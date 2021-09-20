Кривенцов: Должны были побеждать Львов, хотя бы с разницей в один гол

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал ничью со "Львовом" (0:0) в матче 8-го тура УПЛ.

"Игра вышла боевой. Накануне матча две команды оказались в такой ситуации, что очки были нужны и нам, и "Львову". Поэтому игра получилась такой бескомпромиссной. Много борьбы. Первый тайм, наверное, в исполнении двух команд был не очень интересным. Ни для болельщиков, ни для нас, потому как команды присматривались друг к другу.

А второй тайм, на мой взгляд, прошел под нашу диктовку, мы создали моменты и должны были забивать. Поэтому, пусть это будет выглядеть нескромно, но мне кажется, что "Металлист 1925" должен был побеждать хотя бы с разницей в один гол.

Это потеря или приобретение? Смотря как смотреть. Понятно, что мы в каждой игре настраиваемся на победу. Команда заслужила, парни отдали очень много сил, старались, у нас были моменты хотя бы на один гол. Поэтому, конечно же, ощущение недовольства осталось", - сказал Кривенцов.