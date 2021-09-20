Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кабаев: У нас каждый игрок Зари играет за Скрипника, мы не дадим его в обиду
Луганчане обыграли на своем поле "Черноморец"
фото - ФК Зоря
Нападающий "Зари" Владислав Кабаев прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:0) в матче 8-го тура УПЛ.
– Приятные эмоции, мы долго ждали этого. Последнее время много критики выливалось, и мы сами понимали, что она была где-то оправданной. Это футбол. Мы довольны этой победе, она нам нужна была, как воздух.
Понимали, что нужно было забить быстрый гол, там много молодых игроков. Всегда есть задача – забить быстрый гол. Сегодня это сработало.
Я давно не забивал, хотелось забить, мне этого не хватало. Не скажу, что суперэмоции, хочется чаще забивать. Это команда меня воспитала, не хотел радоваться – пусть меня поймут, это моя работа.
Поражение "Буде-Глимту"? Повезло, что в четверг сыграли, а уже сегодня этот матч – думаю, критики будет меньше. Мы все это читаем. Понимаем, что все хотят видеть "Зарю" на том уровне, что в прошлом сезоне, когда она выигрывала и выигрывала.
– Стало известно, что был разговор с президентом клуба.
– Да, он позвонил. Это не секрет, думаю. Он поддержал команду, не пихал ничего. Была поддержка, чтобы мы играли за свою фамилию за эмблему на груди. Все у нас нормально. Этот разговор вселил уверенность.
– Идет и поддержка от тренера?
– Конечно. У нас каждый играет за тренера. Нам нравятся тренировки, процесс и как мы играем. Критика в адрес тренера – это то же, что и в адрес игроков. Тренера в обиду не дадим – 100%, – сказал Кабаев.
Популярное сейчас
- Месси был близок к успеху, но герой не он. ПСЖ - Лион 2:1. Видео голов и обзор матча
- Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ после замены - ВИДЕО
- Миколенко: После игры с Португалией Роналду сказал, что я был самый жесткий
- УПЛ. Динамо - Александрия 1:0. Без пересудов не обойдется
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО