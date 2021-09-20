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Кабаев: У нас каждый игрок Зари играет за Скрипника, мы не дадим его в обиду

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане обыграли на своем поле "Черноморец"

Кабаев: У нас каждый игрок Зари играет за Скрипника, мы не дадим его в обиду

фото - ФК Зоря

Новина українською

Нападающий "Зари" Владислав Кабаев прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:0) в матче 8-го тура УПЛ.

– Приятные эмоции, мы долго ждали этого. Последнее время много критики выливалось, и мы сами понимали, что она была где-то оправданной. Это футбол. Мы довольны этой победе, она нам нужна была, как воздух.

Понимали, что нужно было забить быстрый гол, там много молодых игроков. Всегда есть задача – забить быстрый гол. Сегодня это сработало.

Я давно не забивал, хотелось забить, мне этого не хватало. Не скажу, что суперэмоции, хочется чаще забивать. Это команда меня воспитала, не хотел радоваться – пусть меня поймут, это моя работа.

Поражение "Буде-Глимту"? Повезло, что в четверг сыграли, а уже сегодня этот матч – думаю, критики будет меньше. Мы все это читаем. Понимаем, что все хотят видеть "Зарю" на том уровне, что в прошлом сезоне, когда она выигрывала и выигрывала.

– Стало известно, что был разговор с президентом клуба.

– Да, он позвонил. Это не секрет, думаю. Он поддержал команду, не пихал ничего. Была поддержка, чтобы мы играли за свою фамилию за эмблему на груди. Все у нас нормально. Этот разговор вселил уверенность.

– Идет и поддержка от тренера?

– Конечно. У нас каждый играет за тренера. Нам нравятся тренировки, процесс и как мы играем. Критика в адрес тренера – это то же, что и в адрес игроков. Тренера в обиду не дадим – 100%, – сказал Кабаев.

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) Владислав Кабаев
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (3)
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grtyuop (fhgh)
20.09.2021 в 09:39
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
-1
хмельничанин (Хмельницкий)
20.09.2021 в 08:09
Скрипник хотел выйти на поле, но пацаны ему сказали: "Не надо, мы за вас сыграем". И сыграли.
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
20.09.2021 в 07:58
Я так понимаю в четверг Скрипника не было. Играли за тренера норвежцев
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+2
0


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