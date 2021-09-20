Тренер Колоса: Важность победы над Ингульцом сложно переоценить

Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Сергей Кузнецов прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:0) в матче 8-го тура УПЛ.

"Тяжелая игра, с сильным и достойным соперником, на тяжелом поле. Важность этой победы сложно переоценить. Из-за сложности ситуации, через турнирное положение, в котором мы оказались, нам сегодня очень нужны были три очка. Мы достигли этого результата и поздравляю всех болельщиков "Колоса" с этой победой.

Да, можно считать, что мы выходим из психологической ямы. Как футболисты относятся к своему делу, к тренировочному процессу, как они объединены, как они были сегодня на поле единым коллективом - это заставляет думать нас о том, что выбираемся из этой ямы.

Тяжелая погода была. Обе команды в такую ​​погоду меньше идут на риски, меньше разыгрывают мяч на своей половине поля, пытаются играть в надежный футбол. И красота футбола несколько теряется. Но для сторонников такого футбола, когда много верховой борьбы, много фланговых передач, много единоборств, игра понравилась. Нерв игры чувствовался до последней минуты.

Тренерский штаб поверил в Кирилла Фесюна и он сегодня оправдал это доверие. Он сыграл сегодня настолько уверенно, что ни один болельщик на стадионе не понял, что это был дебют нашего молодого вратаря. В дальнейшем мы ожидаем его прогресса и помощи нашему клубу", - сказал Кузнецов.