: Вопрос к владельцу Мариуполя - брать в аренду и с Шахтером команда не играет.

Премьер-лига
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Также Александр не понимает трансферную политику "Черноморца"

Денисов: Вопрос к владельцу Мариуполя - брать в аренду и с Шахтером команда не играет.

Футбол 1/2/3/Автор невідомий

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Генеральный директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов прокомментировал разгромную победу донецкого "Шахтера" над "Мариуполем" в матче 8-го тура УПЛ.

"Тут вопрос к владельцу "Мариуполя", которому нравится так сотрудничать, – брать в аренду, не покупать, а затем 2 матча с "Шахтером" команда не играет.

Таких команд есть сразу 2 – "Черноморец" арендовал сколько там, 12 игроков, "Мариуполь" арендовал.

Скажу как факт – у нас "Мариуполь" и "Черноморец" с арендованными игроками на 90%. У одного клуба. Часть матчей смотреть очень тяжело", – рассказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов
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Источник:
"Великий Футбол"

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