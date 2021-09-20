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Кривенцов: Должны были побеждать Львов, хотя бы с разницей в один гол

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник харьковчан дал комментарий после матча

Кривенцов: Должны были побеждать Львов, хотя бы с разницей в один гол

Фото: Металлист 1925

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал ничью со "Львовом" (0:0) в матче 8-го тура УПЛ.

"Игра вышла боевой. Накануне матча две команды оказались в такой ситуации, что очки были нужны и нам, и "Львову". Поэтому игра получилась такой бескомпромиссной. Много борьбы. Первый тайм, наверное, в исполнении двух команд был не очень интересным. Ни для болельщиков, ни для нас, потому как команды присматривались друг к другу.

А второй тайм, на мой взгляд, прошел под нашу диктовку, мы создали моменты и должны были забивать. Поэтому, пусть это будет выглядеть нескромно, но мне кажется, что "Металлист 1925" должен был побеждать хотя бы с разницей в один гол.

Это потеря или приобретение? Смотря как смотреть. Понятно, что мы в каждой игре настраиваемся на победу. Команда заслужила, парни отдали очень много сил, старались, у нас были моменты хотя бы на один гол. Поэтому, конечно же, ощущение недовольства осталось", - сказал Кривенцов.

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В статье: ФК Львов Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
20.09.2021 в 09:36
В останніх іграх помітно, що гравці Металіста-1925 невпевнено тримають мяч чи то через брак індивідуальної майстерності, чи то через психологічні проблеми. При наближенні суперників навіть свого рівня вони починають нервувати і намагаються пошвидше позбавитися мяча замість прикрити мяча корпусом, обвести суперника, відтерти його силовим способом... З цим треба щось робити. Ця невпевненість обмежує тактичні можливості команди.
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