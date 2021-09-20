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Тренер Колоса: Важность победы над Ингульцом сложно переоценить
Ковалевцы добыли первую победу под руководством Сергея Кузнецова
Фото: ФК Колос
Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Сергей Кузнецов прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:0) в матче 8-го тура УПЛ.
"Тяжелая игра, с сильным и достойным соперником, на тяжелом поле. Важность этой победы сложно переоценить. Из-за сложности ситуации, через турнирное положение, в котором мы оказались, нам сегодня очень нужны были три очка. Мы достигли этого результата и поздравляю всех болельщиков "Колоса" с этой победой.
Да, можно считать, что мы выходим из психологической ямы. Как футболисты относятся к своему делу, к тренировочному процессу, как они объединены, как они были сегодня на поле единым коллективом - это заставляет думать нас о том, что выбираемся из этой ямы.
Тяжелая погода была. Обе команды в такую погоду меньше идут на риски, меньше разыгрывают мяч на своей половине поля, пытаются играть в надежный футбол. И красота футбола несколько теряется. Но для сторонников такого футбола, когда много верховой борьбы, много фланговых передач, много единоборств, игра понравилась. Нерв игры чувствовался до последней минуты.
Тренерский штаб поверил в Кирилла Фесюна и он сегодня оправдал это доверие. Он сыграл сегодня настолько уверенно, что ни один болельщик на стадионе не понял, что это был дебют нашего молодого вратаря. В дальнейшем мы ожидаем его прогресса и помощи нашему клубу", - сказал Кузнецов.
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