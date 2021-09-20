  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Колоса: Важность победы над Ингульцом сложно переоценить
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Колоса: Важность победы над Ингульцом сложно переоценить

Премьер-лига
(1 голосов)

Ковалевцы добыли первую победу под руководством Сергея Кузнецова

Тренер Колоса: Важность победы над Ингульцом сложно переоценить

Фото: ФК Колос

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Сергей Кузнецов прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:0) в матче 8-го тура УПЛ.

"Тяжелая игра, с сильным и достойным соперником, на тяжелом поле. Важность этой победы сложно переоценить. Из-за сложности ситуации, через турнирное положение, в котором мы оказались, нам сегодня очень нужны были три очка. Мы достигли этого результата и поздравляю всех болельщиков "Колоса" с этой победой.

Да, можно считать, что мы выходим из психологической ямы. Как футболисты относятся к своему делу, к тренировочному процессу, как они объединены, как они были сегодня на поле единым коллективом - это заставляет думать нас о том, что выбираемся из этой ямы.

Тяжелая погода была. Обе команды в такую ​​погоду меньше идут на риски, меньше разыгрывают мяч на своей половине поля, пытаются играть в надежный футбол. И красота футбола несколько теряется. Но для сторонников такого футбола, когда много верховой борьбы, много фланговых передач, много единоборств, игра понравилась. Нерв игры чувствовался до последней минуты.

Тренерский штаб поверил в Кирилла Фесюна и он сегодня оправдал это доверие. Он сыграл сегодня настолько уверенно, что ни один болельщик на стадионе не понял, что это был дебют нашего молодого вратаря. В дальнейшем мы ожидаем его прогресса и помощи нашему клубу", - сказал Кузнецов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кузнецов Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Колос

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...